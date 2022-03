'Nākotnes kapitāls': Portfeļa izmaiņas uz 2022. gada desmito nedēļu

2021. gadā Konstantīns Kuzikovs saka investēt 50 eiro nedēļā akciju tirgū ar mērķi desmit gadu laikā sasniegt kapitāla vērtību 36 000 eiro. Sākot no janvāra, arī Raivis Vilūns ir sācis investēt, bet viņš izmanto daudz ienesīgākus un riskantākus finanšu instrumentus. Par to ka veicās gan Konstantīna, gan Raivja portfelim jūs varat uzzināt no šī raksta. Par abu investoru investīciju principiem skatīties raidījumā “Nākotnes kapitāls”.

Ka izmainījās Kuzikova kapitāls uz 2022. gada 4. martu?

Investēts uz šo brīdi: 1300 eiro (+50 eiro par nedēļu)

Kapitāla vērtība: 1159,21 eiro (+29,6 eiro par nedēļu)

Investīciju ienesīgums: -10,83% (-4,96% procentu punktu par nedēļu)

Kā izmainījās Vilūna kapitāls uz 2022. gada 4. martu?

Investēts uz šo brīdi: 637,09 eiro (dažas akcijas vēl ir iegādes procesā un tādēļ neuzradās attēlā)

Kapitāla vērtība: 632,16 eiro

Investīciju ienesīgums: -0.77% (-0.70% par nedēļu)

Kas notika tirgū nedēļas laikā?

Kara noskaņojums ietekmēja "S&P 500" indeksu un tas turpināja kritumu. Nedēļas laikā tas samazinājās par 25,3 punktiem jeb -0,58%. Krievijas Federācijas uzņēmumu akcijas, kas kotējas Londonas vai Ņujorkas biržas piedzīvoja lielāko kritumu savā vēsturē. Londonas biržā (tirdzniecības laikā) Krievijas uzņēmumu cenas tuvojās nullei: piemēram, "Sberbank" vērtspapīri maksāja 0,05 USD, lai gan 16. februārī - 14,76 USD, "Lukoil" - 0,72 USD (pret 92,64 USD). Kā "Delfi Bizness" jau ziņoja - vairumam starptautisko investoru Krievijas tirgus ir kļuvis faktiski nepieejams un arī neinteresants.

No otras puses naftas cenas sasniedza jaunu rekordu pēdējo astoņu gadu laikā - 108 USD par barelu. Tas viss nozīmē, ka inflācija turpināsies un būs lielākā, nekā bija plānots iepriekš. Attiecīgi tas palielinās Centrālo banku likmju pacelšanas tempu un viss kopā negatīvi ietekmēs akciju cenu.

Ņemot vērā ģeopolitiskos notikumus, nav pārsteigums, ka arī Baltijas tirgus uzrādīja salīdzinoši sliktus rezultātus un kopumā turpinājās akciju vērtību kritums. Lai gan ceturtdien NASDAQ Baltijas aktīvāko un veiksmīgāko uzņēmumu indekss (OMX Baltic Benchmark GI) uzrādīja nelielu pozitīvu virzību, jau piektdien tas turpināju savu kritumu. Lai gan ilgtermiņā, iespējams, enerģētikas uzņēmumi un ražotāji, kas ir Baltijas akciju tirgū, varētu atkopties, visticamāk būtiski uzlabojumi, kamēr vien Krievijas uzsāktais karš Ukrainā nebeigsies. Vienlaikus ilgtermiņā tomēr ir cerība, ka tirgus atsāks uzrādīt pozitīvu izaugsmi, jo faktiski neviens no vadošajiem tirgū esošajiem uzņēmumiem nav tieši saistīts ar sankcijām pakļauto agresoru - Krieviju.

Savukārt kriptovalūtu tirgus turpināja sev ierastās svārstības. Nedēļas sākumā tas uzrādīja izteikti pozitīvus rezultātus un "Bitcoin" kā arī tās tuvākie sekotāji, kas lielā mērā ir atkarīgi no "Bitcoin" cenas, sasniedza pat 20% vērtības pieaugumu, ja salīdzina ar nedēļu iepriekš. Daži analītiķi norādīja, ka tas varētu būt saistīts ar spekulantu cerību, ka sankcijām pakļautajā Krievijā strauji augs kriptovalūtu lietojums. Tomēr jau pēc pāris dienām "Bitcoin" un attiecīgi pārējo valūtu cera kritās, lai gan vēl aizvien tās uzrāda pozitīvus rezultātus, ja salīdzina ar kara sākuma nedēļu.

Portfeļu izmaiņas

Kopīga situācija ar Kuzikova akcijām ir šāda:

- No 16 akcijām 5 joprojām rāda pozitīvu ienesīgumu

- Pozitīva ienesīguma akciju kopsumma samazinājās no 24,59 līdz 16,04

- Negatīva ienesīguma akciju zaudējumu kopsumma nokrita no - 118,41 līdz - 70,64, bet šeit ir jāatzīmē ka šajā summā netiek ieskaitīti pārdoto "Tinkoff" banku akciju zaudējumi. Tāpēc kopīgie zaudējumi uz šo brīdi ir tuvu 140 eiro.



