'Personība biznesā': apdrošinātāja 'Gjensidige' Latvijas filiāles vadītāja Sanita Glovecka

Katru svētdienu "Delfi Bizness" piedāvā nelielu sarunu ar kādu no biznesa vides pārstāvjiem par pašreizējām aktualitātēm, ceļu uz panākumiem, nākotnes plāniem un dzīves laikā gūtajām atziņām. Sanita Glovecka šobrīd vada apdrošinātāja "Gjensidige" Latvijas filiāli, bet apdrošināšanas jomā strādā jau daudzus gadus.

"Manuprāt, uzsākot darbu jebkurā nozarē, ir jāmīl tas, ko tu dari, un jāgrib zināt un darīt vairāk, nekā no tevis prasa," uzsver Sanita Glovecka.

"Mēs nepārdodam taustāmas lietas. Ikdienā cilvēks nevar izmēģināt, kā darbojas mūsu produkti. Mēs parādāmies tikai brīdī, kad kaut kas ir noticis. Es domāju, ka strādāt apdrošināšanas sektorā noteikti patiks tiem, kas meklē darbu, kur interesanta katra diena, jo šajā nozarē nudien nekad nav garlaicīgi," teic apdrošināšanas uzņēmuma vadītāja.

Pastāstiet svarīgāko par sevi kā personību Latvijas biznesa vidē.

Kad pirms piecpadsmit gadiem nonācu apdrošināšanā, tā bija arī mana pirmā sastapšanās ar šo nozari. Toreiz metos iekšā nezināmajā, no apdrošināšanas saprotot vien to, ka automašīnām ir apdrošināšanas polises zaļas lapiņas izskatā. Par manu izvēli bija skeptiska arī mana vīramāte, sakot: "Kur tu ej? Tu taču neko no tā nesaproti!" Uz to es atbildēju, ka iešu un pamēģināšu. Šobrīd, piecpadsmit gadus vēlāk, joprojām esmu šeit, tādēļ uzskatu, ka mans mēģinājums izdevās.

Es savas gaitas apdrošināšanas kompānijā uzsāku kā projektu vadītāja Brokeru un partneru nodaļā, un toreiz es ikdienā nodarbojos ar polišu reģistrēšanu sistēmās un debitoru pārbaudēm. Vienmēr esmu gribējusi zināt un esmu bijusi gatava darīt vairāk. Pateicoties savai mērķtiecībai, šobrīd "Gjensidige" ieņemu šādus amatus –"Gjensidige" Latvijas filiāles vadītāja un Baltijas komercklientu pārvaldes vadītāja. Joprojām izjūtu, ka man vēl ir ļoti daudz, ko mācīties un apgūt.

Man patīk sasniegt mērķus, un es noteikti nebaidos no nezināmā. Proti, man patīk sevi izaicināt un tā tikt uz priekšu. Saka, ka nezināmais mūs attīsta, un es tam piekrītu. Manuprāt, svarīgi ir nekad nejusties pilnīgā komfortā. Neizbēgami, tas rada papildu stresu, bet es bez tādas neliela stresa sajūtas vairs nevarētu dzīvot.

Foto: Privātais arhīvs

Fotogrāfijā: Projekta fināla prezentācija Bostonas universitātē – MIT, uz kuru Sanita Glovecka devās studiju braucienā.





Kādas ir pašreizējās aktualitātes uzņēmumā un nozarē, kurā darbojaties?

Apdrošināšanas nozari, tāpat kā jebkuru citu, būtiski ietekmēja kā Covid-19 pandēmija, tā arī karš Ukrainā. Pēc Krievijas iebrukuma piedzīvojam ļoti strauju pakalpojumu cenu celšanos būvniecības, medicīnas un transporta sektorā. Šis straujais cenu kāpums likumsakarīgi atspoguļojas arī izmaksās, kuras ik dienu veicam saviem klientiem. Līdz ar to mūsu klienti saskaras ar apdrošināšanas polišu prēmiju celšanos. Tāpat arī esam novērojuši, ka mainījušies arī klientu ikdienas paradumi. Papildus mūsu pārdevēju sniegtajām konsultācijām mūsu klienti sagaida arvien vairāk ātru un vienkāršu digitālo risinājumu, visus sev interesējošos jautājumus atrisinot attālināti.

