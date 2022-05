No bankas uz valsts uzņēmumu: jaunā VNĪ valdes locekle stājusies amatā

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) padome VNĪ valdes locekļa amatā ir ievēlējusi Jeļenu Gavrilovu, kuras atbildības joma uzņēmumā būs nekustamo īpašumu attīstības projektu īstenošana un būvniecības procesu vadība.

Darbu VNĪ jaunā valdes locekle uzsākusi 2022. gada maijā.

Kā informē uzņēmumā, Gavrilovai ir plaša pieredze darbā ar liela mēroga projektiem, nekustamā īpašuma finansēšanu, valsts iepirkumiem un zaļās enerģijas jautājumiem, kuru no 2010. gada guvusi finanšu sektorā "SEB" grupas uzņēmumos. Kopš 2016. gada viņa ieņēma SIA "SEB Līzings" valdes priekšsēdētāja amatu, bet iepriekš no 2014. gada Gavrilova bija AS "SEB Banka" Nekustamā īpašuma finansēšanas pārvaldes vadītāja, kur īstenoja lielu nekustamo īpašumu, tajā skaitā tirdzniecības centru "Origo" un "Galerija Centrs", finansēšanas projektus.

Gavrilova 2011. gadā ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā Latvijas Universitātē un 2016. gadā maģistra grādu biznesa vadībā (MBA) Rīgas Biznesa skolā.

VNĪ padomes priekšsēdētājs Jānis Garisons norāda: "Pašreizējā posmā Gavrilovai VNĪ valdes komandas sastāvā būs nozīmīga loma uzņēmuma tālāko stratēģisko prioritāšu stiprināšanā saistībā ar VNĪ attīstības projektiem."

Atklātā konkursā uz VNĪ valdes locekļa amatu pretendēja 64 kandidāti, no kuriem piemērotākais kandidāts tika izraudzīts pēc četrām kārtām.

Kapitālsabiedrību turpina vadīt valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs, kura atbildības joma ir uzņēmuma vispārējā un finanšu vadība, investīciju finansēšana un uzraudzība. Darbu VNĪ valdē turpina arī valdes loceklis Andris Vārna, kura atbildības joma ir nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un tehniskās uzturēšanas pārvaldība, īpašumu iznomāšana un pārvalde. Valdei noteiktās prioritātes ir nemainīgas – VNĪ vidēja termiņa darbības stratēģijas 2018.-2022. gadam ieviešanas turpināšana, tajā skaitā mūsdienīgas un uz klientu orientētas darba vides veidošana valsts pārvaldē, digitālie un inovatīvie risinājumi nekustamo īpašumu jomā publiskajā sektorā, ilgtspējīga valsts nekustamo īpašumu portfeļa pārvaldība.

Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.