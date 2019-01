'Olainfarm' grupas apgrozījums 2018. gadā audzis par 8%

AS "Olainfarm" provizoriskie konsolidētie 2018. gada decembra rezultāti liecina, ka grupa realizējusi produkciju par 11,1 miljonu eiro, kas ir par 10% vairāk nekā pērnā gada decembrī. Savukārt divpadsmit mēnešu provizoriskie pārdošanas rezultāti uzrāda 8% pieaugumu attiecībā pret 2017. gada provizoriskajiem rādītājiem, sasniedzot 123,6 miljonus eiro. "Olainfarm" grupa pērn realizējusi savu produkciju 54 pasaules valstīs.

2018. gadā "Olainfarm" grupas lielākie noieta tirgi saglabājušies nemainīgi – Krievija (īpatsvars 31%), Latvija (28%), Baltkrievija (11%) un Ukraina (9%). Uzņēmuma lielāko tirdzniecības partneru vidū ir arī Kazahstāna, Uzbekistāna, Vācija, Lietuva, Polija un Tadžikistāna. Straujākais pārdošanas pieaugums pērn tika sasniegts Baltkrievijā, kur realizēts par 54% vairāk nekā 2017. gadā, un Tadžikistānā, kur pārdošana augusi par 32% attiecībā pret 2017. gadu. Gada griezumā par 28% augusi arī realizācija Polijā un Uzbekistānā. No lielākajiem noieta tirgiem realizācijas samazinājums (par 5%) ir vērojams tikai Krievijā, kas skaidrojams ar valūtas svārstību ietekmi.

Kā liecina konsolidētie decembra realizācijas dati, trīs lielākie koncerna noieta tirgi ir Krievija, kur salīdzinājumā ar iepriekšējā gada decembri realizācijas apjoms ir samazinājies par 7%, Latvija, kur šajā pat laika posmā realizācijas apjoms ir pieaudzis par 19%, un Ukraina ar 37% samazinājumu. No 10 lielākajiem noieta tirgiem neliels (-2%) samazinājums vērojams vēl tikai Uzbekistānā. Visos citos galvenajos noieta tirgos decembra laikā ir panākts apgrozījuma pieaugums, no kuriem lielākais sasniegts Japānā (5568%), Polijā (300%) un Kazahstānā (116%).

AS "Olainfarm" piederošā aptieku tīkla SIA "Latvijas aptieka" realizācija 2018. gada decembrī sasniedza 2,1 miljonu eiro, kas ir par 6% vairāk nekā iepriekšējā gada decembrī. Šajā laikā tīklā darbojās 69 aptiekas. SIA "Silvanols" apgrozījums decembrī sasniedza 0,56 miljonus eiro, kas ir par 39% lielāks nekā 2017. gada decembra rezultāts. Elastīgo medicīnisko izstrādājumu ražotāju SIA "Tonus Elast" un "Elast Medikl" realizācija 2018. gada decembrī veidoja 0,86 miljonus eiro, savukārt veselības centru "Diamed" un "Olainmed" apgrozījums – 0,2 miljonus eiro. Baltkrievijas meitasuzņēmums "NPK Biotest" decembrī realizējis produkciju par 0,23 miljoniem eiro.

2018. gadā AS "Olainfarm" piederošā aptieku tīkla SIA "Latvijas aptieka" realizācija sasniedza 23,5 miljonus eiro, kas ir par 9% vairāk nekā aizpērn. SIA "Silvanols" apgrozījums atskaites periodā veidoja 5,9 miljonu eiro, demonstrējot 14% pieaugumu pret 2047. gada 12 mēnešiem. SIA "Tonus Elast" un "Elast Medikl" realizācija 12 mēnešos sasniedza 10,1 miljonu eiro. Veselības centru "Diamed" un "Olainmed" apgrozījums sasniedza 2,6 miljonus eiro, savukārt "NPK Biotest" 12 mēnešos realizēja produkciju par 2,4 miljoniem eiro.

Saskaņā ar apstiprināto AS "Olainfarm" darbības plānu, uzņēmuma nekonsolidētais apgrozījums 2018. gadā bija plānots 96 miljonus eiro apmērā, savukārt konsolidētais apgrozījums – 130 miljonu eiro apmērā. Saskaņā ar provizoriskajiem apgrozījuma rādītājiem 2018. gada 12 mēnešos ir sasniegts 98% no visa 2018. gadā plānotā nekonsolidētā apgrozījuma un 95% no gadā plānotā konsolidētā apgrozījuma.