Ja runā par darba vidi, tad mēs esam pilnīgi nodrošinājuši, ka visi mūsu darbinieki var strādāt no mājām. Ofiss ir patiešām tukšs, jo, sākoties krīzei, mums bija svarīgi, lai visi būtu drošībā. Darbiniekiem iegādājāmies portatīvos datorus, kas nodrošināja mobilitāti. Mūsu darbinieki joprojām var izvēlēties, vai viņi vēlas strādāt no mājām vai biroja. Mums kā uzņēmumam galvenais izaicinājums šajā laikā ir nodrošināt piederības sajūtu "Gjensidige".

Darbam cilvēks velta lielu daļu no savas dzīves. Kāpēc strādājat tieši šajā jomā?

Jā, tā ir. Lielāko dzīves daļu pavadām darbā, bet arī pēc darba laika domas ne vienmēr tiek atslēgtas un turpinām "strādāt". Jāteic, ka apdrošināšana ir viena no tām nozarēm, kas sastopas ar daudziem citiem, pilnīgi atšķirīgiem darbības sektoriem, piemēram, būvniecību, transporta nozari vai medicīnu. Tādēļ droši varu teikt, ka apdrošināšanā darbs ir tiešām dinamisks un šķiet, ka nekad visu nevar zināt. Turklāt mūsu kompānijā, tāpat kā citur, tiek piedāvāts plašs specifisku pakalpojumu klāsts, kā arī apkalpoti dažādi klienti ar specifiskām vajadzībām. No privātpersonām līdz uzņēmumiem un lauksaimniekiem. Tas ir interesanti un aizraujoši.

Tādēļ, lai spētu apmierināt visas klientu vajadzības un sniegtu kvalitatīvu klientu servisu, mums, darbiniekiem un konsultantiem, ir jābūt nepārtrauktā darbībā. Pastāvīgi meklējam jaunus risinājumus, kas mūsu klientiem ļautu sajust mūsu rūpes. Manuprāt, jebkurā darbavietā vissvarīgākais ir kolēģi, ar kuriem var sasniegt kopīgos mērķus. Es varu būt laimīga par brīnišķīgo "Gjensidige" kolektīvu un maniem aktīvajiem cīņu biedriem, ar kuriem kopā var izdarīt daudz. Es saku, ka mēs esam "Gjensidige" entuziasti – tie, kas dara vairāk, nekā no viņiem sagaida. Man ir prieks teikt, ka "Gjensidige" entuziastu pulciņš ir gana liels, kas, manuprāt, lieliski ilustrē, kāda darba vide mūsu uzņēmumā valda un kāds ir mūsu iekšējais klimats.

Kāds bija jūsu pirmais darbs, un ko tas jums ir iemācījis?

Pirmās darba gaitas uzsāku paralēli studijām. Tā kā studēju jurisprudenci Latvijas Policijas akadēmijā budžeta grupā, man bija īpaši svarīgi, lai darba grafiku varētu savienot ar lekciju plānu, turklāt atstāt gana daudz laika mācībām, lai nezaudētu budžeta vietu. Tā nu nolēmu par labu viesmīlībai un strādāju kā viesmīle gan "Čili Pica", gan pēc tam "Paddy Whelans".

Jāteic, ka viesmīlība noteikti man ir iemācījusi komunikācijas un sarunāšanās prasmes ar klientiem, kas šobrīd manā ikdienā ir ārkārtīgi nepieciešams. Tomēr to, ka jurisprudence nebūs mana ikdiena, sapratu jau studiju gados, jo nespēju sevi iedomāties pavadām visu dienu, ierakusies juridiskos dokumentos, lai gan arī šīs zināšanas man lieti noder, pildot ikdienas darba pienākumus.

