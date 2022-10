Neskatoties uz inflācijas pieaugumu, akciju cenas ASV un Eiropas biržās pieaug

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās ceturtdien pieauga pēc ASV inflācijas datu publicēšanas, britu mārciņas vērtība kāpa, bet Japānas jenas vērtība sasniedza vairāku gadu desmitu zemāko līmeni.

Gada inflācija ASV septembrī samazinājusies līdz 8,2% salīdzinājumā ar 8,3% augustā, tomēr salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi patēriņa cenas septembrī pieaugušas par 0,4% pēc augustā fiksētā 0,1% kāpuma. Analītiķi bija prognozējuši pieaugumu par 0,2%.

Šie dati ir jaunākā pazīme, ka inflācija aizvien vairāk iesakņojas ASV ekonomikā, neraugoties uz Federālās rezervju sistēmas (FRS) darbībām inflācijas iegrožošanai.

"Briefing.com" analītiķis Patriks O'Hērs sacīja, ka šie inflācijas dati radīja vilšanos, tomēr nebija šokējoši, ņemot vērā citus ekonomikas ziņojumus pēdējā laikā.

Britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru un citām valūtām pieauga, medijiem izsakot pieņēmumu, ka valdība varētu apcirpt savus fiskālo stimulu plānus un palielināt uzņēmumu nodokļus.

Japānas jenas vērtība pret ASV dolāru nokritās līdz zemākajam līmenim kopš 1990.gada, atspoguļojot kraso atšķirību starp ASV un Japānas centrālo banku monetāro politiku.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien pieauga par 2,8% līdz 30 038,72 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 2,6% līdz 3669,91 punktam, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 2,2% līdz 10 649,15 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par 0,4% līdz 6850,27 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 1,5% līdz 12 355,58 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 1,0% līdz 5879,19 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 2,1% līdz 89,11 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 2,3% līdz 94,57 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 0,9703 līdz 0,9780 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,1100 līdz 1,1333 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 146,91 līdz 147,22 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 87,41 līdz 86,28 pensiem par eiro.