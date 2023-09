'Nākotnes kapitāls': Portfeļa izmaiņas uz 2023. gada trīsdesmit septīto nedēļu

2021. gadā Konstantīns Kuzikovs sāka investēt 50 eiro nedēļā. Mērķis ir desmit gadu laikā sasniegt kapitāla vērtību 36 000 eiro.



Sākot no 2022. gada janvāra, Raivis Vilūns ir sācis investēt ienesīgākos, bet arī riskantākos finanšu instrumentos.



Kā veicas gan Konstantīna, gan Raivja portfelim, jūs varat uzzināt šajā rakstā, bet par abu investoru plāniem un stratēģijām var uzzināt raidījumā "Nākotnes kapitāls".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"SEB Roboinvestora" portfeļa ienesīgums pārsniedza 4%

Investēts: 4999,99 (izmaiņas 200,04 eiro).

Kapitāla vērtība: 5204,87 (izmaiņas 216,66 eiro).

Investīciju ienesīgums: +4,10% (izmaiņas +0,18 p.p.).

Pagājušajā nedēļā "SEB Roboinvestora" portfelī visi aktīvi bija ar pozitīvu ienesīgumu. Atsevišķi jāatzīmē Eiropas akciju ETF, kura ienesīgums beidzot arī kļuva pozitīvs. Taču, kamēr ETF rezultāti gāja uz augšu, "SEB Active Fonda" ienesīgums tomēr nokrita no +0,73% līdz +0,33%.

Kuzikova portfeļa ienesīgums pārsniedza 2%

Investēts: 5150 eiro (izmaiņas +50 eiro).

Kapitāla vērtība: 5286,50 eiro (izmaiņas +76,43 eiro), t.sk. akcijās 4403,48 eiro un 883,02 eiro krājobligācijās.

Investīciju ienesīgums: +2,65% (izmaiņas +0,668 p.p.).

Vilūnam mazliet sliktāk

Investēts: 5000,55 eiro.

Kapitāla vērtība: 4832,20 eiro.

Investīciju ienesīgums: -3,49% (-0,49% par nedēļu).

Finanšu tirgi

Par to, kas notika finanšu tirgos, var izlasīt Raivja Vilūna tirgus apskatā: Ķīnas efekts. Nedēļa finanšu pasaulē

Izmaiņas portfeļos

Kopumā situācija ar Kuzikova portfeļa akcijām ir šāda:

Joprojām 11 akcijas turpināja uzrādīt pozitīvu ienesīgumu.

Pēc platformas uzskaites "nesadalīta peļņa" izauga no 179,2 līdz 191,7 eiro.

Iepriekšējā nedēļā 10 akcijas no 15 turpināja rādīt vērtības pieaugumu, bet 5 akciju vērtība nokrita. Lielākie vērtību ieguvēji iepriekšējā nedēļā bija "Disney" (+0,26%) un "JPMorgan Chase & Co" (+0,27%). Pagājušajā nedēļā lielākais vērtības kritums bija "VISA" (-0,17%) un "NY Times" (-0,29%).

Situācija ar Vilūna Baltijas akcijām ir šāda:

Septiņas no deviņām pozīcijām uzrāda negatīvu tendenci - labākais rezultāts "Tallink".

Negatīvais pieaugums kopējam portfelim ir -2,98%

Situācija ar Vilūna kriptovalūtu portfeli ir šāda:

Visas trīs kriptovalūtas uzrāda vērtības kritumu.

Lielākais vērtības kritums ir "Solana" (-60,09%).

Kuzikovs turpina izlīdzināt ieguldījumus visās akcijās

Iepriekšējā nedēļā ieguldīju Latvijas krājobligācijās, šonedēļ atkal atgriežos pie akcijām.

No piecām akcijām, kurās investīcijas nepārsniedza 300 eiro, šonedēļ investēšu "McDonald's" akcijās, jo "Interactive Brokers" platformas ekspertu apkopotā informācija liecina par to, ka šo akciju cena var izaugt no 278 līdz 295, kamēr "Apple" un "Google" akcijas izaugs tikai par 2-3 dolāriem, bet "Microsoft" un "Coca-Cola" akcijām tiek prognozēts kritums. Ar šo pirkumu ieguldījumi "McDonald's" akcijās pārsniegs 300 eiro, un man atliek fokusēties tikai uz četrām citu uzņēmumu akcijām.

Vilūns turpina papildināt Baltijas portfeli

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līdzīgi kā Konstantīns turpina fokusēties uz līdzvērtīgas summas ieguldīšanu ārzemju akcijās, es turpinu izlīdzināt savu Baltijas portfeli, ieguldot akcijās, kurās līdz šim ir mazākas naudas summas.

Raksts tapis sadarbībā ar "SEB Roboinvestoru"!