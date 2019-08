Palicis tikai mēnesis līdz kodu karšu ēras norietam

Lielākajai daļai banku kodu kartes būs derīgas vēl mēnesi – līdz 10. septembrim. Izmaiņas tiek ieviestas saistībā ar stingrākām Eiropas Savienības (ES) prasībām attiecībā uz klientu digitālo autentifikāciju, lai pasargātu tos no krāpšanas gadījumiem, informē bankas.

Spēkā stājusies ES regula par drošiem tiešsaistes maksājumiem, un tās prasības attiecās arī uz visām Latvijas bankām. Jau vēstīts, ka "Swedbank" šā gada 9. septembrī pilnībā pārtrauks kodu karšu izmantošanu. Arī "Luminor" banka no ierastajām kodu kartēm pāriet uz "Smart-ID" un kodu kalkulatoriem. Savukārt, piemēram, banka "Citadele" līdztekus citiem autentifikācijas rīkiem turpinās piedāvāt arī internetbankas kodu kartes. Kodu kartes varēs izmantot kopā ar SMS autentifikāciju.

To banku, kas pilnībā atsakās no kodu kartēm, klienti, sākot ar 10. septembri nevarēs piekļūt savai internetbankai vai mobilajai bankai, nevarēs parakstīt maksājumu uzdevumus, kā arī veikt tiešsaistes maksājumus ar karti tirdzniecības vietās, kas piedalās starptautiskā drošības programmā "Verified by Visa" (apstiprināts ar "Visa"), ja savlaikus nenomainīs autentifikācijas rīkus.

"Swedbank" jau iepriekš norādīja, ka pats ērtākais risinājums būs mobilā lietotne "Smart-ID", ko savā viedtālrunī (vai planšetē) pāris minūšu laikā var lejupielādēt katrs bankas klients patstāvīgi. Ja nav pieejama atbilstoša ierīce, noderēs kodu kalkulators, kuru var saņemt attiecīgās bankas filiālē. Arī tiem, kuri izmanto valsts izsniegto eID karti, ir iespēja to lietot darbībai internetbankā. Ja gadījumā karšu lasītājs eID lietošanai nav pieejams, to var izmantot "Swedbank" filiālēs, bibliotēkās un valsts vienotajos klientu apkalpošanas centros. Arī "SEB banka" kā primāro autorizācijas līdzekli piedāvā "Smart-ID".

"Luminor" banka norāda, ka, ja klientam nav viedtālruņa vai viņš nolēmis "Smart-ID" lietotni neizmantot, pieslēgties internetbankai, kā arī veikt maksājumus iespējams arī ar kodu kalkulatoru, ko var iegādāties "Luminor" klientu apkalpošanas centros. Tā kā pārejas posmā paredzams lielāks klientu apmeklējums, piemēram, "Luminor" bankā augusta pēdējā nedēļā un septembra pirmajā nedēļā daži klientu apkalpošanas centri strādās ilgāk nekā ierasts. Tomēr svarīgi ņemt vērā, ka, lai lejupielādētu aplikāciju, nav nepieciešams doties uz klientu apkalpošanas centru.

Jāatzīmē, ka "SmartID" nav vienīgais risinājums, to pamatā ir izvēlējušās skandināvu bankas, tomēr daudz citas bankas ir izveidojušas atšķirīgus pieejas mehānismus internetbankām un klientu finanšu resursiem. Piemēram, "PrivatBank" kodu kartes pilnībā aizstās ar tādiem risinājumiem kā SMS paroli, "Digipass" un kodu kalkulatoru. "PNB bankā" klientu autentifikācijai internetbankā izmantojams "Google Authenticator", SMS-PIN vai kodu kalkulators.