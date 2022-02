'Nākotnes kapitāls': Portfeļu izmaiņas uz 2022. gada septīto nedēļu

2021. gadā Konstantīns Kuzikovs saka investēt 50 eiro nedēļā akciju tirgū ar mērķi desmit gadu laikā sasniegt kapitāla vērtību 36 000 eiro. Sākot no janvāra, arī Raivis Vilūns ir sācis investēt, bet viņš izmanto daudz ienesīgākus un riskantākus finanšu instrumentus. Par to ka veicās gan Konstantīna, gan Raivja portfelim jūs varat uzzināt no šī raksta. Par abu investoru investīciju principiem skatīties raidījumā “Nākotnes kapitāls”.

Ka izmainījās Kuzikova kapitāls uz 2022. gada 11. februāri?

Investēts uz šo brīdi: 1150 eiro (+50 eiro par nedēļu)

Kapitāla vērtība: 1,101.71 eiro (+56.17 eiro par nedēļu)

Investīciju ienesīgums: -4.2% (+0.75 procentu punktu par nedēļu)

Kā izmainījās Vilūna kapitāls uz 2022. gada 11. februāri?

Investēts uz šo brīdi: 141,42 eiro

Kapitāla vērtība: 143.84 eiro

Investīciju ienesīgums: +1.71%

Kas notika ar tirgu nedēļas laikā?

“Nedēļas laika "S&P 500" gan sāka ar 4511 un līdz ceturtdienai paspēja izaugt līd 4587. Taču akciju tirgu turpinās rallij. Lai apturētu augstu inflāciju šonedēļ, gan ASV Federālo Rezervju Sistēma, gan citu valstu centrālas bankas paziņoja par kredītu likmes paugstināšanu. Īstermiņa tas noteikti motivēs tirgu iet uz leju, jo obligācijas kļūs pievilcīgākas. No otras puses akciju ienesīgums joprojām ir augsts, kas nozīmē ka ilgtermiņā akciju tirgus turpinās augt. Par to kādas akcijas investēt augstas inflācijas laikā jūs varat uzzināt no mūsu šī gada otrā raidījumā, kurā mēs runājam ar "Swedbank" ekspertu Igoru Daņilovu,” stāsta Kuzikovs.

Savukārt, kā skaidro Vilūns, Latvijas un kaimiņvalstu akciju tirgū būtiskas izmaiņas šonedēļ nebija novērojamas. Ņemot vērā Baltijas tirgus mazo izmēru un lēnos procesus, nav pārsteigums, ka starptautiskie finanšu un ģeopolitiskie notikumi to neietekmē tik strauji kā globālos tirgus. Kopumā tirgus turpināja, lai gan nedēļās pēdējā dienā pieredzēja nelielu kritumu, turpina uzrādīt pozitīvu ilgtermiņa tendenci un atkopšanos pēc straujākā krituma janvārī.

Portfeļa izmaiņas

Situācija ar Kuzikova akcijām:

- No 15 akcijām 7 rāda pozitīvu tendenci

- Pozitīva ienesīguma akciju kopsumma samazinājās no 31.99 līdz 25.12

- Negatīva ienesīguma akciju zaudējumu kopsumma nokrita no 92.68 līdz 90.98

- Labu pieauguma tendenci parādīja DIS (no -5.51 uz -2.36) JPM no (-2.96 uz -2.14)

Situācija ar Vilūna akcijām:

- No 8 akcijām 7 rāda pozitīvu tendenci

- Pozitīvais pieaugums kopējam portfelim ir 1,71% apmērā

- Vienīgā akcija, kas piedzīvojusi kritumu un kuras cena ir zemāka nekā nopirkšanas brīdī, ir “IGNITIS GRUPE” (-1.46%).

Konstantīna plānos iegādāties vēl Google akcijas

"Kā rakstīju pirms nedēļas manos plānos bija sākt iegādāties "Google" ("Alphabet") akcijas, jo es sagaidu šo akciju cenas pieauguma pēc akciju “splita” par kuru paziņoja "Google". Papildus tam es iegādājos arī "Microsoft", "Wallmart" un "Nextera" energy. Mans fokuss bija uz akcijām ar negatīvo ienesīgumu, jo ilgtermiņā es gribu panākt vidējas pirkuma cenas samazinājumu," stāsta Kuzikovs.

Šonedēļ plānoju 25 eiro virzīt uz "Google" akcijas iegādi. Sekošu principam 'Buy the rumour, sell the news” un ceru uz akcijas sadalījumu Jūlijā. Otru pusi tērēšu otrai problemātiskai akcijai manā portfelī "NY Times", ceru ar to iegādi varēšu būtiski samazināt vidējo pirkuma cenu, ieskicē nedēļas plānu "Delfi" valdes priekšsēdētājs.

Vilūna plānos mēģināt atkārtoti iegūt ETF un turpināt veidot portfeli

"Šīs ir manas pirmās nedēļas, ko pavadu veidojot savu finanšu instrumentu portfeli, kuram vienu ceturto daļu veidos Baltijas uzņēmumu akcijas. Jāsaka, ka sākums nav bijis viegls, jo visas iepriekš nolūkotās akcijas vēl nav iegādātas un šeit arī parādās pirmās grūtības, ko rada Baltijas mazais tirgus. Proti, iecerēto ETF akcijas nav iegādātas nevis tādēļ, ka es nevēlējos, bet gan tādēļ, ka tās nebija pieejamas iegādei. Proti, Divas nedēļas pēc kārtas es mēģinu tās iegādāties, bet tās nepārdod," par savu pirmo pieredzi stāsta Vilūns.

Viņš stāsta, ka līdzīga problēma pirmajā nedēļā bija arī Šauļu bankas akcijām, kuras pirmajā reizē neizdevās iegādāties. Tas ir arī risks, ko “Nākotnes kapitāls” pirmajā sezonā minēja eksperts Kaspars Peisenieks - tirgus ir neliels un lēns. "Attiecīgi, iespējams, veidojot portfeli vērts izvēlēties citas akcijas, kurās ieguldīt un atteikties no idejas ETF. Vienlaikus tas nozīmē, ka portfeļa dažādība būs mazāka, jo, kā “Nākotnes kapitāla” raidījumā, kur izklāstīju savu stratēģiju, norādīju - izvēle nav tik liela. Attiecīgi iespējams nāksies ieguldīt uzņēmumos, kuru akcijās jau esmu ieguldījis," plānu izklāstu noslēdz Vilūns.

No sākotnējām investīcijām paredzētās summas Baltijas tirgum vēl ir atlikuši 108,58 eiro, kurus tad šīs nedēļas laikā arī plānots ieguldīt.