Parlamentā vērtēs finanšu sektora 'kapitālo remontu' un vairāku banku slēgšanas apstākļus

Izskanot virknei pārmetumu Latvijā strādājošajām bankām un to uzraugošajām iestādēm, Saeimas deputāti otrdien vienbalsīgi atbalstīja parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidi par finanšu sektora "kapitālā remonta" sekām.

Iecerēts, ka komisija vērtēs, kādu ietekmi uz valsts finanšu un kapitāla tirgus sistēmu atstājis finanšu sektora "kapitālais remonts", kas saistīts ar centieniem stiprināt valsts uzraudzību pār banku sektoru. 34 opozīcijas deputātu rosinātā izmeklēšanas komisija plāno vētīt arī iespējamu "PNB bankas" novešanu līdz maksātnespējai, AS "ABLV Bank" pašlikvidācijas apstākļus, kā arī "Baltic International Bank" darbības apturēšanas apstākļus.

Satrauc bankas izzagšana

Parlamentārās izmeklēšanas komisiju rosināja izveidot deputāti no partijām "Latvija pirmajā vietā" (LPV), Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un "Stabilitātei!". LPV priekšsēdētājs Ainārs Šlesers Saeimas sēdē klāstīja, ka viens no šīs parlamentārās komisijas izveides mērķiem būtu saprast, kādēļ notika, pēc viņa vārdiem, "PNB bankas" izlaupīšana.