Patērētāju asociācija prasa 'BigBank' atlīdzināt zaudējumus cietušajiem klientiem; banka saistības ir izpildījusi

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (PIAA), pamatojoties uz tiesas spriedumu, prasa "BigBank" atlīdzināt zaudējumus cietušajiem klientiem. "BigBank" skaidro, ka visas saistības ir izpildījusi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (PIAA) pieprasa AS "BigBank" Latvijas filiālei nekavējoties veikt pilnu parāda pārrēķinu un atlīdzināt nodarītos zaudējumus tiem klientiem, uz kuriem attiecas Patērētāju tiesību aizsardzības centra 2014. gada 16. janvāra lēmums Nr.E03-PTU-F135-2, ar kuru AS "BigBank" Latvijas filiālei uzlikts par pienākumu izbeigt negodīgu komercpraksi, pārtraucot spēkā esošajos laika periodā no 2008. gada 2. decembra līdz 2011. gada 30. aprīlim noslēgtajos kreditēšanas līgumos izmantot procentu aprēķinā likmi, kura nav norādīta ar patērētājiem noslēgtajos kreditēšanas līgumos.

"Bigbank" norāda, ka ir izpildījusi Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) 2014. gada 16. janvāra lēmumu Nr. E03-PTU-F135-2 un ir izpildījusi tiesisko pienākumu novērst no 2008. gada 2. decembra līdz 2011. gada 30. aprīlim noslēgtajos kreditēšanas līgumos pieļautās kļūdas, un, sākot ar lēmuma spēkā stāšanās brīdi, veikt pārrēķinu, spēkā esošo kreditēšanas līgumu procentu aprēķinā, izmantojot līgumos norādīto procentu likmi un piemērojot to aizdevuma summas atlikumam. Papildus banka informē, ka šiem kreditēšanas līgumiem tika veikts maksājuma grafika pārrēķins, kā rezultātā patērētājiem samazinājās turpmāko ikmēneša maksājumu apmērs. "Bigbank" arī izpildīja savu apņemšanos un informēja katru patērētāju individuāli – telefoniski, pa e-pastu vai pa pastu.

PIAA nosūtīja bankai attiecīgā satura vēstuli pēc tam, kad Kurzemes apgabaltiesa apmierināja PIAA celto prasību pret AS "BigBank" Latvijas filiāli par pārrēķina veikšanu un vairāk nekā 6000 eiro zaudējumu atlīdzināšanu patērētājam, kurš cieta "BigBank" negodīgās komercprakses rezultātā.

PIAA norāda, ka asociācija 2018. gadā vērsās tiesā pret AS "BigBank" Latvijas filiāli, jo vairāku gadu garumā pēc PTAC lēmuma, kuru banka līdz pat 2016. gadam neveiksmīgi pārsūdzēja vairākās tiesu instancēs, pieņemšanas tā neveica klientiem pilnu parāda pārrēķinu, t.i. pārrēķinu no pārkāpuma izdarīšanas (aizdevuma līguma noslēgšanas) dienas. Turklāt banka pati un ar dažādu parādu piedzinēju palīdzību turpināja pieprasīt klientiem pretēji PTAC lēmumam aprēķināto maksājumu veikšanu, norāda PIAA.

"BigBank" norāda, ka PIAA nekad nav savā vārdā vērsusies pret "Bigbank" Latvijas filiāli, bet ir bijusi viena klienta pilnvarota persona. Banka skaidro, ka šis ir ļoti būtisks aspekts, jo rada nepareizu iespaidu, ka PIAA veic preventīvu patērētāju aizstāvību, kas pilnībā neatbilst patiesībai un vairāk izskatās pēc PIAA publiskā tēla spodrināšanas. "Bigbank" uzsver, ka pilnā apmērā ir izpildījusi PTAC lēmumā uzlikto tiesisko pienākumu un veica maksājumu grafiku pārreķināšanu no PTAC lēmuma spēkā stāšanās brīža. "PIAA paustajam viedoklim nav sakara ar PTAC lēmuma izpildi, līdz ar ko šis apgalvojums ir nepatiess," norāda "BigBank".

