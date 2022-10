Pēc ECB procentlikmju pacelšanas samazinās eiro vērtība

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien samazinājās pēc tam, kad Eiropas Centrālā banka (ECB) atkal pacēla procentlikmes. Akciju cenas ASV un Eiropas biržās mainījās dažādos virzienos pēc atšķirīgiem ASV uzņēmumu peļņas rezultātiem.

ECB, kā bija gaidāms, ceturtdien nolēma paaugstināt galveno bāzes procentlikmi par 0,75 procentpunktiem līdz 2%, neraugoties uz augošām bažām par eirozonas virzīšanos uz sāpīgu recesiju.

ECB līdzīgi citām centrālajām bankām cīnās pret rekordaugstu inflāciju, kuru nosaka augošas pārtikas un it sevišķi enerģijas cenas pēc tam, kad Krievija uzsāka pilna apjoma karu pret Ukrainu. Septembrī eirozonas inflācija sasniedza 9,9%, kas ir gandrīz piecas reizes augstāka par ECB nosprausto 2% mērķi.

Eiro vērtība kritās pret citām svarīgajām valūtām, tostarp pret ASV dolāru, kura vērtība kāpa pēc ASV datu publicēšanas, ka ASV ekonomika trešajā ceturksnī augusi par 2,6%.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien pieauga par 0,6% līdz 32 033,28 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kritās par 0,6% līdz 3807,30 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 1,6% līdz 10 792,63 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par 0,3% līdz 7073,69 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,1% līdz 13 211,23 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,5% līdz 6244,03 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 1,3% līdz 89,08 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 1,3% līdz 94,96 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,0087 līdz 0,9965 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,1621 līdz 1,1567 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 146,39 līdz 146,27 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 86,77 līdz 86,11 pensiem par eiro.