Pasaulē sarūk akciju cenas

Eiropas un ASV biržās ceturtdien kritās akciju cenas.

Analītiķi norāda, ka investoru noskaņojumu sabojājis tas, ka arī turpmāk gaidāmi Eiropas Centrālās bankas, ASV Federālās rezervju sistēmas un citu centrālo banku lēmumi par procentlikmju paaugstināšanu nolūkā cīnīties pret inflāciju.

"Šī acīmredzamā centrālo banku vēlme sagraut pieprasījumu un riskēt novest ekonomiku līdz recesijai, lai pakļautu kontrolei inflāciju, mudina investorus samazināt ekspozīciju uz akciju tirgiem," skaidro "CMC Markets UK" galvenais tirgus analītiķis Maikls Hjūsons.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien samazinājās par 1,1% līdz 33 922,26 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,8% līdz 4411,59 punktiem, savukārt indekss "Nasdaq Composite" kritās par 0,8% līdz 13 679,04 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien samazinājās par 2,2% līdz 7280,50 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX saruka par 2,6% līdz 15 528,54 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kritās par 3,1% līdz 7082,29 punktam.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien palielinājās par mazāk nekā 0,1% līdz 71,80 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,2% līdz 76,52 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena ceturtdien samazinājās par 5,9% līdz 32,35 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien palielinājās no 1,0854 līdz 1,0891 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru pieauga no 1,2704 līdz 1,2738 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 144,66 līdz 144,10 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 85,44 līdz 85,48 pensiem par eiro.