Nevis dzeršanai, bet peļņai. Ieguldījumi viskijā, šampanietī un vīnā

Tirdzniecība ar grādīgajiem dzērieniem ir tūkstošiem gadu sena tradīcija – senie romieši eksportēja vīnu uz citiem reģioniem un izplatīja to savas impērijas robežās. Kur notiek tirdzniecība, tur ir iespējas nopelnīt. Vēsturnieks Nikolass Purcels akadēmiskajā rakstā “Vīns un bagātība senajā Itālijā” (Wine and Wealth in Ancient Italy – angļu val.) skaidro, ka dzērienam derīgo vīnogu audzēšana bija milzīgs stūrakmens reģiona ekonomikā un vienmēr saistījās ar lielu risku, jo slikti vīnogu gadi varēja izputināt augļkopjus.

Arī mūsdienās alkohols nav zaudējis savu pozīciju sabiedrībā un ekonomikā.

Ieguldīt muciņā

Dzērienu ražošana vēl aizvien ir grūts, enerģijas un resursu ietilpīgs darbs, jo ražu aizvien vairāk ietekmē klimata pārmaiņas. “Delfi Bizness” jau iepriekš ir rakstījis par to, kādas sekas uz augļu audzēšanu atstāj cilvēka ietekme uz planētu. “Vīnam paredzētās vīnogas ir ārkārtīgi jutīgas pret klimatu, un tas ir būtisks iemesls, kādēļ no tām var pagatavot izcilu vīnu. Taču tas arī nozīmē, ka tās ir izteikti jutīgas pret klimata pārmaiņām,” izdevumam “Wine Mag” komentējusi Britu Kolumbijas universitātes asociētā profesore Elizabete Volkoviča. Vēsturiskie dati par vīnogu ievākšanas laiku, kas, piemēram, Francijā ir saglabājušies kopš viduslaikiem, liecina, ka ogas tiek ievāktas arvien agrāk, kas savukārt ietekmē vīna garšu.

Tomēr investoriem, kas vēlas nopelnīt ar alkoholu, ne obligāti jāstāda vīnogas un jāraudzē dzērieni. Var iegādāties jau gatavu produkciju.

Britu izdevums “The Guardian” raksta, ka starp amatieriem investoriem ir radusies jauna interese par viskija mucu iegādi – dažāda izmēra mucu, kuru cena parasti ir no 2500 līdz 5000 mārciņām. Attiecīgi vai nu pircējs pats glabā šo mucu, vai arī izmanto servisu, ka tā tiek turēta atbilstošos apstākļos, līdz vērtība būs augstāka un to varēs pildīt pudelēs. Un tam ir precedents – 1988. gada “Macallan” viskija muca 2022. gada aprīlī izsolē tika pārdota par miljonu mārciņu, lai gan sākotnēji tā nopirkta tikai par 5000 mārciņām.