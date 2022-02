'Nākotnes kapitāls': Portfeļu izmaiņas uz 2022. gada astoto nedēļu

2021. gadā Konstantīns Kuzikovs sāka akciju tirgos investēt 50 eiro katru nedēļu. Viņa mērķis ir desmit gadu laikā sasniegt kapitāla vērtību 36 000 eiro. Sākot no janvāra, arī "Delfi Bizness" žurnālists Raivis Vilūns ir sācis ieguldīt, taču viņš izmanto potenciāli ienesīgākus, bet krietni riskantākus finanšu instrumentus. Abu portfeļu veiksmes un neveiksmes ir aprakstītas šajā rakstā, bet abu investoru investīciju principus var uzzināt, skatoties raidījumu “Nākotnes kapitāls”.

Ka izmainījās Kuzikova kapitāls uz 2022. gada 18. februāri?

Investēts uz šo brīdi: 1 200 eiro (+50 eiro par nedēļu)

Kapitāla vērtība: 1 129,61 eiro (+27,9 eiro par nedēļu)

Investīciju ienesīgums: -5,87% (-1,67% procentu punktu par nedēļu)

Kā izmainījās Vilūna kapitāls uz 2022. gada 18. februāri?

Investēts uz šo brīdi: 200,20 eiro (+56,36 eiro pa nedēļu)

Kapitāla vērtība: 200,05 eiro (+56,31 eiro pa nedēļu)

Investīciju ienesīgums: -0,07% (-1,78% nedēļas laikā)

Kas notika ar tirgu nedēļas laikā?

“Nedēļas sākuma S&P 500 bija 4 412, bet pabeidza to ar 4349, faktiski nedēļās laikā samazinājās par 1.44%. Nestabilitāte uz Krievijas un Ukrainas robežas joprojām ietekmē šo indeksu. Krievija ir viens no lielākiem izejvielas piegādātājiem pasaulē. Daudzu ASV tehnoloģisko uzņēmumu produktos ir elementi, kas tika dabūti kāda no Krievijas raktuvēm. Gada sākumā baņķieri redzēja augošas inflācijas, Covid-19 un bankas likmju pacelšanas riskus, bet kara risks netika izskatīts, kā ņēma verams. Domāju ka vēl dažu nedēļu laikā mēs redzēsim ka šis faktors ietekmes vērtspapīru tirgus,” stāsta Kuzikovs.

Šī nedēļa Baltijas tirgū bija, ja salīdzina ar iepriekšējo nedēļu mazāk veiksmīga, un turpinājās kritums, kas novērots, kopš janvāra vidus. Iespējams, ka pēdējo nedēļu vērtības kritums ir arī saistāms ar ģeopolitisko nestabilitāti mūsu kaimiņvalstīs. Vienlaikus nevarētu teikt, ka tirgū būtu novērojama panika - nav būtiski audzis pārdoto akciju daudzums. "Apskatot biežāk pirkto un pārdoto Baltijas uzņēmumu akcijas, redzams, ka būtiskas izmaiņas nav. Piemēram, “ Enefit Green” akciju tirgotie apjomi nav būtiski mainījušies. Tomēr nevar izslēgt, ka ārzemju tirgiem, reaģējot uz ģeopolitisko nestabilitāti, arī Baltijas tirgus pieredzēs tālāku kritumu," norāda Vilūns.

Portfeļa izmaiņas

Kopīga situācija ar Kuzikova akcijām ir šāda:

- No 15 akcijām 6 rāda pozitīvu tendenci

- Pozitīva ienesīguma akciju kopsumma samazinājās no 25,12 līdz 24,59

- Negatīva ienesīguma akciju zaudējumu kopsumma nokrita no -90,98 līdz - 118,41

- Neskatoties uz kopīgo negatīvo situāciju, dažas akcijas turpina radīt pieaugumu. Šoreiz tas bija KO, PG, DIS, WMT, MA.

Kopīgā situācija ar Vilūna akcijām ir šāda:

- No 9 akcijām 4 rāda pozitīvu tendenci

- Negatīvais pieaugums kopējam portfelim ir 0,07% apmērā

- Lielākais zaudējumus eiro portfelim rada Lietuvas enerģētikas uzņēmuma “Ignitis Gruppe” akcijas (-1,10 eiro)

- Ļoti labus rezultātus turpina uzrādīt Latvijas uzņēmums “SAF TEHNIKA”

Konstantīna plānos izlīdzināt segmentus

"Kā tika plānots es iegādājos, "Google" un "New York Times" akcijas. Kāpēc es to darīju var izlasīt iepriekšēja rakstā," stāsta raidījuma vadītājs.

"Tagad es pievērsīšu savu uzmanību portfeļa diversifikācijai, un manas nākamas investīcijas būs “payments” segmentu. Tekošais portfeļa sadalījums ir redzams zemāk," plānus ieskicē Kuzikovs.

Vilūna plānos izvērtēt “HansaMatrix” un “Telia” akcijas un izlemt, kur ieguldīt atlikušos 50 eiro

"Šī ir mana otrā nedēļa, investējot naudu un, veidojot Baltijas akciju portfeli. Es atkārtoti izmēģināju iegādāties ETF. INLV iegāde neizdevās atkal, jo neviens netirgo. Šeit arī parādās mazā Baltijas akciju tirgus mīnusi - dažkārt nevar iegādāties to, ko sirds kāro. Tomēr “OMX Baltic Benchmark Fund” ir, kā redzams ekrānšāviņā, ir iegādes procesā. Attiecīgi vismaz puse no iecerētā “stabilitātes garanta”, proti, ETF iegādes būs izpildīta. Neiegādā ETF vietā es iegādājos vēl daļas no abām bankām un enerģētikas uzņēmumiem. Arī šie pirkumi vēl ir izpildes procesā," stāsta Vilūns.

Plāns nākošajai nedēļai Vilūna portfeļa audzēšanā ir rūpīgāk izpētīt tehnoloģiju uzņēmumu no Latvijas “HansaMatrix” un telekomunikācijas uzņēmumu no Lietuvas “Telia”. "Šos abus uzņēmumus, veidojot portfeli, es atliku, jo nebiju drošs par to veiksmi šogad, lai gan abi pārstāv nozares, kurām analītiķi sola labu gadu. Ņemot vērā, ka ir atlikuši līdzekļi un ir gada otrais mēnesis jau ir pusē, ir vērts mazliet sīkāk papētīt uzņēmumus, lai saprastu, kādas varētu būt atlikušo desmit mēnešu perspektīvas," norāda Vilūns.

No sākotnējiem līdzekļiem ir atlikuši 49,5 eiro.