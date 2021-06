Nerafinētās eļļas ražotājs 'Iecavnieks & Co' saņem 2,49 miljonu eiro finansējumu attīstībai

"Luminor" banka piešķīrusi 2,49 miljonu eiro finansējumu biznesa attīstībai vienam no lielākajiem nerafinētās eļļas ražotājiem Baltijā – SIA "Iecavnieks & Co". Uzņēmumam piešķirts ilgtermiņa kredīts un kredītlīnija, kas ļaus iegādāties pārstrādei nepieciešamos graudaugus, nodrošinot darbības nepārtrauktību, informē bankā.

Ar "Luminor" bankas piešķirto finansējumu SIA "Iecavnieks & Co" piesaistīs papildu apgrozāmos līdzekļus, lai iegādātos nepieciešamās izejvielas jaunās produkcijas “RAPU” ražošanai, paplašinātu noieta kanālus, palielinātu eļļas ražošanas kapacitāti, kā arī nodrošinātu apgrozāmos līdzekļus sezonas lauksaimniecības darbiem.

“Eļļas tirgus ir viens no perspektīvākajiem un augošākajiem pasaulē – šobrīd visā Eiropā novērojams arī rapšu eļļas, kas veido aptuveni 40 % no visa saražotā, un rapšu sēklu patēriņa pieaugums. Esam gandarīti atbalstīt "Iecavnieks & Co" tā izaugsmes un tālākas attīstības ceļā, un ceram, ka veiktie uzlabojumi palīdzēs veicināt uzņēmuma konkurētspēju gan vietējā, gan eksporta tirgos,” saka "Luminor" Korporatīvā departamenta vadītāja. Ilze Zoltnere.

SIA "Iecavnieks & Co" šobrīd apsaimnieko aptuveni 500 hektāru lauksaimniecības zemes, no kuriem 200 hektāri pieder pašam uzņēmumam. Uzņēmums audzē tādas kultūras kā eļļas rapsi, kviešus un lauku pupas, veic graudu pirmapstrādi un uzglabāšanu. Savukārt lopbarības produkta “RAPU” ražošanā tiek izmantotas pašu audzētas izejvielas – rapsis, lauku pupas, kuras ekstrudējot iegūst barības maisījumu, kas ir kā kvalitatīva un ekonomiskāka alternatīva ārzemju ražotāju produkcijai (sojas raušiem).

Plašāk uzņēmums pazīstams arī kā nerafinētās eļļas un lopbarības ražotājs, un šobrīd tā iekārtu jauda sasniedz 20 000 tonnas eļļas sēklu gadā. Atšķirībā no citiem nozares uzņēmumiem, SIA "Iecavnieks & Co" ražošanas procesā pielieto auksto spiešanas tehnoloģiju, kas ļauj iegūt dabīgus produktus, tiem nepievienojot pārtikas piedevas, kā arī neradot atkritumus ražošanas procesā.

“Mūsu darbības svarīgākais kritērijs ir kvalitāte, ko izceļam ne tikai mūsu ražotajos produktos, bet arī mūsu procesu vadībā un attīstības plānos. Ar "Luminor" atbalstu spēsim modernizēt mūsu tehnisko nodrošinājumu, lai paplašinātu saimniecības teritoriju un veiksmīgi aizvadītu vasaras sezonu. Jaunā graudu kalte un tehniskās telpas palīdzēs uzturēt mūsu produkciju nemainīgi augstā kvalitātē,” norāda Dainis Lagzdiņš, SIA "Iecavnieks & Co" valdes priekšsēdētājs.