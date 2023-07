‘Nākotnes kapitāls’: Portfeļa izmaiņas uz 2023. gada divdesmit septīto nedēļu

2021. gadā Konstantīns Kuzikovs sāka investēt 50 eiro nedēļā. Mērķis ir desmit gadu laikā sasniegt kapitāla vērtību 36 000 eiro. Sākot no 2022. gada janvāra Raivis Vilūns ir sācis investēt ienesīgākos, bet arī un riskantākos finanšu instrumentos. Kā veicas gan Konstantīna, gan Raivja portfelim, jūs varat uzzināt šajā rakstā, bet par abu investoru plāniem un stratēģijām var uzzināt raidījumā "Nākotnes kapitāls".

“SEB Roboinvestora” portfeļa ienesīgums iet lēni, bet uz augšu

Investēts: 4499,71 (izmaiņas 0 eiro)

Kapitāla vērtība: 4620,02 (izmaiņas +7,86 eiro)

Investīciju ienesīgums: +2,67% (izmaiņas +0,17 p.p.)





Neskatoties uz to, ka kopīgais ienesīgums palielinājās, dažiem no ETF labi neveicas. Piemēram, ETF, kas fokusējas uz Āzijas tirgiem, ienesīgums nokrita no +0,36% līdz -0,29%. Arī Eiropas akcijas ETF ienesīgums nokrita no -0,39% līdz pat - 2,55%. Taču iepriekšējā nedēļā labi izauga "SEB Active 80F" fonds un ienesīgums no +0,36% palielinājās līdz +1,25%. Tas arī izglāba visu Kuzikova Roboinvestora portfeli.

Kuzikova portfeļa ienesīgums atkal pasliktinājās

Investēts: 4650 eiro (izmaiņas +50 eiro)

Kapitāla vērtība: 4557,25 eiro (izmaiņas +5,06 eiro), t.sk. akcijās 3,934.28 eiro un 622,97 eiro krājobligacijās.

Investīciju ienesīgums: -1,99% (izmaiņas -0,95 p.p.)





Vilūna portfelī nav strauju izmaiņu

Investēts: 4550,55 eiro

Kapitāla vērtība: 4511,20 eiro

Investīciju ienesīgums: -0,97% (-0,14% par nedēļu)

Kas notika ar “S&P indeksu” nedēļas laikā?

Biržu atkopšanās turpinās, bet pēc dažu nedēļu izaugsmes, iepriekšēja nedēļā "S&P 500" indekss nokrita par 0,53% jeb 23,49 punktiem. Interesanti, ka šoreiz par investoru pesimisma avotu kalpoja pozitīvas ziņas. Nodarbinātības dati liecina par lielāko aizpildīto darbu vietu skaitu nekā bija plānots iepriekš - 497 tūkstoši pie prognozes 240 tūkstoši. Kā arī ISM indekss, kas liecina par biznesa vides optimismu, pieauga no 50,3% līdz 53,9%, bet prognoze bija 51%. Tas viss notiek paralēli joprojām augstai inflācijai un daudzi investori prognozē ka ASV monetārās politikas uzraugi, lai apturētu inflāciju turpinās kredīta likmes pacelšanu. Tiek plānots, ka šogad tas notiks vēl divas reizes un tas turpinās negatīvi ietekmēt biržu akcijas.

Baltijas akciju tirgus turpina būt samērā stabils. Rīgas biržas indekss "OMX Riga" šonedēļ palielinājās par 3,81%. Viļņas "OMX Vilnius" palielinājās par 0,52%, savukārt "OMX Tallinn" šonedēļ samazinājās par 0,05%. Kopējais Baltijas biržu indekss "OMX Baltic Benchmark GI" šonedēļ palielinājās par 0,41%. Attiecīgi nekādu būtisku svārstību nav.

Kriptovalūtu tirgū ir redzami nelieli kāpumi, bet kopumā "Bitcoin" cena svārstiem ap nu jau ierastajiem 28 tūkstošiem dolāru par vienu monētu līdz 30 tūkstošiem. Daži cer, ka investīciju milža Blackrock "Bitcoin" ETF, ja regulatori dos zaļo gaismu, iepūtīs jaunu dzīvību kriptovalūtās.

Portfeļa izmaiņas

Kopīga situācija ar Kuzikova portfeļa akcijām ir šāda:

Joprojām 11 akcijas turpināja uzrādīt pozitīvu ienesīgumu.

Pēc platformas uzskaites “nesadalīta peļņa” nokrita no 138,7 eiro līdz 105,5 eiro





Iepriekšēja nedēļā tikai 2 akcijas no 15 rādīja vērtības pieaugumu, bet 13 akciju vērtība nokrita. Jau otru nedēļu pēc kārtas lielāko izaugsmi parādīja NYT (+0,07%) un MOS (+0,15%). Lielākais kritums bija WMT (-0,25%) un NEE (-0,25%).

Situācija ar Vilūna Baltijas akcijām ir šāda:

Sešas no desmit pozīcijām uzrāda negatīvu tendenci - labākais rezultāts “Tallink Grupp”

Negatīvais pieaugums kopējam portfelim ir -0,67%





Situācija ar Vilūna kriptovalūtu portfeli ir šāda:

Divas kriptovalūtas - “Ethereum” un “Solana” uzrāda vērtības kritumu

Lielākais vērtības kritums ir “Solana” (-56,34%)





Kuzikovam atgriežas pie pirkumiem

Iepriekšējā nedēļā veicu pirkumus gan valsts obligācijas (šoreiz ar jau 4,15% ienesīgumu) gan ka arī bija plānots palielināju "Berkshire Hathaway" apjomu sava portfelī.

Šonedēļ investīcijas ies tehnoloģiju sektorā (GOOGL, AAPL, MSFT), jo pēdējo reizi akcijas no šī segmenta es pirktu maija vidū un rezultātā investīcijas šajā sektorā man atpaliek no pārējiem sektoriem.

Vilūns turpina papildināt Baltijas portfeli

Nedaudz papildināju savu "Solana" krājumu, lai mazliet izlīdzinātu zaudējumus savā portfelī, jo ir arī signāli, ka, ja "Blackrock" plānotais "Bitcoin" ETF tiks apstiprināts, tad arī citas kriptovalūtas pakāpsies savā vērtībā.

Raksts tapis sadarbībā ar "SEB Roboinvestoru"!