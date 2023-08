‘Nākotnes kapitāls’: Portfeļa izmaiņas uz 2023. gada trīsdesmit četru nedēļu

2021. gadā Konstantīns Kuzikovs sāka investēt 50 eiro nedēļā. Mērķis ir desmit gadu laikā sasniegt kapitāla vērtību 36 000 eiro. Sākot no 2022 gada janvāra Raivis Vilūns ir sācis investēt ienesīgākos, bet arī un riskantākos finanšu instrumentos. Kā veicas gan Konstantīna, gan Raivja portfelim, jūs varat uzzināt šajā rakstā, bet par abu investoru plāniem un stratēģijām var uzzināt raidījumā "Nākotnes kapitāls".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

“SEB Roboinvestora” portfeļa ienesīgums joprojām ir pozitīvs

Investēts: 4799,86 (izmaiņas 0 eiro)

Kapitāla vērtība: 4893,86 (izmaiņas -71,81 eiro)

Investīciju ienesīgums: +1,96% (izmaiņas -1,49 p.p.)

Ja vēl pirms divām nedēļām visi ETF un "SEB Active 80F" fondi bija ar pozitīvu ienesīgumu, tad tagad situācija pasliktinājās. Tieši "SEB Active 80F" un Eiropas ETF ir sarkanajā zonā, proti, nes zaudējumus.

Kuzikova portfeļa ienesīgums atkal pozitīvs

Investēts: 5000 eiro (izmaiņas +100 eiro).

Kapitāla vērtība: 5020,3 eiro (izmaiņas +94,54 eiro), t.sk. akcijās 4241,23 eiro un 779,07 eiro krājobligācijās.

Investīciju ienesīgums: +0,96% (izmaiņas +0,91 p.p.).

Vilūnam pieaug zaudējumi

Investēts: 5007,55 eiro

Kapitāla vērtība: 4829,27 eiro

Investīciju ienesīgums: -3,79% (-0,83% par nedēļu)

Kas notika finanšu tirgos

Par to kas notika finanšu tirgos Jūs varat izlasīt Raivja Vilūna tirgus apskata: Tehnoloģijas un vēlreiz tehnoloģijas. Nedēļa finanšu pasaulē.

Portfeļa izmaiņas

Kopīga situācija ar Kuzikova portfeļa akcijām ir šāda:

Joprojām 11 akcijas turpināja uzrādīt pozitīvu ienesīgumu.

Pēc platformas uzskaites “nesadalīta peļņa” nokrita no +224 uz +141 eiro.

Iepriekšēja nedēļā jau desmit akcijas no piecpadsmit turpināja uzrādīt vērtības pieaugumu, bet piecām akcijām vērtība nokritās. Lielākie vērtību ieguvēji iepriekšējā nedēļā bija "Apple Inc." (+0,17%) un "VISA" (+0,21%). Pagājušajā nedēļā lielākais vērtību kritums bija "JPMorgan Chase & Co." (-0,05%) un "Disney" (-0,13%).

Situācija ar Vilūna Baltijas akcijām ir šāda:

Sešas no desmit pozīcijām uzrāda negatīvu tendenci - labākais rezultāts “Tallink”.

Negatīvais sarukums kopējam portfelim ir -2,63%.

Situācija ar Vilūna kriptovalūtu portfeli ir šāda:

Pēc ilgāka perioda visas trīs kriptovalūtas - “Bitcoin”, "Ethereum" un “Solana” uzrāda vērtības kritumu

Lielākais vērtības kritums ir “Solana” (-51,79%)

Kuzikovs plāno investēt līdzvērtīgas summas visās akcijās

Daudzi runa par to ka "rallijs" (akciju vērtību pieaugums) ASV birža beigsies jau rudenī. Es nevaru paredzēt, kura no akcijām nokritis straujāk vai lēnāk, tāpēc vienkāršais veids kā samazināt savus riskus, ir investēt līdzīgas summas visas akcijas. Uz šo brīdī manā portfelī ir piecas akcijas, kurās es esmu investējis mazāk nekā 300 eiro katrā, bet 10 akcijās investēts no 311 līdz 335 eiro katrā.

Mana stratēģija rudenī būs - investēt tieši tajās 5 akcijās un panākt, lai manas investīcijas būtu vismaz 300 eiro katrā. Taču es arī turpināšu ieguldīt pusi no mēneša investīcijām krājobligācijās ar garantēto pozitīvo ienesīgumu, lai samazinātu portfeļa kopīgo kritumu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pagājušajā nedēļā ieguldījumus veicu "McDonald's" akcijās. Šoreiz investēju gan savus iknedēļas 50 eiro, gan arī dividendes. Šis nedēļas investīcijas būs krājobligācijās.

Vilūns turpina papildināt Baltijas portfeli

Ņemot vērā, ka Baltijas portfelī akciju vērtība ir nokritusies, tad šis ir labs brīdis, kad iegādāties dažas no tām. Domāju, ka turpmākajās nedēļās papildināšu krājumu ar akcijām, kurās līdz šim esmu ieguldījis mazākas summas, piemēram "Virši" un "Novaturas".

Raksts tapis sadarbībā ar "SEB Roboinvestoru"!