Nomainīta 'Meridian Trade bank' vadība

Latvijā strādājošās AS "Meridian Trade bank" (MTB) vadību pirmdien ir "pārņēmusi augsti kvalificētu speciālistu komanda, kuras mērķis ir restrukturizēt banku par spēcīgu un uzticamu nišas spēlētāju", portālu "Delfi" informēja kredītiestādē.

Atbilstoši MTB akcionāru sapulces pieņemtajam lēmumam ir ievēlēta jauna bankas padome trīs cilvēku sastāvā – Ivars Grunte, Goča Tutberidze un Jurijs Adamovičs (attēlā), kurš kļuvis arī par padomes priekšsēdētāju.

Tiek uzsvērts, ka Adamoviča ievērojamā starptautiskā pieredze, strādājot finanšu sektorā gan Latvijā, gan ārpus tās, būs pozitīvs devums MTB pārraudzībā, operacionālās darbības efektivitātes paaugstināšanā un mūsdienīgas bankas attīstībā. Kopš 2018. gada decembra Adamovičam pieder arī 7,2% MTB akciju.

Jaunā bankas vadība jau ir paudusi stingru bezkompromisu nostāju pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un citām darbībām, kas ir pretrunā ar starptautiskajiem normatīvajiem regulējumiem, teikts bankas paziņojumā medijiem.

"Šodien MTB vēsturē pāršķiram jaunu lappusi – uzsākam darbu pie bankas stabilitātes nodrošināšanas. Es labi pārzinu grūtības, ar kādām saskaras nelieli uzņēmēji, lai saņemtu biznesa uzsākšanai un attīstībai nepieciešamos kredītus. Tādēļ mūsu mērķis ir kļūt par elastīgu, uz sadarbību vērstu pakalpojumu sniedzēju, piedāvājot klientiem saprotamu pakalpojumu grozu un nodrošinot nevainojamu servisu mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī privātpersonu segmentā," uzsvēris Adamovičs.

Jaunā padome par MTB valdes priekšsēdētāju ir ievēlējusi Deglavu, kura sevi esot pierādījusi kā top līmeņa profesionāli uzņēmumu pārmaiņu vadības un finanšu jomās. "Iesaistījos šajā projektā ar lielu profesionālu interesi, jo tā ir iespēja izmantot manu līdzšinējo pieredzi un uzkrātās zināšanas Latvijas uzņēmuma pārveidē un attīstībā. MTB pēdējos gados ir pieredzējusi sarežģījumus saistībā ar krasajām pārmaiņām Latvijas finanšu sektorā, savukārt man ir pārliecība un pozitīvs redzējums par bankas izaugsmes iespējām," norādījusi Deglava.

MTB padomes priekšsēdētājas vietnieka pienākumus turpmāk pildīs līdzšinējais bankas padomes priekšsēdētājs Tutberidze. Trešais padomes loceklis Grunte ir advokātu biroja "TGS Baltic" vadošais partneris un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes loceklis.

"Meridian Trade Bank" ir universāla komercbanka ar Latvijas kapitālu, kas finanšu tirgū darbojas kopš 1994. gada. Bankas peļņa pērn deviņos mēnešos bija 3,5 miljoni eiro, bet aktīvi 30. septembrī bija 220 miljonu eiro apmērā, kas ir par 19,4% mazāk nekā 2017. gada beigās, kad bankas aktīvi bija 273,1 miljona eiro apmērā.

Adamovičs savu karjeru uzsācis Finanšu ministrijā, izaugot no referenta līdz Starptautisko finanšu departamenta vadītāja amatam. Turpmāk bijis Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas Direktoru padomes padomnieks Londonā, bet 2010. gadā viņš pievienojās "Parex bankai" - vēlāk no tās atdalītajā "Reverta" - valdes locekļa un vecākā viceprezidenta amatā.

Savukārt no 2012. gada Adamoviča karjera saistīta ar Krievijas finanšu sektoru top vadītāja amatos, pārvaldot daudzu desmitu miljardu eiro vērtus aktīvu portfeļus. Piemēram, vienā no lielākajām privātajām bankām Krievijā – AS "MDM banka" – Adamovičs vadīja problemātisko aktīvu bloku. Šobrīd Adamovičs ir Direktoru padomes priekšsēdētājs vienā no lielākajām Krievijas nekustamo īpašumu attīstītāju kompānijām AS "Inteko", kā arī Direktoru padomes loceklis AS "Uniwagon", kas ir otra pasaules lielākā dzelzceļa vagonu un ritošā sastāva ražotāja.

Savukārt Deglavas iepriekšējā darba pieredze saistīta ar valdes priekšsēdētājas, prezidentes amata pienākumu pildīšanu AS "Reverta". Viņas būtiskākajos pienākumos ietilpa "Revertas" darbības un finanšu stratēģijas pārskatīšana, aktualizēšana un ieviešana, mērķu uzstādīšana, komandas vadība mērķu sasniegšanā.

Pirms pievienošanās "Parex bankas" komandai Deglava ir ieguvusi nozīmīgu finanšu un pārmaiņu vadības pieredzi AS "Latvijas Kuģniecība", kur bija valdes locekle un viceprezidente finanšu jautājumos.

Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka FKTK padome 2018. gada 16. oktobrī "Meridian Trade Bank" piemēroja soda naudu 14 200 eiro apmērā, jo banka līdz Kredītiestāžu likumā noteiktajam termiņam nebija sagatavojusi un iesniegusi FKTK auditētu 2017.gada pārskatu, kā arī tas nav publiskots. Tādējādi banka pārkāpusi Kredītiestāžu likumā noteikto prasību, ka kredītiestādes pienākums ir sagatavot publiskos pārskatus, lai informētu sabiedrību par kredītiestādes darbību un finanšu rādītājiem.

Atbilstoši Kredītiestāžu likumam kredītiestāde gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu iesniedz FKTK 10 dienu laikā pēc šā ziņojuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz pārskata gadam sekojošā gada 1.aprīlim, kā arī ne vēlāk kā līdz pārskata gadam sekojošā gada 1.aprīlim publisko šo pārskatu.

Pēc aktīvu apmēra "Meridian Trade Bank" 2018. gada jūnija beigās bija 14. lielākā banka Latvijā, liecina Finanšu nozares asociācijas dati.