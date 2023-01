Pēc uzrāviena akciju cenas pārsvarā krītas

Akciju cenas pasaules biržās trešdien pārsvarā kritās, tirgu dalībniekiem izsverot jaunākos datus par ASV ekonomiskās aktivitātes palēnināšanos. Japānas jenas vērtība saruka pēc tam, kad Japānas Banka nolēma nemainīt monetāro politiku.

"CFRA Research" galvenais investīciju stratēģis Sems Stovols sacīja, ka ASV dati arī "izgaismoja recesjas riskus".

Cerības uz Ķīnas ekonomikas atkopšanos sniedza vajadzīgo atbalstu akciju tirgum. Ķīnas vicepremjers Liu He paziņoja Pasaules ekonomikas forumā Davosā, ka izaugsme šogad atjaunosies, valstij atkalatveroties pēc Covid-19 pandēmijas.

Ķīnas ekonomikas pieaugums pērn bija lēnākais kopš 1976.gada, neskaitot pandēmijas skarto 2020.gadu, tomēr vēl arvien pārspēja prognozes.

Tehnoloģiju milža "Microsoft" akcijas cena saruka par 1,9% pēc tam, kad kompānija apstiprināja, ka likvidēs 10 000 darbavietu pesimistiskas ekonomikas prognozes dēļ.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien kritās par 1,8% līdz 33 296,96 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 1,6% līdz 3928,86 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 1,2% līdz 10 957,01 punktam.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par 0,3% līdz 7830,70 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par mazāk nekā 0,1% līdz 15 181,80 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,1% līdz 7083,39 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien kritās par 0,9% līdz 79,48 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 1,1% līdz 84,98 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,0788 līdz 1,0797 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2286 līdz 1,2344 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 128,12 līdz 128,80 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 87,80 līdz 87,43 pensiem par eiro.