Latvijas uzņēmumu pārstāvniecība Baltijas biržā (kotējot akcijas) ir krietni mazāka nekā kaimiņiem. Tā Baltijas oficiālajā sarakstā no 32 uzņēmumiem tikai trīs ir palikuši no Latvijas, turklāt ceturtdien lēmumu par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus var pieņemt arī "Olainfarm". Vienlaikus nomainīt veco gvardi nāk jauni spēki, kas atrašanos biržā neuztver kā vēsturisku apgrūtinājumu, bet gan iespēju piesaistīt kapitālu un būt caurskatāmākiem. Portāls "Delfi Bizness" vērtē šībrīža situāciju un Latvijas uzņēmumu nomaiņu biržā, apstākļus, pie kādiem uzņēmumi pamet biržu, kā arī potenciālos jaunpienācējus bez jau zināmajiem "DelfinGroup" un "Virši-A".

Baltijas oficiālajā sarakstā no 32 uzņēmumiem tikai trīs ir palikuši no Latvijas, otrajā no 23 uzņēmumiem – astoņi no Latvijas. Turklāt ceturtdien, 14. oktobrī, uz laiku tiks apturēta "Olainfarm" akciju tirdzniecība, jo šajā dienā ir sasaukta uzņēmuma ārkārtas akcionāru sapulce, kurā lems par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus. Šogad no Baltijas oficiālā saraksta izslēgtas AS "Grindeks" (šā gada februārī) akcijas, savukārt no Baltijas otrā saraksta izslēgtas "Rīgas autoelektroaparātu rūpnīcas" (šā gada septembrī), "Valmieras stikla šķiedras" (šā gada jūnijā), "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīcas" (šā gada martā) un "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcas" (šā gada februārī) akcijas. Tāpat vienai no "Rīgas kuģu būvētavas" akcionārēm – Irinai Meļņikai – līdz 13. oktobrim ir jāizsaka obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums, savukārt Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) 12. oktobrī pieņēmusi lēmumu atļaut izteikt "Pata Saldus" obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu.

Vienlaikus šī nedēļa ir ļoti zīmīga biržā: neskatoties uz iespējamību, ka "Olainfarm" var pieņemt lēmumu pamest biržu, līdz šai ceturtdienai ir noteikts nebanku kreditētāja "DelfinGroup" akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) datums iekļaušanai Baltijas oficiālajā sarakstā, arī Igaunijas energokompānijas "Eesti Energia" atjaunīgās enerģijas uzņēmumam "Enefit Green" IPO noteikts līdz 14. oktobrim. Turklāt šā gada oktobrī degvielas mazumtirgotāja "Virši-A" IPO prospekts iesniegts apstiprināšanai FKTK.