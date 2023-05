'Nākotnes kapitāls': Portfeļa izmaiņas uz 2023. gada septiņpadsmito nedēļu

2021. gadā Konstantīns Kuzikovs sāka investēt 50 eiro nedēļā akciju tirgū. Mērķis ir desmit gadu laikā sasniegt kapitāla vērtību 36 000 eiro. Sākot no 2022 gada janvāra, arī Raivis Vilūns ir sācis investēt, bet viņš izmanto daudz ienesīgākus un riskantākus finanšu instrumentus. Kā veicas gan Konstantīna, gan Raivja portfelim, jūs varat uzzināt šajā rakstā, bet par abu investoru plāniem un stratēģijām var uzzināt raidījumā "Nākotnes kapitāls".

Kā izmainījās “SEB Roboinvestora" portfelis uz 2023. gada 28 aprīli?

Investēts: 4098,88 eiro

Kapitāla vērtība: 4014,74 eiro

Investīciju ienesīgums: -2,05%

“SEB Roboinvestors" jau otru nedēļu ir starp Nākotnes kapitāla portfeļiem. Nedēļas laikā ienesīgums turpināja kritumu. No -0,51% uz -2,05%. Lielāko kritumu parādīja ASV ETF, bet mazāko kritumu Eiropas un Japānas ETF.

Kuzikova portfeļa ienesīgums lēni sāk laboties

Investēts: 4150 eiro (izmaiņas +50 eiro)

Kapitāla vērtība: 4010 eiro (izmaiņas +156 eiro), t sk. akcijās 3860 eiro un 150 eiro krājobligacijās.

Investīciju ienesīgums: -3,37% (izmaiņas +0,19 p.p.)

Kā izmainījās Vilūna kapitāls uz 2023. gada 28. aprīli?

Investēts: 4150,55 eiro

Kapitāla vērtība: 4178,20 eiro

Investīciju ienesīgums: 0,34% (-1% par nedēļu)

Kas notika ar "S&P 500" indeksu nedēļas laikā?

Iepriekšēja nedēļā “S&P 500” indeksam bija ļoti interesanta dinamika. Pirmajās trīs dienas tas paspēja nokrist par 77 punktiem jeb -1,8%, bet pēc tam strauja izaugsme. Nedēļa tika pabeigta ar plusa zīmi: +37.41 punkti jeb +0.91%.

Nedēļas sākumā investori vairāk sāk runāt par recesiju tuvumu un vēl vienas bankas bankrotu. Taču ceturtdien un piektdien par saviem rezultātiem atskaitījās tehnoloģiju sektors. "Amazon", "Meta" ("Facebook"), Microsoft un Alphabet (Google) visi atskaitījās par labākiem nekā bija gaidīts rezultātiem. Interesanti ka investoru uzticēšanas "Microsoft" nevarēja pat samazināt Lielbritānijas konkurences padomes lēmums bloķēt Activision un Microsoft darījumu. Uz šī fona investoru optimisms, kā arī "S&P 500" indekss, uzlabojās.

Arī Baltijā akciju tirgū nedēļas izskaņa bija pozitīva. Nedēļas vidū Baltijas biržas indekss nokritās par 0,32%. Taču pēc tam noskaņojums uzlabojās un indekss atsāka izaugsmi. Tā izaugsme bija uz Lietas uzņēmumu rēķina. Rīgas biržas indekss "OMX Riga" šonedēļ samazinājās par 0,74%, savukārt "OMX Tallinn" samazinājās par 0,2%.

Taču Viļņas biržas indekss šonedēļ palielinājās par 1,05%. Kopējais Baltijas biržu indekss "OMX Baltic Benchmark GI" šonedēļ palielinājās par 0,18%.

Kriptovālūtu tirgū “Bitcoin” trešdienas sākumā nokrita par vairākiem tūkstošiem. Tas skaidrojams ar ar "S&P 500" un citu indeksu vērtības sarukumu, kas nomāc arī kriptovalūtu spekulantus. Tomēr jau ceturtdien, piektdien un nedēļas nogalē kriptovalūtas atguvās. "Bitcoin" atguva vairākus tūkstošus un no tā cena ir no 27 līdz 29 tūkstošiem (atkarībā no platformas)

Portfeļa izmaiņas

Kopīga situācija ar Kuzikova akcijām ir šāda:

Jau 10 akcijas (-1) turpināja rādīt pozitīvo ienesīgumu.

Bet pēc platformas uzskaites “nesadalīta peļņa” palielinājās no 50,69 euro līdz 81,49

Iepriekšēja nedēļā 7 vērtību pieaugumu un 2 akcija cenas nemainījās, bet 8 akcijas pabeidza nedēļu ar kritumu. Lielāko izaugsmi parādīja MSFT (+0,34%) un DIS (+0,17%). Lielākais kritums bija JPM (-0,12%) un NEE (-0,22%).

Situācija ar Vilūna Baltijas akcijām ir šāda:

Sešas no deviņām pozīcijām uzrāda pozitīvu tendenci - labākais rezultāts “SAF Tehnika”, sliktākais "Madara Cosmetics"

Pozitīvais pieaugums kopējam portfelim ir +3,49%

Situācija ar Vilūna kriptovalūtu portfeli ir šāda:

“Solana” uzrāda vērtības kritumu (-70,70%)

"Bitcoin" un "Ethereum" atkal uzrāda nelielu, bet pozitīvu vērtību attiecīgi 4,54% un 1,84%

Kuzikovs turpina mainīt ETF uz Latvijas Krājobligācijām

“Arī iepriekšēja nedēļā turpināju pārdod ETF VUSA un pirkt Latvijas Krājobligācijas. Kopīgas investīcijas jau ir 150 eiro, bet atlikuša summa ETF VUSA tuvu 70 eiro. Pēc investīcijām pārtikas segmentā, nākamas investīcijas ies finanšu segmentā. Domāju ka tā būs arī laba opcija samazināt vidējo JPM akcijas pirkuma cenu.”

Vilūns varētu atgriezties pie ieguldīšana P2P

"Ņemot vērā, ka situācija tirgos uzlabojas, es domāju, ka varētu tuvākajās nedēļās nedaudz ieguldīt arī P2P, jo šī sadaļa manā portfelī ir atstāta novārtā," saka Vilūns

