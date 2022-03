‘Nākotnes kapitāls’: Portfeļa izmaiņas uz 2022. gada trīspadsmito nedēļu

2021. gadā Konstantīns Kuzikovs saka investēt 50 eiro nedēļā akciju tirgū ar mērķi desmit gadu laikā sasniegt kapitāla vērtību 36 000 eiro. Sākot no janvāra, arī Raivis Vilūns ir sācis investēt, bet viņš izmanto daudz ienesīgākus un riskantākus finanšu instrumentus. Par to ka veicās gan Konstantīna, gan Raivja portfelim jūs varat uzzināt no šī raksta. Par abu investoru investīciju principiem var uzzināt raidījumā "Nākotnes kapitāls".

Kā izmainījās Kuzikova kapitāls uz 2022. gada 25. martu?

Investēts: 1450 eiro (+50 eiro nedēļā)

Kapitāla vērtība: 1,358.94 eiro (+84,5 eiro nedēļā)

Investīciju ienesīgums: -6.28% (+2,68 procentpunktu nedēļā)





Kā izmainījās Vilūna kapitāls uz 2022. gada 25. martu?

Investēts: 637,09 eiro

Kapitāla vērtība: 703,2 eiro

Investīciju ienesīgums: 10,38%% (+7,39% nedēļā)

Kas notika ar tirgu nedēļas laikā?

“S&P 500” turpināja augt. Nedēļas laikā +80,66 punkti (pirms nedēļas pieaugums bija +260,37) vai +1,81% (pirms nedēļas +6,2%). ASV fondu tirgus piektdien dažādi naftas un gāzes, komunālo pakalpojumu un finanšu sektoru nostiprināja savas pozīcijas, taču negatīvo fonu var novērot tehnoloģiju, patērētāju pakalpojumu un veselības aprūpes sektoros.

Baltijas akciju tirgus turpina lēnu, bet diezgan pārliecinoši atkopšanos no kara izraisītā šoka. Kā apkopoja aģentūra LETA, Rīgas biržas indekss "OMX Riga" šonedēļ samazinājās par 0,2%, bet "OMX Vilnius" palielinājās par 1,65%, savukārt "OMX Tallinn" palielinājās par 0,81%. Kopējais Baltijas biržu indekss "OMX Baltic Benchmark GI" šonedēļ palielinājās par 1,09%. Attiecīgi tāpēc investoriem, kuri nav “visas olas likuši vienā groziņā”, var novērot pozitīvu izaugsmi savā portfeļos. Tomēr visticamāk, kamēr Ukrainā turpināsies kara darbība Baltijas tirgus nepieredzēs tādu pārliecinoši izaugsmi, kā aizvadītajos gados.

Kriptovalūtām gan šonedēļ bija izteikti pozitīva nedēļa. Vadošā un “toni nosakošā” kriptovalūta “Bitcoin” aizvadītajā nedēļā pieauga vērtībā par vairāk nekā 6%, bet kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā vērtība pieauga par teju 25%. Tādēļ nav pārsteigums, ka arī pārējo populārāko kriptovalūtu vērtība augusi robežās no 10-25%. Kā jau ierasts, ar kriptovalūtām ne vienmēr var noteikt, kas tieši ir devis pārliecību investoriem un spekulantiem, ka šis ir atkal brīdis, kad ir vērts ieguldīt, pirkt un pārdot. Tomēr, kā viena no iespējām ir Krievijā izskanējušie minējumi, ka valsts varētu pieņemt maksājumus par naftu un gāzi ne tikai rubļos, kā to iepriekš ziņoja, bet arī kriptovalūtā. Tas gan šobrīd ir tikai “pļāpu” līmenī, tomēr, šķietami, daļai investoru tas ir bijis gana.

Portfeļa izmaiņas

Situācija ar Kuzikova akcijām:

No 17 akcijām 10 (+2) rāda pozitīvu ienesīgumu

Pozitīva ienesīguma akciju kopsumma samazinājās no 25,97 līdz 41,14

Negatīva ienesīguma akciju zaudējumu kopsumma nokrita no – 52,18 līdz -36,73

“Līdz ar “S&P 500” indeksa pieauguma arī mana portfeļa akcijas parādīja labu rezultātu. Turklāt es pārliecinājos par to, ka mani pieņemti lēmumi bija pareizi: “Berkshire Hathaway” izauga labāk nekā ETF fondi, “New York Times” gandrīz sasniedza pozitīvu rezultātu, pateicoties sekošanai vidējas iepirkuma cenas stratēģijai,” komentē “Nākotnes kapitāla” vadītājs.

Situācija ar Vilūna Baltijas akcijām:

Četras no deviņām pozīcijām Vilūna Baltijas portfelī jau uzrāda pozitīvu rezultātu.

Labākie rezultāti šobrīd ir lietuviešu “Novatouras”, kas portfelī kopš iegādes brīža audzējis vērtību par 5,48%.

Latviešu “SAF TEHNIKA” arī ir tuvu, lai uzrādītu pozitīvu rezultātu.

Portfelis vēl aizvien ir ar zaudējumiem -3,94 eiro (-1,17%)

Situācija ar Vilūna kriptovalūtu portfeli:

Visas trīs kriptovalūtas - “Bitcoin”, “Ethereum” un “Solana” uzrādījušas ievērojamu pieaugumu (no 19-25%)

Lielākais vērtības pieaugums ir “Ethereum” (25,6%)





Kuzikovs turpina samazināt vidējo akciju iegādes cenu

“Es mainīju savu lēmumu un “Google”, “Apple” un PG akciju vietā iegādājos “Mastercard”, “Visa” un “Procter&Gamble” akcijas. Iemesls tam ir ļoti vienkāršs. Pamanīju, ka manā portfelī tieši maksājumu kāršu sektors bija zem uzstādītas segmenta normas, t.i. zem 11.4% no kopīga budžeta,” skaidro Kuzikovs. “Es turpināšu ieguldīt akcijas ar mērķi samazināt vidējo pirkumu summu. Nākamas investīcijas būs “BAT” un “Disney”. Abas akcijas ieņem topa vietas pēc negatīvā ienesīguma,” plānu ieskicē Kuzikovs.

Vilūns investēs P2P un palielinās Baltijas akciju un kriptovalūtu portfeli

“Kriptovalūtas turpina pelnīt. Tomēr jāņem vērā, ka šis finanšu rīks ir izteikti nestabils, tādēļ nebūs nekāds brīnums, ja jau nākamajā nedēļā tās jau rādīs sliktākus rezultātus,” saka Vilūns un skaidro, ka tādēļ plāno portfelī ieviest stabilitāti un investēt iepriekšējās nedēļās “Nākotnes kapitālā” apspriestajos P2P biznesos.

“Baltijas akcijas atkopsies un cerams, ka vairāk lielu kritumu nebūs. Tās kopā ar investīcijām starpaizdevumos varētu izbalansēt kriptovalūtu svārstīgumu un gada beigās, neskatoties uz to, kas notiek ar “Bitcoin” portfeļa vērtība varētu būt ar plus zīmi.”