'Nākotnes kapitāls': Portfeļa izmaiņas uz 2022. gada sesto nedēļu

2021. gada Konstantīns Kuzikovs saka investēt 50 eiro nedēļā akciju tirgū ar mērķi desmit gadu laikā sasniegt kapitāla vērtību 36 000 eiro. Par to kādus principus Kuzikovs izmantoja, lai kapitāls augtu var uzzināt “Nākotnes kapitāla” pirmajā sezona, bet šogad raidījumā katru nedēļu Raivis Vilūns runās par alternatīviem investīciju veidiem: Baltijas akcijas, kriptovalūtas un kopfinansējuma aizdevumi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izmaiņas Kuzikova portfelī uz 2022. gada 4. februāri:

Investēts: 1100 eiro

Kapitāla vērtība: 1,045.54 eiro (-5.8 eiro par nedēļu)

Investīciju ienesīgums: -4.95% (-0.55% par nedēļu)

Kas notika tirgū nedēļas laikā?

“Tā bija ļoti interesanta nedēļa, ja pirmdienas sākumā portfeļa vērtība bija vēl 1055 eiro, tad jau otrdienas beigās tā vērtība izauga līdz gandrīz 1075 eiro. Jau likās, ka vēl pāris dienas un beidzot portfelis izies no sarkanas zonas. Bet diemžēl nedēļas otrajā pusē portfelis atkal parādīja kritumu un apstājās uz 1045 eiro," stāsta "Nākotnes kapitāla" vadītājs.

Viņš norāda, ka tas ir saistīts vienlaicīgi gan ar labām, gan sliktām ziņām. "Nedēļas sākumā daudzi tehnogiganti atskaitījās par labiem rezultātiem, tajā skaitā "Apple", "Google" ("Alphabet"), "Amazon" un "Microsoft" izdevās sasniegt analītiku ekspektācijas, taču "Meta" ("Facebook") kapitālizācijas nokrita par 283 miljārdiem ASV dolāru, pēc uzņēmuma atskaites, kā arī tika fiksēts negaidīts nodarbināto samazinājums ASV,” aktualitātes skaidro Kuzikovs.

Vai attaisnojās “vidējas cenas samazinājumu stratēģija” akcijas krituma laikā?

“Kā es rakstīju pagājušajā nedēļā, es iegādājos vēl vienu "Tinkoff" bankas akciju, lai samazināto to vidējo pirkuma cenu," stāsta Kuzikovs.

Uz šo brīdi situācija ar šīm akcijām ir šāda:

- 26. oktobrī es nopirku 1 akciju par 106,7$

- 18. Janvārī akcijas vērtība bija jau 63,03$, mani zaudējumi bija 43,67$

- 19. Janvārī es nopirku vēl vienu akciju par 61.06$. Rezultāta mana investīcija 2 akcijās bija 106,7$+61,06$ = 167,76 $. Bet vidēja akcijas cena norīta no 106,7$ līdz 83,88$.

- Uz šo brīdi TCS akcijas cena ir 67,36$ euro, mans mīnuss ir -43,1$ par divām akcijām, jeb -21,55$ par vienu akciju.

- Ja es neiegādātos vēl vienu akciju Janvārī, tad mani zaudējumi būtu 67,36$ - 106,7$ = - 39,34$ bet par vieni akciju.

"Secinājums: es joprojām esmu mīnusā, bet vidēja cena samazinājās par 22%, kad vidējie zaudējumi uz vienu akciju samazinājās gandrīz divas reizes no -39,34$ līdz -21,55$. Es esmu apmierināts ar šo īstermiņa rezultātu. Pagaidām es neko nedarīšu ar šīm akcijām, taču izmantošu šo piegājienu ar citām akcijām, kad tas kritīs, jo ilgtermiņā ir būtiski investēt, tad akcijas cena ir zema,“ kopsavelkot notikumus, saka "Nākotnes kapitāls" vadītājs.

Portfeļa izmaiņas

Situācija ar akciju portfeli ir šāda:

- No 15 akcijām 7 rāda pozitīvo tendenci

- Top 7 pozitīvo akciju ienesīgumu kopsumma izauga no 25,16 līdz 31,99

- Negatīvo akciju zaudējumu kopsumma nokrita no 105,15 līdz 92,68

- Labu pieauguma tendenci parādīja "Shell" (vērtība izauga no 7,43 uz 12,4) un akcijas kas bija negatīvas, taču ar ne lielu mīnusu: JPM, DIS, NEE.





Plānos iegādāties vēl Google akcijas

“Manos plānos bija iegādāties "Apple", "Microsoft" un "Walmart" akcijas, taču es pamanīju, ka piecu nedēļu laikā jau investēju vairāk (300 eiro, nevis 250 eiro), nekā plānoju un tāpēc nākamas investīcijas notiks tikai šonedēļ. Bet papildus pie "Apple", "Microsoft" un "Walmart" akcijām plānoju tagad katru nedēļu iegādāties arī "Google" akcijas. Uz manu lēmumu ietekmēja pēdējais. "Alphabet" paziņoja ka plāno sadalīt akcijas ar koeficientu 1 pret 20. Man liekas, ka tas ir ļoti loģisks solis, jo no tekošas cenas ap 3000$ cena samazināsies līdz 140$. Pie šādas cenas akcijas būs pieejamas daudz plašākam investoru daudzumam. Tas palielinās pieprasījums pēc šīm akcijām un noteikti cels to cenu nākotnē. Vēl šo lēmumu ir jāapstiprina "Alphabet" akcionāriem Jūlijā, bet līdz tam brīdim es aktīvi iegādāšos šis akcijas, un plānoju ieraudzīt "Google" cenas pieauguma šogad otrajā pusgadā. Vienlaicīgi lai sekotu principam turēt savā portfelī tikai 15 akcijas, man būs jāpadomā par to no kādām akcijām man ir vērts šķirties, bet par to es padomāšu jau nākotnē,” plānus ieskicē Kuzikovs.

Nākotnes kapitāls

"Delfi Bizness" piedāvā raidījumu sēriju "Nākotnes kapitāls", kurā AS "Delfi" valdes priekšsēdētājs Konstantīns Kuzikovs kopā ar "Delfi Bizness" redaktoru Raivi Vilūnu mācās un sarunājas ar ekspertiem par to, kā pareizi investēt naudu, lai audzētu kapitālu, un veic reālas investīcijas, mēģinot sasniegt pēc iespējas augstāku ienesīgumu. Raidījuma jaunās epizodes tiek publicētas katru otrdienas rītu.

Izvērtējot dažādu kompāniju akcijas un citas ieguldījumu iespējas, kā arī ietekmējošos faktorus, raidījuma dalībnieki divas reizes mēnesī investē 100 eiro (200 eiro ik mēnesi), tādējādi uzkrājot kapitālu, un pēc tam izvērtē, kāds ir šo ieguldījumu ienesīgums, ļaujot "Delfi Bizness" lasītājiem un skatītājiem sekot līdzi ieguldīšanas procesam, kā arī novērtēt, cik veiksmīgas bijušas investīcijas.

Ja vēlies uzdot jautājumu ekspertiem vai raidījuma vadītājam, raksti: nakotneskapitals@delfi.lv.