Pērn samazinājies nebanku aizdevēju no jauna izsniegto kredītu apjoms

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) sagatavotais pārskats par nebanku patērētāju kreditēšanas tirgus darbību liecina, ka kreditēšanas portfelis nebanku sektorā 2019. gadā kopumā ir audzis par 7,4% sasniedzot 764,33 miljonus eiro. Tomēr ir samazinājies no jauna izsniegto kredītu apjoms par 5,17% jeb 32,59 miljoniem eiro, portāls "Delfi" uzzināja iestādē.

Samazinājums no jauna izsniegto kredītu apjomos vērojams vairākos patērētāju kreditēšanas segmentos – hipotekārajos, distances kredītos, automašīnu un citu preču līzingos, kamēr vairākās jomās vērojama apjoma palielināšanās – patēriņa kredītu un lombardu sektorā.

Nebanku sektora kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji 2019. gadā patērētājiem no jauna izsniedza kredītus 597,27 miljonu eiro apmērā, kas ir par 32,59 miljoniem eiro (5,17 %) mazāk nekā 2018. gadā. No jauna izsniegtajos kredītos 2019. gadā turpina dominēt Distances kredīti ar 236,47 miljoniem eiro jeb 40% no visas no jauna izsniegto kredītu kopsummas, kam seko līzings un citu ar transportlīdzekli vai citu objektu nodrošinātie kredīti ar 175,08 miljoniem eiro jeb 29%.

Izsniegto kredītu samazinājums summā, salīdzinot 2019. gadu pret 2018. gadu, visvairāk ir samazinājies hipotekārajiem kredītiem (-10,89%), distances kredītiem (-10,33%) un līzinga un citiem ar transporta līdzekli/objektu nodrošinātajiem kredītiem (-6,08%), kamēr kredītu pret kustamas lietas ķīlu izsniegšanas (+7,04%) un patēriņa kredītu (+3,29) apjomi ir palielinājušies.

Par spīti tam, ka izsniegto kredītu apjoms kopumā ir samazinājies, 2019. gadā salīdzinot ar 2018. gadu būtisks pieaugums gan apjoma gan skaita ziņā novērojams aizdevumu atmaksas grafiku un/vai beztermiņa (kredītlīnijas) kredītiem. Kredītu skaita ziņā tas ir palielinājis par 94,76%, savukārt apjoma (kopsummas) ziņā par 66,56%. Būtiski samazinājies ir izsniegto maksas distances kredītu ar atmaksu vienā maksājumā skaits (89,56%) un kopsumma (94,03%). Tāpat samazinājums novērojams bezmaksas izsniegto distances kredītu skaitā (57,04%) un kopsummā (53,08%).

Nebanku kreditētāju kopējā kredītportfeļa kvalitāte ir stabila un arī 2019. gadā ir turpinājusi uzlaboties - līdz 2019. gada 31. decembrim kredītu bez kavējuma īpatsvars kopējā portfelī bija 88,34%, kas gandrīz par vienu procentpunktu labāks rādītājs nekā līdz 2018. gada 31. decembrim.

Vislabākā kredītu kvalitāte 2019. gadā turpināja saglabāties līzinga un citu ar transportlīdzekli vai citu objektu nodrošināto kredītu grupā (bez kavējuma 93,62% no kredītportfeļa). Otrais labākais kredītu portfelis patēriņa kredītiem (bez kavējuma 87,93%). Distances kredītiem bez kavējuma īpatsvars no 78,96 (2018.gadā) ir nedaudz samazinājies un 2019. gadā ir 77,63%. Savukārt hipotekāriem kredītiem kredītu īpatsvars bez kavējuma ir samazinājies no 75,09 (2018. gadā) uz 71,80 (2019. gadā).

Kopumā 2019. gadā veikti 254 593 distances kredītu pagarinājumi, kas ir par 74,07% mazāk nekā 2018. gadā. Iemesli visvairāk būtu skaidrojami ar normatīvo aktu izmaiņām, kuri neļauj distances kredītus ar atmaksu vienā maksājumā un termiņu līdz 30 dienām, pagarināt vairāk kā vienu reizi, kā arī ar to, ka sākot ar 2019. gada 1. jūliju, normatīvo aktu izmaiņu dēļ, samazinot maksimāli pieļaujamo kredīta kopējo izmaksu aprobežojumu līdz 0,07%, kredītu devēji īstermiņa kredīta produktus aizstāj ar ilgtermiņa kredītlīnijām vai kredītiem ar aizdevuma atmaksas grafikiem.