"BigBank" uzsver, ka PTAC lēmums noteica "Bigbank" tiesisko pienākumu: "novērst no 2008. gada 2. decembra līdz 2011. gada 30. aprīlim noslēgtajos kreditēšanas līgumos pieļautās kļūdas, un, sākot ar lēmuma spēkā stāšanās brīdi, veikt pārrēķinu, spēkā esošo kreditēšanas līgumu procentu aprēķinā, izmantojot līgumos norādīto procentu likmi un piemērojot to aizdevuma summas atlikumam". "Bigbank" ir pilnībā izpildījusi PTAC lēmumā ietverto pienākumu un pārrēķinājusi klientiem, kuriem uz PTAC lēmuma spēkā stāšanās datumu (2014. gada janvāri) bija spēkā esošs līgums, kas tika noslēgts laika posmā no 2008. gada 2. decembra līdz 2011. gada 30. aprīlim. "Ņemot vērā iepriekš minēto secināms, ka informācija tikusi atspoguļota nepatiesi un balstās uz PIAA aplamu PTAC lēmuma interpratāciju," norāda "BigBank".

Šai sakarā Kurzemes rajona tiesa spriedumā secināja, ka AS "BigBank" Latvijas filiāle veica maksājumu pārrēķinu par periodu sākot no PTAC lēmuma pieņemšanas dienas, bet ar to nav ticis panākts konstatētajiem apstākļiem atbilstošs noregulējums pušu līgumiskajām attiecībām par periodu no aizdevuma līguma noslēgšanas līdz PTAC nolēmuma pieņemšanas dienai, proti, jau kopš aizdevuma līguma noslēgšanas prasītājam veicamajiem maksājumiem ir tikusi piemērota procentu likme, kas nav tikusi paredzēta līgumā, un minētais ir radījis prasītājam nelabvēlīgas sekas (pārmaksāto procentu maksājumu veidā), kas nav novērstas, un minētais viennozīmīgi atzīstams par līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principa pārkāpumu Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē. Kurzemes apgabaltiesā pievienojās šim secinājumam pilnībā, skaidro PIAA.

Tāpat abas tiesas piekrita PIAA viedoklim, ka aizdevumam kopš tā noslēgšanas brīža ir piemērojama tikai likumisko procentu likme 6% gadā, bet līgumā noteiktā procentu likme, kā netaisnīgs līguma noteikums nav piemērojama.

"BigBank" precizē, ka šis PIAA viedoklis, ka "aizdevumam kopš tā noslēgšanas brīža ir piemērojama tikai likumisko procentu likme 6% gadā, bet līgumā noteiktā procentu likme, kā netaisnīgs līguma noteikums nav piemērojama" ir balstīts uz viena klienta situāciju, un rajona un apgabala tiesas nolēmumu konkrētā lietā, līdz ar to tas neveido tiesu praksi, uz ko PIAA netiešā veidā ir atsaukusies.

"Bigbank" norāda, ka ir izpildījusi PTAC lēmumā noteikto tiesisko pienākumu, kā arī apmaksājusi PTAC sodu 13 000 eiro apmērā. Banka norāda, ka PTAC lēmuma neizpilde un PIAA aplamā interpretācija neatbilst patiesībai.

Kurzemes apgabaltiesas spriedums uz šo brīdi ir stājies spēkā, un AS "BigBank" Latvijas filiāle to izpildīja. Tomēr PIAA ieskatā bankai ir jāveic parāda pārrēķins un zaudējumu atlīdzināšana attiecībā uz visiem patērētājiem, pret kuriem tā izdarīja identisku likumpārkāpumu.

""BigBank" rīcība, turpinot pieprasīt patērētājiem prettiesiski aprēķināto maksājumu veikšanu arī pēc PTAC lēmuma stāšanās spēkā, ir ne tikai likumam neatbilstoša, bet ir ciniska un banku apkaunojoša. Kurzemes apgabaltiesas nodibinātais precedents ir nepārprotams signāls tam, ka "BigBank" ir nekavējoties jālabo šī netaisnība attiecībā uz visiem skartajiem patērētājiem," uzskata PIAA padomes priekšsēdētāja Tekla Žabova.