Patēriņa kredītu ņem arī ārstniecības izmaksu segšanai

Augsto medicīnas pakalpojumu izmaksu dēļu iedzīvotāji patēriņa kredītu ņem arī ārstniecības izdevumu segšanai, taču pieprasījuma tendences pēdējā laikā dažādās bankās atšķiras, liecina portāla "Delfi" apkopotā informācija.

Kā secināts 2019. gada Eiropas Komisijas ziņojumā par Latvijas veselības sistēmu, tad ne tikai ierobežota ārstniecības pakalpojumu pieejamība, bet arī to izmaksas joprojām ir viens no galvenajiem valsts izaicinājumiem. Kopumā Latvijas iedzīvotāji biežāk nekā vidējais eiropietis spiesti apmaksu par ārstniecības pakalpojumiem veikt paši un arī Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ārstniecībai paredzēto izmaksu apjoms turpina pieaugt, norāda "Luminor" pārstāvji. Piemēram, 2016. gadā aptuveni 6,6% no kopējiem mājsaimniecību izdevumiem tika atvēlēti ārstniecības izdevumiem, savukārt 2019. gadā veselības aprūpei paredzētie maksājumi sasniedza jau 7,1% no mājsaimniecību budžeta.

Lai spētu segt izdevumus, nereti nākas meklēt papildu finansējumu, jo ar nopelnīto nepietiek.

"Luminor" bankā šī gada pirmajos mēnešos novērota palielināta iedzīvotāju interese par patēriņa kredīta aizdevumiem, lai segtu dažādus ar ārstniecību saistītus izdevumus, stāsta bankas pārstāvji. Vidējā aizdevuma summa šiem mērķiem sasniedz 4000 eiro.

Salīdzinājumā ar 2020. gadu, kad visbiežāk patēriņa kredītu Latvijas iedzīvotāji noformēja remontam un īpašuma labiekārtošanas darbiem, šobrīd bankas klienti atzīst, ka arvien biežāk papildu līdzekļi ir nepieciešami dažādu ārstniecības izdevumu segšanai. Visbiežāk piešķirtie līdzekļi tiek izmantoti ar zobārstniecību saistītiem pakalpojumiem, kā arī dažādām plānveida operācijām, manipulācijām un izmeklējumiem.

"2021. gads ir ieviesis zināmas korekcijas – ja pagājušajā gadā attālināts darbs veicināja iedzīvotājus aktīvi pievērsties sava mājokļa uzlabošanai, tad šogad arvien biežāk aizdevums nepieciešams, lai cilvēki varētu veikt dažādas ārstnieciskas procedūras un manipulācijas. Iespēja papildu saņemt naudas līdzekļus īsā laikā daudziem palīdz ātrāk nonākt pie speciālistiem. Tikmēr zobārstniecība joprojām nav lēts pakalpojums, īpaši ortodontija, tādējādi vēršanās pie bankas nereti ir vienīgais veids, kā cilvēkiem saņemt nepieciešamo finansiālo palīdzību. Kopumā redzam, ka iedzīvotāju attieksme ir atbildīga gan pret savu veselību, gan finansēm, jo lēmums par papildu saistību uzņemšanos tiek pieņemts pārdomāti," stāsta "Luminor" bankas kreditēšanas vadītājs Baltijā Kaspars Lukačovs.

Vēl bez ārstniecības izdevumu segšanas Latvijas iedzīvotāji patēriņa kredītu visbiežāk noformē, lai labiekārtotu mājokli, finansētu savus hobijus un brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, kā arī elektroierīču iegādei. Vidējais patēriņa kredīta atmaksas periods sasniedz 38 mēnešus.