Fotogrāfijās:

- Pateicības krēsla nodošana kolēģim.

- Šogad Ņujorka, Taimskvērs.

- Prezentācijas vadīšana partneriem attālinātajā vidē.

- Izlaidums Rīgas Biznesa augstskolā – “Executive MBA” grāda iegūšana.





Vai jūsu karjeras veidošanā/biznesa attīstībā vairāk ir bijis apzinātu soļu vai nejaušību?

Es domāju, ka pamatā tās ir bijušas nejaušības, kam sekojuši apzināti soļi no iegūtajām mācībām. Esmu ļāvusies plūsmai, bet, protams, bez pašas attieksmes un vēlmes zināt un darīt vairāk nebūtu nonākusi līdz tagadējai pozīcijai. Man šķiet, ka liels paldies par to ir jāsaka manai vadītajai, gribētos pat teikt – mentorei, Inārai Meijai, kas mani ievirzīja apdrošināšanas nozarē. Visus šos gadus ļoti cieši strādāju ar viņu kopā un ļoti daudz mācījos no viņas. Tās bija gan zināšanas par apdrošināšanu, gan to, kā būt īstam līderim, kuram komanda seko un ieklausās. Šādas zināšanas ne vienmēr var iegūt skolā, jo tās nāk no ikdienas dzīves situācijām.

Ja jūs šobrīd beigtu 12. klasi, kuru profesiju un kādas mācību iespējas tālāk izvēlētos?

Es domāju, ka, arī tagad beidzot 12. klasi, es izvēlētos šo pašu ceļu. Toreiz, kad bija jāizvēlas, kurp doties studēt, es ļāvos plūsmai un kopā ar savu klasesbiedreni nokļuvu Policijas akadēmijā. Par to es viņai esmu pateicīga. Tā bija laba izvēle un pieredze, ko es nemainītu. Turklāt šā brīža studiju iespējas ir pieejamas jebkurā vecumā un, ja ir vēlme, vienmēr var pilnveidot savas zināšanas. Arī es nupat ieguvu profesionālo maģistra grādu (Executive MBA) Rīgas Biznesa skolā.

Tas bija lielisks piedzīvojums divu gadu garumā. Man bija iespēja studēt kopā ar kolēģiem, kuri jau ir pierādījuši sevi profesionālajā jomā, un tādējādi mēs viens no otra pieredzes un ikdienas situācijām ieguvām ļoti daudz papildu zināšanu. Es gribētu teikt, ka šīm studijām bija pavisam cita vērtība un atdeve. Pēc vidusskolas absolvēšanas man nebija ne jausmas, ko vēlos darīt un kādā nozarē darboties, pieļauju, ka ļoti daudzi jaunieši šobrīd pēc skolas absolvēšanas saskaras ar šo problēmu. Arī es noteikti neapstāšos pie iegūtajām zināšanām un skatīšos, kur paplašināt savu redzesloku, pieskaroties tēmām, ar kurām saskaros ikdienas darbā.

Kā vērtējat Latviju kā vietu, kur attīstīt biznesu? Kādi ir plusi un mīnusi?

Es domāju, ka visa pamatā ir ideja un vēlme darboties – tad var sasniegt ļoti daudz! Šobrīd jaunajiem uzņēmējiem ir lērums biznesu attīstošu fondu un iespēju saņemt dažāda veida konsultācijas par biznesa uzsākšanu. Ja vien ir skaidra vīzija, uz biznesu orientēta domāšana un produkts, kas būs ilgdzīvojošs. Turklāt šā brīža piedāvātās iespējas ļauj meklēt un nodibināt partnerības ārvalstīs, tādēļ uzskatu, ka vide, lai uzsāktu savu biznesu, šobrīd ir patiešām atbalstoša.

Iezīmējiet, kāda ir jūsu ikdiena pašreizējā amatā.

