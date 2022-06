Par vairāk nekā 100% augusi vidējā līzinga summa privātpersonām, salīdzinot ar pirms pandēmijas laiku

Noslēgto līzinga darījumu skaits joprojām būtiski atpaliek no pirms pandēmijas laika, tomēr straujš vidējās darījumu summas pieaugums kompensē skaita samazinājumu. Ja 2019. gada pirmajā ceturksnī privātpersonām vidējā līzinga darījuma summa bija 5835 eiro, tad šī gada pirmajos mēnešos jau ap 13,3 tūkstošiem eiro, kas ir pieaugums par 128%. Ne tik būtiski, bet audzis arī juridisko personu līzinga vidējā darījuma summa - 2019. gada pirmajos 3 mēnešos tā bija ap 30 tūkstošiem eiro, bet šī gada 1. ceturksnī ap 33,7 tūkstošiem eiro, pieaugot par aptuveni 12%, liecina "Kredītinformācijas biroja" apkopotie dati.

""Kredītinformācijas biroja" dati liecina, ka pēc pandēmijas līzinga darījumu skaits būtiski samazinājās un arī pēc tirgus apjoma atgūšanās, darījumu skaits joprojām nesasniedz pirms pandēmijas līmeni. Lielāks samazinājums vērojams tieši privātpersonām izsniegto līzingu skaitā. Tomēr, neskatoties uz to, kopējā līzinga darījumu summa sasniedz pirms pandēmijas līmeni," informē AS "Kredītinformācijas Birojs" valdes loceklis Intars Miķelsons.

Šī gada pirmajā ceturksnī kredītiestādes izsniegušas 2986 finanšu un operatīvos līzingus privātpersonām, kas ir uz pusi mazāk nekā 2019. gada pirmajā ceturksnī, savukārt uzņēmumiem izsniegti 3190 līzingi, kas ir par 8% mazāk nekā 2019. gada pirmajā ceturksnī.

Juridiskām personām līzinga darījumu skaits un kopējā summa zemāko punktu sasniedza 2020. gada 2. ceturksnī, tajā pašā laikā gadu vēlāk kopējā summa jau pārsniedza pirms pandēmijas līmeni. Tas nozīmē, ka juridiskās personas strauji reaģēja uz pandēmijas radītajām ekonomiskajām komplikācijām, bet arī strauji atguvās. Privātpersonām darījumu skaits samazinājās garākā periodā un zemāko punktu sasniedza tikai 2021. gada 1. ceturksnī, lai gan lielākais summas samazinājums bija jau gadu iepriekš.

"Pēc pandēmijas sākšanās līzinga tirgus strauji izjuta privātpersonu un juridisko personu piesardzību, neuzņemoties jaunas kredītsaistības. Tomēr, mazinoties piesardzībai, tirgus atjaunošanos kavēja pandēmijas izraisītie loģistikas traucējumi un darbības pārrāvumi automašīnu ražošanas rūpnīcās. Tas radīja auto transporta iztrūkumu tirgū un kāpināja cenu, līdz ar to arī vidējo līzinga darījumu summu. Šobrīd darījumu skaita palielināšanos, visticamāk, kavē strauji augošā inflācija, kas privātpersonas dara piesardzīgas, kā arī karadarbība Ukrainā, kas atkal ietekmē piegāžu ķēdes," skaidro Miķelsons.

Lielākā daļa privātpersonām izsniegto finanšu līzingu ir robežās no 5000 līdz 20 tūkstošiem eiro, bet operatīvo – no 10 līdz 20 tūkstošiem eiro, kamēr juridiskām personām finanšu līzings no 20 līdz 50 tūkstošiem eiro, bet operatīvais no 10 līdz 20 tūkstošiem eiro.