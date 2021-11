'OP Corporate Bank' pievieno bankai līzinga kompānijas

Noslēdzoties apvienošanas procesam, "OP Corporate Bank plc" Latvijas filiālei pievienots līzinga meitasuzņēmums SIA "OP Finance". Pilnveidojot organizācijas struktūru Baltijas valstīs, vienlaikus apvienotas arī līzinga un bankas struktūras Lietuvā un Igaunijā, informē banka.

Lai vienkāršotu pārvaldību "OP" grupa pilnveido visas organizācijas darbu, apvienošana notiek arī citās grupas struktūrās. Līdz ar līzinga uzņēmuma pievienošanu "OP Corporate Bank" struktūrai, klientu noslēgto līgumu nosacījumi nemainās un tie automātiski ir nodoti bankai. Visi "OP Finance" darbinieki turpina darbu "OP Corporate Bank plc" Latvijas filiālē.

"Organizācijas struktūras pilnveidošana sniegs mums iespēju būt daudz efektīvākiem un ātrāk pielāgoties nākotnes izaicinājumiem un iespējām, bet mūsu klientiem tas nodrošinās administratīvo prasību vienkāršošanu un pakalpojumu dažādību. Līzinga pakalpojumi ir un paliks būtiska mūsu finanšu grupas daļa. Vienlaikus mēs strādājam, augam un attīstāmies kopā ar mūsu klientiem, tāpēc turpinām darbu, lai paplašinātu pieejamo pakalpojumu klāstu nākotnē, īpašu uzmanību pievēršot "zaļo" projektu finansējumam," teic "OP Corporate Bank plc" Latvijas filiāles vadītājs Elmārs Prikšāns.

"OP Corporate Bank plc" ir daļa no Somijas finanšu pakalpojumu kompānijas "OP Financial Group". Grupa sastāv no neatkarīgām bankām, kuras strādā kā kooperatīvi, un grupas centrālo struktūru ar tās filiālēm un meitasuzņēmumiem. "OP Corporate Bank" ir atbildīga par uzņēmumu apkalpošanu Somijā un Baltijas valstīs, kā arī par grupas finanšu, ieguldījumu, aktīvu pārvaldības un citiem pakalpojumiem starptautiskā mērogā.

"OP Financial Group" šā gada pirmo sešu mēnešu peļņa pirms nodokļu nomaksas ir 561 miljons eiro, bet 2020. gada kopējā peļņa bija 785 miljoni eiro. "OP" grupas aktīvi šā gada jūnija beigās sasniedza 170 miljardus eiro un tā apkalpoja 3,6 miljonus klientu. Savukārt grupas kredītportfeļa apjoms sasniedza 94,7 miljardus eiro, bet piesaistīto depozītu apjoms 73,6 miljardus eiro. "OP" grupā kopumā nodarbināti vairāk nekā 12 000 darbinieku, no kuriem 120 strādā Baltijā.