'Nasdaq Riga' turpinās vadīt Daiga Auziņa-Melalksne

AS "Nasdaq Riga" fondu biržas valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa-Melalksne pārapstiprināta savā līdzšinējā amatā, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Arī biržas valdes locekle Liene Dubava atkārtoti apstiprināta savā līdzšinējā amatā. Auziņa-Melalksne ieņem biržas valdes priekšsēdētājas amatu kopš 2005. gada, pirms tam viņa bija arī valdes locekle, bet Liene Dubava ir valdes locekle kopš 2007. gada.

Savukārt līdzšinējais AS "Nasdaq Riga" valdes loceklis Indars Aščuks neturpinās ieņemt amatu, kurā darbojies kopš 2004. gada. Viņš gan joprojām ir SE "Nasdaq CSD", reģionālā centrālā vērtspapīru depozitārija Baltijā, valdes priekšsēdētājs.

"Nasdaq Riga" ir vienīgais licencētais regulētā vērtspapīru tirgus organizētājs Latvijā. Tā nodrošina vērtspapīru tirdzniecību, kā arī gādā, lai tirgus būtu atklāts un caurspīdīgs, lai visiem ieguldītājiem tirgus informācija būtu vienādi pieejama.

AS "Nasdaq Riga" dibināta 1993. gadā kā AS "Rīgas Fondu Birža". Tās pamatkapitāls ir 1 013 745 eiro un lielākais akcionārs ar 92,98% akciju ir "Nasdaq" grupā ietilpstošais uzņēmums "Nasdaq Nordic", bet 7,02% akciju pieder AS "Rietumu Banka".

2017. gadā "Nasdaq Riga" apgrozījums bija 1,141 miljons eiro un tās peļņa pēc nodokļiem bija 386 tūkstoši eiro. Birža nodarbināja astoņus darbiniekus.