“Virtuālā valūta arī ir kapitāla aktīvs, attiecīgi, pārdodot virtuālo valūtu, rodas kapitāla pieaugums. Ienākums ir brīdī, kad virtuālo valūtu maina pret oficiālo valūtu, bet, vai šo valūtu izņem no platformas vai pārskaita, tas ir otršķirīgi,” atgādina VID, kliedējot mītu, ka par kriptovalūtu darījumiem var nemaksāt nodokļus, kamēr vien nauda nav ieskaitīta savā bankas kontā. Nodokļu maksājumus no peļņas, kas radusies, piemēram, pērkot un pārdodot kriptovalūtas, apvij dažādi mīti. Taču VID “Nākotnes kapitālam” atgādina – nodokļu nomaksa kļūst aktuāla brīdī, kad privātpersonai ir tiesības rīkoties ar līdzekļiem. Lai neiekļūtu nepatikšanās, kad portfelis sāks nest peļņu, raidījuma vadītājs Vilūns sarunājās ar VID inspektorēm.



“Nākotnes kapitāla” studijā viesojās VID pārstāves – NP Fizisko personu nodokļu daļas Pirmās metodikas nodaļas galvenās nodokļu inspektores Sandra Podniece un Digna Tarvida.

Podniece raidījuma sākumā skaidro, ka nodokļus maksā no peļņas. “Par to visu runā likums par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Šeit mēs redzam divus lielus scenārijus – pirmais ir, kad no ieguldījumiem maksā kapitāla pieauguma nodokli, otrais variants, kad maksā no gūtā ienākuma nodokli par kapitālu. Abos gadījumos tas ir no peļņas, un šādās situācijās nodoklis ir 20%. Izšķirošais ir administrēšanas process.”

Vilūna ieguldījumi 375 eiro apmērā Baltijas akciju tirgū ir veikti, izmantojot “Swedbank” piedāvāto investīciju kontu. Podniece skaidro, ka akciju iegādes brīdī nekas īpaši nav jādara, nav nepieciešamas nekādas atskaites. “Ja ir vēlme šīs akcijas pārdot, tad, jā, privātpersonai pašai jāvēro, vai rodas peļņa no akciju pārdošanas vai nerodas. Ja peļņa ir, tad būs kapitāla pieauguma deklarācija un nodoklis būs pašam jānomaksā,” skaidro VID pārstāve.