OCTA Garantijas fonds maksātnespējīgā apdrošinātāja 'Balva' dēļ zaudē 5,6 miljonus eiro

Šā gada aprīlī tika izbeigts apdrošināšanas sabiedrības "Balva" maksātnespējas process. OCTA Garantijas fonds, kuru administrē Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas birojs (LTAB), septiņu gadu laikā "Balvas" vietā atlīdzībās tās klientiem līdz šim izmaksājis aptuveni 4 miljonus eiro. LTAB aprēķinājis, ka atlikušās "Balvas" saistības varētu būt vēl 1,6 miljoni eiro, tādējādi OCTA Garantijas fonds "Balvas" maksātnespējas dēļ būs izmaksājis ap 5,6 miljoniem eiro.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins norāda, ka šie līdzekļi Garantijas fondā nekad netiks atgūti: "Garantijas fonds no "Balvas" maksātnespējas procesa nav saņēmis neko, jo atgūto līdzekļu pietika vien darbinieku un valsts prasījumu apmierināšanai, savukārt citu kreditoru prasības palika neapmierinātas."

LTAB dati liecina, ka uz šā gada 30. jūniju Garantijas fonda apmērs ir 14,34 miljoni eiro. "Garantijas fonds samazinājies līdz vēsturiski zemākajam slieksnim kopš 2015. gada, kad tas pārsniedza likumā noteiktos 20 miljonus eiro. Tas lielā mērā saistīts tieši ar pēdējos gados veiktajām ievērojamām atlīdzību izmaksām "Balva" vietā, izmaksājamajām OCTA atlaidēm lauksaimniekiem un personām ar invaliditāti, kas jāfinansē no OCTA Garantijas fonda, kā arī citiem faktoriem," informē Abāšins. Vienlaikus tas nozīmē, ka, sākot ar 2022. gada jūliju, apdrošinātājiem jāsāk veikt regulārie ikmēneša atskaitījumi Garantijas fondā divkāršā apmērā.

""Balva" maksātnespēja uzskatāmi parāda, ka viena tirgus dalībnieka bankrots būtiski ietekmējis OCTA Garantijas fonda apjomu un darbību. No šīs negatīvās un sāpīgās pieredzes visiem OCTA tirgus dalībniekiem nākas gūt mācību. Pirmkārt, regulatoram tirgus dalībnieki ir jāuzrauga stingrāk un konsekventāk, jo "Balva" beidza savu darbību ar lielu saistību apjomu, kuru segšanai pašas sabiedrības uzkrātās rezerves bija daudz par mazu. Otrkārt, ir jāvērtē no Garantijas fonda finansēto atlaižu racionalitāte un lietderība. Neesam pret atvieglojumiem lauksaimniekiem vai personām ar invaliditāti, bet, mūsuprāt, līdzekļi tam ir jāmeklē sociālajā budžetā, nevis jāuzliek uz apdrošinātāju un kolektīvi visu autovadītāju pleciem," skaidro LTAB valdes priekšsēdētājs.

1997. gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma. Tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā ir AAS "Balta", AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams", AAS "BTA Baltic Insurance Company", "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle, "ERGO Insurance" SE Latvijas filiāle, ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle, "If P&C Insurance" AS Latvijas filiāle, "Swedbank P&C Insurance" AS Latvijas filiāle un "Balcia Insurance" SE.