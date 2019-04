No amata atstādināta FKTK augsta līmeņa darbiniece

Izvērtējot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) rīcībā esošo informāciju un AS "Meridian Trade Bank" vēršanos Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē (ENAP), pēc kuras ENAP par bankas iesniegumiem uzsākusi kriminālprocesus par iespējamu bankas iepriekšējās padomes un valdes locekļu pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu un iespējamu krāpšanu, FKTK vadība pirmdien, 29. aprīlī, atstādinājusi no Atbilstības kontroles departamenta direktora pienākumu pildīšanas Maiju Treiju.

Treijai turpmāk liegts veikt FKTK Atbilstības kontroles departamenta direktora pienākumus un atrasties savā darbavietā FKTK, kā arī pārstāvēt FKTK citās organizācijās un iestādēs.

"Mēs esam iestāde, kura uzrauga finanšu noziegumu novēršanas un iekšējās kontroles sistēmu efektivitāti, t.sk. bankās, tādēļ šādā situācijā ir jāpieņem lēmums par amatpersonas atstādināšanu no amata, lai novērstu mazāko šaubu ēnu un reputācijas risku. Sekosim uzsākto procesu norisei, vērtēsim saņemto informāciju un nodrošināsim nepieciešamo tās apmaiņu," norāda FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš.

Treija strādā FKTK kopš 01.07.2015. un savulaik ir bijusi AS "Meridian Trade Bank" valdes locekle, kas atbild par risku vadību.

Jau ziņots, ka Latvijas otrās mazākās bankas "Meridian Trade Bank" bijusī vadība, iespējams, nodarījusi bankai zaudējumus, izsniedzot kredītus citiem saviem projektiem, svētdien, 28. aprīlī, ziņoja LTV raidījums "de facto". Par šādu darījumu novēršanu bankā bijusi atbildīga tagad augsta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbiniece Maija Treija.

Raidījums ziņoja, ka "Meridian Trade Bank" 2017. gadā "iekritusi" par pārkāpumiem, kas raksturīgi nelielām bankām. Proti, bankas vadība to, iespējams, izmantojusi arī kā kabatu, kur pasmelties lētu naudu citiem saviem projektiem. Banku uzraugs – FKTK – banku par to sodīja ar 890 tūkstošu eiro naudas sodu. Savukārt "de facto" kļuvis zināms, ka runa ir par diviem zaļās enerģijas uzņēmumiem, kuri no bankas vairāku gadu periodā saņēma astoņus miljonus eiro lielus kredītus.

Naudu piešķīra bez pirmās iemaksas, ar zemu nodrošinājumu, zemiem procentiem un garu atmaksas termiņu. FKTK konstatēja, ka abas dāsni kreditētās kompānijas saistītas ar "Meridian Trade Bank" akcionāri Svetlanu Dzeni, kura vairāk nekā 20 gadus bija bankas prezidente, un viņas vīru Andri Dzeni, kurš bija bankas padomes loceklis.

Pēc bankas sodīšanas Dzenei amatu bankā nācās pamest, un bankas akcionāri iecēla jaunu valdi, ko vada Solvita Deglava, bijusī vadītāja, tā sauktās, "Parex bankas" sliktajai daļai "Revertai".

Jaunā bankas vadītāja izmeklēšanas dēļ darījumu detaļas neatklāj, taču "de facto" noskaidrojis, ka viens no kriminālprocesiem attiecas tieši uz jau minētajiem kredītiem.

Raidījums ziņoja, ka trīs gadus, kuru laikā notika aizdomīgo kredītu nosacījumu maiņa, par riska vadību "Meridian Trade Bankā" atbildējusi tieši Maija Treija. Šis amats viņai prasīja kontrolēt, lai šādi bankai neizdevīgi darījumi nenotiktu.

2015. gadā Treija izvēlējās karjeru turpināt FKTK un pašlaik vada atbilstības kontroles departamentu, kas uzrauga banku darbu naudas atmazgāšanas novēršanā.