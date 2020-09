Pēc 'kapitālā remonta': nezin, cik Latvijā ir atvērti pamatkonti

Pērn un šogad Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir saņēmis 15 sūdzības par pamatkonta nodrošināšanas problēmu. Pēc iestādes sniegtās informācijas, daudzās no šīm lietām pēc PTAC iejaukšanās ir panākts pozitīvs risinājums.

Pamatkontu ir salīdzinoši maz

"Pieprasījumi pamatkontu atvēršanai tiek saņemti salīdzinoši reti, tāpat kā atteikumu atvērt šos kontus nav daudz. Iemesls tam ir salīdzinoši nelielā nepieciešamība izmantot šāda veida pakalpojumu, jo vairums klientu atver parastos banku kontus," norāda "Swedbank" pārstāvis Jānis Krops. Piemēram, šogad "Swedbank" no jauna atvērti konti teju 18 tūkstošiem klientu.

Kopumā "Swedbank" ir atvērti ne vairāk kā 20 pamatkonti, kas nodrošina fiziskām personām iespēju izmantot bankas kontu tikai minimāliem ikdienas pakalpojumiem, piemēram pabalstu saņemšanai, komunālo maksājumu vai arī nodokļu maksājumu veikšanai. "Pamatkontu atvēršanas procesā ļoti liela nozīme ir informācijas sniegšanai, jo pieteikuma iesniedzējam jāspēj pamatot, kāpēc šāds konts ir nepieciešams. Ja bankas darbinieki konstatē, ka pieteikuma iesniedzējs ir apzināti maldinājis kredītiestādi, personai jau ir atvērts konts kādā citā kredītiestādē vai arī pamatkontu plānots izmantot saimnieciskās darbības veikšanai, tad pamatkonta atvēršana tiek liegta," skaidro Krops.

Informāciju par pamatkontiem bankas nodod kontu reģistram saskaņā ar Kontu reģistra likumu. Reģistru uztur Valsts ieņēmumu dienests, bet daudzām iestādēm tiek nodrošināta informācija no tā, piemēram, Finanšu izlūkošanas dienestam, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, tiesām, pašvaldībām u.c., kā arī Latvijas Bankai statistikas vajadzībām.

Valsts ieņēmumu dienests portālam "Delfi" skaidro, ka no konta reģistra nav iespējams atlasīt, cik daudz ir atvērti pamatkonti, tas ir, nav šāda atlases filtra. Latvijas Bankā norāda, ka no kontu reģistra iestādei pieejamā informācija parāda, ka pagājušā gada 31. decembrī Latvijā bija 1,85 miljoni (18.09.2020. – 1,81 miljons) unikālu rezidentu privātpersonu, kuras atvērušas kontu vismaz vienā no šīm Latvijas institūcijām: kredītiestādē, krājaizdevu sabiedrībā vai maksājumu iestādē. Tomēr šis konts var būt pieprasījuma noguldījumu konts, maksājumu konts, ieguldījumu konts, seifs vai cits konta tips.