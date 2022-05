‘Nākotnes kapitāls’: Portfeļa izmaiņas uz 2022. gada divdesmito nedēļu

2021. gadā Konstantīns Kuzikovs sāka investēt 50 eiro nedēļā akciju tirgū. Mērķis ir desmit gadu laikā sasniegt kapitāla vērtību 36 000 eiro. Sākot no janvāra, arī Raivis Vilūns ir sācis investēt, bet viņš izmanto daudz ienesīgākus un riskantākus finanšu instrumentus. Kā veicas gan Konstantīna, gan Raivja portfelim, jūs varat uzzināt šajā rakstā, bet par abu investoru plāniem un stratēģijām var uzzināt raidījumā "Nākotnes kapitāls".

Kā izmainījās Kuzikova kapitāls uz 2022. gada 20. maiju?

Investēts: 1800 eiro (+50 eiro)

Kapitāla vērtība: 1540,2 (-22,2 eiro par nedēļu)

Investīciju ienesīgums: -14,43% (-3,71 p.p par nedēļu)

Kā izmainījās Vilūna kapitāls uz 2022. gada 20. maiju?

Investēts uz šo brīdi: 1602,33 eiro

Kapitāla vērtība: 1570,45 eiro

Investīciju ienesīgums: -8,8% (-0,3% par nedēļu)

Kas notika ar tirgu nedēļas laikā?

“S&P 500” indekss pārdzīvoja vienu no lielākajiem nedēļas kritumiem. Nedēļas laikā tika zaudēts 111.66 punkti vai 2,78%. ASV atskaišu sezona tuvojas noslēgumam. Uzņēmumi līdz šim nav vīlušies – to peļņa aug, neskatoties uz augsto inflāciju un karu ar visām no tā izrietošajām sekām. Daudz satraucošāka ir investoru reakcija: viņi arvien mazāk raugās uz spēcīgiem rezultātiem un arvien vairāk soda uzņēmumus par nepiepildītām cerībām. Tas var norādīt, ka tirgus jau ir burbuļa fāzē. Līdz piektdienai ASV akciju tirgus nonāca "lāču" zonā: “S&P 500” indeksa kritums no maksimuma pārsniedza 20%.

Baltijas akciju tirgū nekādu būtisku pārmaiņu nav bijis. Ir novērojama relatīva, bet negatīva stabilitāte. Aģentūra LETA vēsta, ka visvairāk darījumu aizvadītajā nedēļā veikti ar "LHV Group" akcijām. Šonedēļ veikti 2245 darījumi par 2 005 184 eiro. Vērtspapīru kontus mainīja 53 965 akcijas, kuru cena nedēļas laikā samazinājās par 4,04%. No Latvijas uzņēmumiem vislielākais apgrozījums - 52 675 eiro - bija ar telekomunikāciju iekārtu ražošanas uzņēmuma "SAF Tehnika" akcijām. Vērtspapīru kontus 75 darījumos mainīja 4373 akcijas, kuru cena nedēļas laikā samazinājās par 1,64%.

Arī kriptovalūtu tirgus pēc nesen tikušās kriptovalūtas “LUNA” katastrofas, kur šīs kriptovalūta zaudēju faktiski visu vērtību, ir iesalis. Investori ar savu naudu ir ļoti piesardzīgi un “zelta standarts” “Bitcoin” visu nedēļu svārstās no 29 000 līdz 30 500 tūktošiem par vienu monētu.

Portfeļa izmaiņas

Kopīga situācija ar Kuzikova akcijām ir šāda:

No 18 akcijām jau tika 2 rāda pozitīvu ienesīgumu (pirms nedēļas bija 4)

Pozitīva ienesīguma akciju kopsumma nokrita no 30,42 līdz 20,02

Negatīva ienesīguma akciju zaudējumu kopsumma palielinājās no 202,83 līdz 248,61 euro.

Par galvenajiem nedēļas “uzvarētājiem” kļuva “Shell” (+0.08%) un “NY Times” (+0.06%), tad, kad “zaudētāju” topā bija “Walmart” (-1,34%) un P&G (-0,55%).

Situācija ar Vilūna Baltijas akcijām ir šāda:

Divas no deviņām pozīcijām uzrāda pozitīvu tendenci

Negatīvais pieaugums kopējam portfelim ir -3,44% apmērā

Labāko rezultātu uzrāda “Enefit Green” un "SAF Tehnika"

Situācija ar Vilūna kriptovalūtu portfeli ir šāda:

Visas trīs kriptovalūtas - “Bitcoin”, “Ethereum” un “Solana” uzrāda vērtības kritumu

Lielākais vērtības kritums ir “Solana” (-38,50%)

Kuzikovs turpina investēt akcijās ar pozitīvo ienesīgumu

“Kā es arī plānoju, es nopirku visienesīgāko uz tekošo brīdi akciju “Shell”. Mans nākamais pirkums būs “Coca-Cola”,” saka raidījuma vadītājs.

Vilūns vēro kriptovalūtu tirgu

“Šobrīd kriptovalūtu tirgus ir ļoti lēns. Nav saprotams, vai šis ir stabilizācijas brīdis, vai arī paredzams tālāks vērtību kritums (vai kāpums). Tāpēc es rūpīgi vēroju, lai saprastu, kādi ir signāli. Paredzams, ka visticamāk uzlabojumi kriptovalūtu tirgū, kas nu jau principā kopē ASV akciju tirgu, varētu nākt, kad, piemēram, tehnoloģiju uzņēmumu akcijas sāks augt,” savu apsvērumus, kāpēc viņš mazliet ietur investīcijas, skaidro Vilūns.