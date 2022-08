Otrajā ceturksnī būtiski audzis izsniegto patēriņa kredītu skaits

Šā gada otrajā ceturksnī izsniegto patēriņa kredītu apmērs pārsniedzis 150 miljonus eiro un ir augstākais ceturkšņa laikā izsniegto patēriņa kredītu apjoms kopš 2018. gada sākuma, savukārt noslēgto līgumu skaits sasniedzis pirms pandēmijas līmeni, liecina AS "Kredītinformācijas birojs" apkopotā informācija par banku un citu kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju izsniegtajiem aizdevumiem.

Visvairāk patēriņa kredītu pēdējo 5 gadu laikā tika izsniegti 2018. gada pirmajā ceturksnī, kad to apjoms sasniedza gandrīz 345 miljonus eiro, taču pēc tam bija vērojams ļoti straujš sarukums, kas saistīts ar normatīvo aktu izmaiņām. Jaunās prasības paredzēja obligāti izvērtēt kredītņēmēju maksātspēju, samazināt kredītu pagarināšanas reizes, ierobežot reklāmu un noteica maksimālo gada procentu likmi, kas būtiski ietekmēja nebanku kreditēšanas sektoru. Tas veicināja pāreju no īstermiņa kredītiem par mazām summām uz garāka termiņa kredītiem par lielākām summām un samazināja kopējo izsniegto kredītu skaitu un summas.

“Patēriņa kredītu klienti galvenokārt izmanto dzīves kvalitātes uzlabošanai, piemēram, mājokļa remontam, automašīnas vai sadzīves tehnikas iegādei, izglītībai, ceļojumiem u.c. Kopš 2018. gada otrā ceturkšņa izsniegto patēriņa kredītu apjoms ir bijis salīdzinoši stabils, taču ar tendenci samazināties noslēgto līgumu skaitam un palielināties vidējai izsniegtajai summai. Šī gada 2. ceturksnī vērojams straujš noslēgto līgumu skaita pieaugums – par 43%, salīdzinot ar šī gada 1. ceturksni, un par 51%, salīdzinot ar attiecīgo laika periodu pērn,” informē AS “Kredītinformācijas birojs” valdes loceklis Intars Miķelsons.

AS “Kredītinformācijas birojs arī secinājis, ka kopš 2021. gada sākuma vidējā izsniegtā patēriņa kredīta summa svārstās robežās no 1300 līdz 1500 eiro, tajā pašā laikā ap 60% izsniegto līgumu ir par salīdzinoši nelielām summām – līdz 500 eiro. Visaktīvākie kredītņēmēji ir vecuma grupā no 31 līdz 40 gadiem. Puse no kredītiem tiek izsniegti uz termiņu līdz 6 mēnešiem.

“Statistikas dati liecina, ka divas trešdaļas līgumu ir par summu līdz 1000 eiro, un tikai 1% līgumu par summu virs 10 tūkstošiem eiro. Tas liecina, ka vairumā gadījumu iedzīvotāji aizdevumu izmanto salīdzinoši nelielu mērķu sasniegšanai,” stāsta Miķelsons.

Arī "Luminor" banka novērojusi intereses pieaugumu par patēriņa kredītiem, un šobrīd klienti visvairāk līdzekļu aizņemas būvniecības darbu veikšanai, remontdarbiem un mājokļa labiekārtošanai.

“Pagājušā gada sākumā novērojām palielinātu iedzīvotāju interesi par patēriņa kredīta aizdevumiem, lai segtu dažādus ar ārstniecību saistītus izdevumus, piemēram, zobārstniecības saistītiem pakalpojumiem, plānveida operācijām, manipulācijām un izmeklējumiem. Šogad iedzīvotāji biežāk aizņemas savas dzīves telpas labiekārtošanai,” stāsta "Luminor" privātpersonu kreditēšanas vadītājs Baltijā Kaspars Lukačovs.

Bankas eksperts pieļauj, ka tas ir saistīts ar augošajām cenām un iespējamo inflācijas kāpumu arī turpmākajos mēnešos. Satraucoties par preču sadārdzinājumu nākotnē, cilvēki ir gatavi jau šobrīd iegādāties visu nepieciešamo remontdarbiem, būvniecībai un mājsaimniecībai. Vienlaikus iedzīvotāji steidz ieviest arī dažādus energoefektīvākus risinājumus – nomainīt apkures katlus, uzstādīt saules paneļus, iegādāties enerģiju mazāk patērējošu sadzīves tehniku – pirms jaunās apkures sezonas sākšanās, lai ilgākā termiņā samazinātu mājsaimniecības izdevumus.

Kā liecina SIA “Kredītinformācijas biroja” dati, patēriņa kredīta ikmēneša maksājums virs 60 dienām tiek kavēts aptuveni katram desmitajam noslēgtajam līgumam, savukārt kaut viena diena – katram piektajam līgumam. Palielinoties kredītņēmēju vecumam, uzlabojas arī maksāšanas disciplīna.