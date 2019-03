Pērn pieaugusi 'Lauma Fabrics' peļņa

Veļas šūšanas materiālu ražotājs SIA "Lauma Fabrics" 2018. gadā strādāja ar neto apgrozījumu 31,909 miljonu eiro apmērā, kas bija par 1,9% mazāk nekā 2017. gadā, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Taču, neskatoties uz apgrozījuma kritumu, uzņēmuma peļņa pērn pieauga par 50,9% un bija 3,457 miljoni eiro.

Uzņēmuma ieņēmumi no sieviešu veļas šūšanai paredzēto materiālu realizācijas pērn bija 28,346 miljoni eiro un veidoja lielāko daļu no uzņēmuma apgrozījuma, savukārt ienākumi no medicīnas produkcijas veidoja 2,292 miljonus eiro. Pārējos ieņēmumus SIA "Lauma Fabrics" guvusi no formēšanas izstrādājumu, korsešu izstrādājumu un iepirkto cieto kausiņu realizācijas.

2018. gadā uzņēmuma galvenie noieta tirgi bija Baltijas valstis, Vācija, Polija, Francija, Maroka un NVS valstis.

SIA "Lauma Fabrics" 2018. gadā kopumā pamatlīdzekļos ieguldīja 1,556 miljonus eiro, cita starpā ieguldīti 802 tūkstoši eiro jaunās iekārtās un tehnoloģijās. Uzņēmums ieguldījumus veicis, īpašu uzmanību pievēršot efektivitātes un pielāgošanās spējas paaugstināšanai, kā arī zemo izmaksu bāzes saglabāšanai.

Šogad uzņēmums turpinās koncentrēties uz investīcijām esošajos un jaunajos eksporta tirgos ar spēcīgu izaugsmes potenciālu, kā arī uz zīmolu "Lauma Fabrics" un "Lauma Medical" starptautiskās atpazīstamības veicināšanu.

SIA "Lauma Fabrics" dibināta 2005. gadā, un tā ražo mežģīnes, trikotāžas adījumus, lentas un citus materiālus sieviešu veļas šūšanai, kā arī elastīgās saites, jostas un medicīnisko veļu. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 10 084 556 eiro. Tā vienīgais īpašnieks ir AS "European Lingerie Group", kas dibināta 2017. gada aprīlī un kurā bez SIA "Lauma Fabrics" ietilpst Vācijas veļas ražošanas uzņēmums "Felina", izplatīšanas kompānija Krievijā "AO Avangard", kā arī veļas mazumtirgotājs internetā "Dessus-Dessous".

2017. gadā SIA "Lauma Fabrics" neto apgrozījums bija 32,513 miljoni eiro un uzņēmuma peļņa pēc nodokļu nomaksas bija 2,291 miljons eiro.