"Swedbank" pārstāvis Jānis Krops pastāstīja, ka "Swedbank" patēriņa kreditēšanas jomā ir vairāki mērķēti finansēšanas produkti, kas aptver tādus pirkumus, kā piemēram, automašīnu iegāde (auto kredīts, bet ne auto līzings), mājokļa remonts vai mazais mājokļa kredīts, kas bieži tiek izmantots lauku īpašumu iegādei bez ķīlas. Tomēr atsevišķi izdalīts patēriņa kredīts tieši veselības tēriņiem nav. Iemesls tam ir patēriņa kredīta būtība – sniegt īstermiņa finansēšanas iespējas salīdzinoši nelielā apmērā, lai atrisinātu kādu pēkšņi radušos nepieciešamību. Šī iemesla dēļ, klientam nav jāsniedz skaidrojums, kādam tieši mērķim patēriņa kredīts tiek ņemts. Tāpēc visticamāk, kopējā patēriņa kredītu apjomā noteikti iekļaujas arī izdevumi, kas segti ārstniecības jomā.

Vidējā izsniegtā patēriņa kredīta summa "Swedbank" klientiem ir 2000 eiro, kamēr auto kredītam vidēji klientiem nepieciešami 5000, bet mazajam mājokļa kredītam 10000 eiro.

"Citadelē" pandēmijas ietekmē nav novērojams pieaugums kredītam ar mērķi segt ārstniecības izdevumus, norāda bankas Privātpersonu apkalpošanas direkcijas vadītājs Jānis Mūrnieks Kopš pagājušā gada sākumā šādos kredītos izsniegti tikai 0,3% no visa patēriņa kredītu apjoma. Tomēr, maija beigās banka veikusi iedzīvotāju aptauju par, viņuprāt, piemērotākajiem kredīta ņemšanas mērķiem, un kredīts ārstniecības izdevumiem bija norādīts kā trešais populārākais aiz kredīta auto iegādei un kredīta mājokļa iegādei.

Kredīts ārstniecības izdevumu segšanai tiek izvērtēts līdzvērtīgi kā jebkurš cits patēriņa kredīts, un atsevišķi nosacījumi netiek piemēroti, kā arī šī mērķa kredīta ņemšana nepasliktina klienta kredītvēsturi.

2021. gada piecos mēnešos "SEB banka" patēriņa kredītos piešķīra vairāk nekā 11 miljonus eiro, kas ir apmēram par 33% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, informē bankas pārstāvji. Covid-19 ietekmē 2020. gadā pieprasījums pēc finansējuma šajā jomā samazinājies, bet šobrīd var redzēt, ka iedzīvotāju interese atkal aug. Visbiežāk patēriņa kredītu izmanto transportlīdzekļa iegādei (apmēram 35% gadījumu) un mājokļa remontam vai labiekārtošanai (apmēram 30% gadījumu). Turklāt pieprasījums pēc finansējuma šajās kategorijās šogad ir lielāks nekā pērn.

Runājot par aizdevumiem medicīnisko izdevumu segšanai, tad saskaņā ar "SEB bankas" datiem, pieprasījums pēc tiem šogad ir nedaudz mazāks nekā 2020. gadā. Ja pirms gada kredīti ārstniecībai veidoja ap 9% no pieteikumiem, tad šogad – ap 7%. Savukārt, piemēram, pieprasījums pēc aizdevumiem ceļojumiem Covid-19 ietekmē šogad ir pat par 75% zemāks.

Pieteikumu izvērtēšana visos gadījumos notiek vienādi, skaidro bankā. Sākotnēji pieteikumus izvērtē bankas iekšēja sistēma – ja ir pieejami visi nepieciešamie dati, tad pieteikums tiek automātiski vai nu apstiprināts, vai noraidīts. Ja datu nepietiek, pieteikumus izskata bankas darbinieki. Lielākoties atteikuma iemesli nenodrošināto aizdevumu gadījumā saitīti ar nepietiekamiem vai neregulāriem ienākumiem. Jāatceras, ka ienākumiem jābūt regulāriem un kopējam saistību apjomam jābūt tādam, lai ikmēneša maksājumi nepārsniegtu 40% no ienākumiem.