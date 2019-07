Paaugstinātie 'Latvijas Pasta' tarifi spēkā nestāsies 15. jūlijā, regulators turpina vērtēt

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija turpina vērtēt AS "Latvijas Pasts" iesniegto universālā pasta pakalpojumu (UPP) tarifu projektu. Līdz ar to jaunie UPP tarifi nestāsies spēkā šā gada 15. jūlijā, kā to sākotnēji – aprīlī paziņojis komersants, iesniedzot tarifu projektu regulatoram vērtēšanā, informē regulators.

Lietotāji joprojām var turpināt sūtīt pasta sūtījumus par spēkā esošajiem UPP tarifiem.

Regulators turpina vērtēt tarifu projektā iekļautās izmaksas, vai tās ir ekonomiski pamatotas, un tam ir iesniegti visi pamatojošie dokumenti. Regulators šobrīd ir pieprasījis pasta operatoram iesniegt papildu informāciju un precizēt datus.

Regulatoram kopumā ir dotas 90 dienas tarifa projekta vērtēšanai un 30 dienas – lēmuma pieņemšanai. Ņemot vērā, ka šobrīd ir pieprasīta papildu informācija, tarifu projekta izvērtēšanas termiņš tiek pagarināts. Tas nozīmē, ka regulatoram lēmums par tarifiem ir jāpieņem līdz augusta beigām, un tarifu vērtības vēl var mainīties, salīdzinot ar iesniegto tarifu projektu.

Latvijā UPP (vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumi) sniedz valsts AS "Latvijas Pasts", un regulatora uzdevums ir apstiprināt UPP tarifus atbilstoši Pasta likumā noteiktajam deleģējumam.

Jau vēstīts, ka šā gada aprīlī regulators saņēmis un sācis vērtēt "Latvijas Pasta" tarifu projektu UPP, kas paredz būtiski celt cena lielai daļai pakalpojumu. Saskaņā ar tarifu projektu vienkāršas vēstules, kas sver ne vairāk kā 20 gramu, sūtīšana turpmāk varētu maksāt vienu eiro. Tik pat turpmāk varētu maksāt arī vienkāršas B klases pastkartes nosūtīšana. "Latvijas Pasts" norādīja, ka plānotās tarifu izmaiņas skars regulēto tirgus segmentu, izņemot abonēto preses izdevumu piegādes tarifus.

"Latvijas Pasts" skaidroja, ka jaunās tarifu sistēmas projekts paredz atteikties no sūtījumu iedalījuma divās klasēs – A un B, saglabājot tikai prioritāras piegādes sūtījumus. Tādējādi pasts cer uzlabot piegādes ātrumu un uzlabot apkalpošanas ātrumu pasta pakalpojumu sniegšanas vietās. ''Latvijas Pasts'' savā paziņojumā ir norādījis, ka vēlamais piedāvāto tarifu spēkā stāšanās datums ir 2019. gada 15. jūlijs.