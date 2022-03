‘Nākotnes kapitāls’: Portfeļa izmaiņas uz 2022. gada divpadsmito nedēļu

2021. gadā Konstantīns Kuzikovs saka investēt 50 eiro nedēļā akciju tirgū ar mērķi desmit gadu laikā sasniegt kapitāla vērtību 36 000 eiro. Sākot no janvāra, arī Raivis Vilūns ir sācis investēt, bet viņš izmanto daudz ienesīgākus un riskantākus finanšu instrumentus. Par to ka veicās gan Konstantīna, gan Raivja portfelim jūs varat uzzināt no šī raksta. Par abu investoru investīciju principiem var uzzināt raidījumā “Nākotnes kapitāls”.

Kā izmainījās Kuzikova kapitāls uz 2022. gada 18. martu?

• Investēts: 1400 eiro (+50 eiro par nedēļu)

• Kapitāla vērtība: 1274,44 eiro (+93,35 eiro par nedēļu)

• Investīciju ienesīgums: -8,96% (3,53% par nedēļu)

Kā izmainījās Vilūna kapitāls uz 2022. gada 18. martu?

• Investēts: 637,09 eiro

• Kapitāla vērtība: 656,17 eiro

• Investīciju ienesīgums: 2,99% (+4,5% par nedēļu)

Kas notika ar tirgu nedēļas laikā?

“S&P500” sāk augt. Nedēļas laikā indekss pieauga par +260,37 punktiem (+6,2%).

“Man liekas ka šī nedēļa ir labākais pierādījums tam, ka, ja disciplinēti un galvenais periodiski iegulda, pat brīžos, kad vērtības krīt, var iegūt daudz vairāk tirgu pieauguma gadījumā,” komentē Kuzikovs.

Trešdien FRS, kā gaidīts, paaugstināja likmi par 25 bāzes punktiem līdz 0,25-0,5%, tādējādi oficiāli uzsākot likmju paaugstināšanas ciklu. Ja pirms trim mēnešiem neviens no 18 FRS līderiem neprognozēja, ka likmes līdz 2023. gada beigām būs virs 2,25%, tad tagad neviens nešaubās, ka tas notiks, un pat tiek uzskatīts, ka likme sasniegs 3,75%. Sanāksmes noslēgumā FRS priekšsēdētājs Džeroms Pauels atzīmēja, ka FRS var pat paātrināt tempu, ja inflācijas dati liecinās par to nepieciešamību. Inflācija saglabāsies augsta līdz gada vidum, pēc tam sāks palēnināties, piegādes ķēdēm atveseļojoties, sacīja Pauels.

Kā reaģēja tirgi? “S&P500” trešdien pieauga par 2,2%, “Nasdaq Composite” pieauga par 3,8%, lai gan indeksi bija mīnusā pirms lēmuma paziņošanas trešdienas dienas laikā. Tirgi sāk pieņemt, ka FRS joprojām nespēs pārvarēt inflāciju, neskarot ASV ekonomiku, kas nozīmē, ka likme faktiski būs jāpaaugstina lēnāk, nekā regulators gaidīja. Lēnāka likmju celšana ir pozitīva tirgiem īstermiņā, bet turpmāka inflācijas kāpums var kaitēt ekonomikai un galu galā tirgiem. Noskaņojums 2023. un 2024. gadam investoru vidū ir pesimistiskāks, "WSJ" citē Priju Misru no “TD Securities.”

Arī Baltijas akciju tirgus lēnām ir uzsācis atgriešanos uz pozitīva rezultātu ceļa. Šķietami ka kara pirmo nedēļu šoks investoriem ir pārgājis un emocijas nomaina racionālāks izvērtējums. Proti, kā “Delfi Bizness” norādīja "Nasdaq Riga" valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa-Melalksne – Baltijas biržā nav uzņēmumu, kas tiešā veidā būtu saistīti ar sankcijām pakļauto Krieviju, un tādejādi no tagadējās situācijas necieš būtiskos veidos. To šķietami arī nu sāk saprast investori un Baltijas tirgū parādās pozitīvi rezultāti. Lai gan “OMX Baltic Benchmark GI” indekss vēl nav atgriezies stāvoklī pirms mēneša, bet nedēļas griezumā ir pieaugums par 5,04%.

Sekojot starptautisko akciju indeksu vērtību augumam, arī kriptovalūtas uz nedēļas otru pusi pieredzēja pozitīvu vērtību pieaugumu. Acīmredzami pasaulē sāk nostabilizēties izpratne par to, kā Krievijas uzsāktais karš ietekmēs ekonomiskās sistēmas un tādēļ arī kriptovalūtu investori sāk justies drošāki. Iespējams, ka šo decentralizēto valūtu vērtību augumam palīdz arī gan Ukrainā, gan Krievijā pieaugošais to pielietojums. Proti, Ukraina to izmanto, lai vāktu ziedojumus palīdzībai karā, kamēr Krievijā to vairāk izmanto, lai apietu sankcijas.

Portfeļa izmaiņas

Kopīga situācija ar Kuzikova akcijām ir šāda:

• No 17 akcijām 8 rāda pozitīvu ienesīgumu

• Pozitīva ienesīguma akciju kopsumma samazinājās no 10,01 līdz 25,97

• Negatīva ienesīguma akciju zaudējumu kopsumma nokrita no -95,56 līdz -52,18

Situācija ar Vilūna Baltijas akcijām ir šāda:

• Trīs no deviņiem uzņēmumiem, kuru akcijas ir Vilūna portfelī, uzrāda pozitīvu izaugsmi

• Negatīvais kritums kopējam portfelim ir -2,85%

• Kopš pērnās nedēļas portfelis uzrāda nelielas atkopšanās pazīmes vērtības kritumam samazinoties par 4%

Situācija ar Vilūna kriptovalūtu portfeli ir šāda:

• Visas trīs kriptovalūtas - “Bitcoin”, “Ethereum” un “Solana” uzrāda nelielu, bet pozitīvu vērtības pieaugumu

• Lielākais vērtības pieaugums ir “Ethereum” (15%)

• Lielāko kritumu nedēļas laikā pieredzēja “Solana”

Kuzikovs investē “JPM”

“Arī šonedēļ man bija tikai viens pirkums – “JPM.” Savu izvēli es pamatoju ar to, ka “JPM” akcijas ļoti nokrita un šis pirkums ļautu samazināt vidējo akcijas cenu no 155 līdz 149. Līdz šim brīdim “JPM” bija akcijas ar lielāko kritumu manā portfelī” saka Kuzikovs.

“Līdz ar to kā portfelis tagad ir labi diversificēts pēc kategorijām, manas nākamas investīcijas būs saistītas ar konkrēto akciju iegādi. Manā portfelī ir 17 akcijas, kas nozīmē, ka katras akcijas īpatsvars ir jābūt ap 5.88%. Uz šo brīdi 11 akcijām manā portfelī īpatsvars ir mazāks par šo procentu. Tāpēc manas nākamas investīcijas būs “Google”, “Apple” un “PG” akcijās,” portfeļa sastāvu raksturo “Nākotnes kapitāla” vadītājs.

Vilūns spriež par P2P

“Patīkami, ka Baltijas tirgus sāk atkopties. Tas veicina arī kopējā portfeļa labklājību,” saka Vilūns, norādot, ka tomēr kriptovalūtas ir vēl aizvien galvenais vilcējspēks. Tāpat paralēli turpinām izskatīt “P2P” iespējas, sarunājoties ar Latvijas “Twino” un “Mintos” pārstāvjiem.