Ļoti interesanti noverot tirgus situācijas izmaiņas tieši par pēdējo nedēļu 25.02-04.03. Jo faktiski lielāka daļa no akcijām parādīja ienesīguma pieaugumu. Kas, iespējams, ir saistīts ar to, ka investori meklē "drošākus" uzņēmumus savām investīcijām, un noteikti neinvestēs "toksiskajās" Krievijas Federācijas kompānijās.

Interesanti vai fakts, ka "Coca-Cola" turpina darbu Krievijas Federācijas teritorijā, ietekmēs tas cenu nākotnē. Jo daži investori var uzskatīt, ka tas nav "atbildīgs" gājiens no uzņēmuma puses. Līdz šim šis akcijas rādīja labu un galveno stabilu rezultātu.

Situācija ar Vilūna Baltijas akcijām ir šāda:

- Visi deviņi uzņēmumi, kas ir Vilūna portfelī uzrāda negatīvu rezultātu

- Negatīvais pieaugums kopējam portfelim ir -10,79% apmērā

- Lielākais zaudējumus eiro portfelim rada "MADARA COSMETICS" (-13,00)

Pozitīva virzība varētu būt gaidāma brīdī, kad ģeopolitiskā nestabilitāte mazinās un kad ārzemju tirgi sāk uzrādīt pārliecinošu kāpumu, jo Baltijas tirgus, kā liecina novērojumi, lielā mērā seko starptautiskajām tendencēm ar dažu dienu novēlošanos.

Situācija ar Vilūna kriptovalūtu portfeli ir šāda:

- Visas trīs kriptovalūtas - "Bitcoin", "Ethereum" un "Solana" uzrāda pozitīvu vērtības pieaugumu

- Lielākais vērtības pieaugums ir "Bitcoin" (8,88%)

- Lielāko kritumu nedēļas laikā pieredzēja "Ethereum"



Paredzams, ka kriptovalūtas kādu brīdi varētu uzrādīt zemāku izaugsmi, vai pat ieslēgt nelielos zaudējumos, bet visticamāk, ja ģeopolitiskā situācija uzlabosies, tad visticamāk arī spekulanti un risku mīlošie investori atkal pie tām atgriezīsies ar entuziasmu.

Kuzikovs turpinās izlīdzināt segmentus savā portfelī

"Kā tika plānots, es turpināju izlīdzināt segmentus savu portfelī un veicu daudz pirkumu pagājušajā nedēļā," savu stratēģiju raksturo "Delfi" valdes priekšsēdētājs.

"Šis investīcijas labi diversificēja manu portfeli. Nākamas investīcijas ies ETF vai banku segmentā. ETF segmentā ir divi varianti: iegadāties kādu no esošiem ETF, lai samazinātu vidēju cenu, vai iegādāties "Berkshire Hathaway" akcijas. Arī banku segmentā ir līdzīga situācija, jo "JPM" akcijas nokrita dēļ bankas investīcijas Ukrainā un Krievijā un tagad labs moments tos iegādāties, taču pēc "Tinkoff" bankas akciju pārdošanas manā banku segmentā ir tikai viena banka un lai diversificētu riskus ir jāpievieno vēl kādu citu," skaidro Kuzikovs.

Vilūns sāk iepazīties ar labākajiem P2P piedāvājumiem un domāt par kriptovalūtu portfeļa papildināšanu

"Kriptovalūtas turpinās glābt manu portfeli," saka Vilūns. "Lai gan šīs valūtas ir izslavēti nestabilas, ko pierāda arī vērtības svārstības manā portfelī, šobrīd, kas Baltijas tirgus ir manā portfelī ir radījis 10% lielu zaudējumus, kriptovalūtu, kas tika iegādātas cenu kritumu laikā, vērtība ir pozitīva," skaidro "Nākotnes kapitāls" vadītājs.

"Šobrīd manā portfelī Baltijas akciju un kriptovalūtu sadaļas ir teju pabeigtas. Atliek vien sagaidīt, kad izpildīsies pēdējie Baltijas akciju iepirkumi, kas nedaudz arī uzlabos Baltijas portfeļa sadaļa vērtības kritumu, jo akcijas būs iegādātas par izteikti zemām cenām," saka Vilūns, piebilstot, ka, līdzsvara nolūkos būtu nepieciešams ieguldīt vēl apmēram 50 eiro kriptovalūtās.

"Taču nākamais solis noteikti ir sākt iepazīties ar līdzfinansējuma aizdevumu servisiem un to piedāvājumiem, lai tuvākajā laikā varētu veikt ieguldījumus arī tur," skaidro investors, atgādinot, ka šobrīd portfelis vēl tiek tikai veidots un viņš pakāpeniski ieguldot, cenšas panākt Kuzikovu.