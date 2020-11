'PayRay' meitasuzņēmumu Latvijā vadīs Basankovičs

Jaunās Lietuvas bankas "PayRay" meitasuzņēmumu SIA "PayRay" Latvijā vadīs ilggadējais finanšu nozares un faktoringa eksperts Mareks Basankovičs, informē uzņēmums.

Viņa galvenais uzdevums būs nodrošināt "PayRay" līderpozīciju iegūšanu Latvijas faktoringa tirgū, kā arī novērst kredītu pieejamības problēmas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem šobrīd ir grūti iegūt finansējumu sava biznesa tālākai attīstīšanai.

Basankovičs iepriekš bijis "Hanza līzinga" (tagad "Swedbank līzings") faktoringa projektu vadītājs (2000.–2002.) un "Nordea Finance Latvia" (tagad "Luminor līzings") faktoringa departamenta vadītājs Baltijā (2003.–2007.), "Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāles" Pārdošanas departamenta vadītājs Latvijā (2007.–2010.), "MetLife Amplico" Pārdošanas daļas vadītājs (2010.–2011.), "Citadele Life" Pārdošanas daļas vadītājs (2011.–2014.), investīciju kompānijas "Admiral Markets" Latvijas filiāles vadītājs (2014.–2016.) un biznesa konsultāciju kompānijas "Profit Advice" vadītājs (2015.–2020.).

Basankovičs augstāko profesionālo izglītību ieguvis Banku augstskolā, kur specializējās banku un finanšu pakalpojumu jomā, savukārt Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā ieguvis maģistra grādu pedagoģijā, kur specializējās ekonomikā un uzņēmējdarbībā.

"Būdami jaunpienācēji Latvijas tirgū, mēs apzināti izvēlējāmies aktīvi apgūt tās finanšu nozares nišas, kurās Latvija vai nu spēcīgi atpaliek no citām valstīm vai arī kuras šobrīd ir uzskatāmas par izaicinošām. Bankas Latvijā dažādu apsvērumu dēļ ir atstājušas novārtā bezķīlas kreditēšanu, un Latvijas faktoringa portfelis ievērojami atpaliek gan no Lietuvas, gan Igaunijas. Tāpat mazie un vidējie uzņēmumi šobrīd regulāri sastopas ar finansējuma iegūšanas grūtībām un ilgu finansēšanas izskatīšanas procesu kreditēšanas jomā. Kredīta iegūšana perspektīviem, tostarp uz eksportu orientētiem, uzņēmumiem bieži vien kļūst par pārāk lēnu un smagnēju procesu. Daudzu banku attieksme pret uzņēmējiem ir kļuvusi pārāk formāla un attālināta no reālās biznesa vides. Mēs plānojam šo situāciju kardināli mainīt un parādīt, ka ir iespējams strādāt ātrāk un efektīvāk," norāda Basankovičs.

Eiropas Centrālā banka 2019. gada decembrī finanšu tehnoloģiju kompānijai "PayRay" izsniedza bankas licenci. Baltijā "PayRay" startēja 2018. gada jūnijā, izveidojot faktoringa uzņēmumu Lietuvā un 2020. gada oktobrī bankas meitasuzņēmums uzsāka sniegt pirmos finanšu pakalpojumus arī Latvijā. Lietuvas "PayRay" bankas reģistrētais pamatkapitāls ir 36,4 miljoni eiro. Latvijā "PayRay" banku pārstāv 100% meitasuzņēmums SIA "PayRay", kas piedāvā faktoringa pakalpojumus un kredītus mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai.

Latvijā SIA "PayRay" reģistrēta 2020. gada 21. septembrī, tās pamatkapitāls ir 250 tūkstoši eiro, pilnībā apmaksāts, liecina "Crediweb.lv" dati. "PayRay" pieder Lietuvas uzņēmumam "UAB PayRay", un tā patiesie labuma guvēji ir itāļi Luidži Grandi un Gabriēle Balduči.