Kad manam mazajam dēlam jautā, ko mamma dara darbā, viņš atbild: "Viņa visu dienu runā!" Covid-19 pandēmijas laikā mēs, visa ģimene, gan strādājām, gan mācījāmies no mājām un tāds priekšstats viņam radās par manu darba ikdienu.

Šobrīd liela dienas daļa vēl joprojām tiek aizvadīta "Microsoft Teams" zvanos un komunikācijā ar kolēģiem, darbojoties pie daudz un dažādām iniciatīvām un risinot ikdienas jautājumus. Ikdiena ir ļoti dinamiska, uzraugot dažādu pārmaiņu, projektu un iniciatīvu norisi, bet, manuprāt, tas tikai apliecina to, ka uzņēmums ir dzīvs un attīstās. Neatņemama ikdienas sastāvdaļa ir sekošana līdzi rezultātiem un skatīšanās, vai esam sasnieguši izvirzītos mērķus. Esam Baltijas uzņēmums, un vairums projektu noris Baltijas līmenī. Tas vienmēr ir izaicinoši, jo esam trīs salīdzinoši mazas valstis, bet ar pietiekoši lielām atšķirībām, tādēļ atrast vidusceļu vienmēr ir aizraujoši. Vasaras laiks ir nedaudz mierīgāks tieši personīgajā dzīvē, jo bērni vasaru pavada laukos. Taču līdz ar septembri ir jāspēj salāgot darbu un ģimenes dzīvi, kas dažkārt ir ļoti izaicinoši.

Protams, mana ikdiena neiztiek arī bez nelielas stresa devas. Ikvienam jau gribētos, lai darbavietā būtu miers un stresa nebūtu necik, bet dažkārt man šķiet, ka tieši šis nelielais nemiers ir tāds kā bīdītājspēks, kas liek visam virzīties uz priekšu.

Kādas ir jūsu personīgās šī brīža aktualitātes?

Mēs ar vīru šovasar nevarējām doties garākā atvaļinājumā, jo abiem daudz laika bija jāvelta svarīgiem projektiem. Šā brīža aktualitāte mūsu ģimenē ir nākamā kopīgā ceļojuma plānošana, lai pagarinātu vasaru. Tāpat domājam jau par ikgadējo ģimenes slēpošanas braucienu.

Papildus tam es šobrīd izskatu mācību iestāžu programmas jaunu zināšanu apguvei. Ļoti novērtēju šā brīža digitalizācijas sniegtās iespējas studēt jebkurā pasaules malā, jo pandēmija ir sabiedrību iemācījusi ļoti aktīvi pārkārtot dzīvi attālinātajā vidē.

Vai ikdienā izdodas saglabāt darba un personīgās dzīves līdzsvaru? Kā to vislabāk izdarīt?

Varu teikt paldies saviem bērniem, jo viņi ļauj atslēgties no darba un pievērst domas kaut kam citam. Aizejot mājās, es pārtopu par sievu, mammu un mājsaimnieci, kurai jāpagatavo ģimenei vakariņas, jāpalīdz tikt galā ar mājasdarbiem, jāizmazgā drēbes un jāsakopj māja. Katru vakaru bērniem pirms gulētiešanas lasu grāmatu, tas mums ir kā rituāls. Man ir divi dēli, vienam ir 10 gadi un otram 6 gadi, kas prasa pietiekami daudz uzmanības arī no mums kā vecākiem. Ne mazāk svarīgi ir arī ceļojumi, kas mums visiem ļoti patīk. Ziemā mēs noteikti visi dodamies slēpot uz kādām augstākām virsotnēm, bet mums visiem patīk arī ceļojumi, kas saistīti ar ūdens priekiem. Vasarās mēs labprāt apceļojam Latviju, jo uzskatu, ka mūsu zeme ir ļoti skaista.

Foto: Privātais arhīvs

Fotogrāfijā: Līgo svētki kopā ar ģimeni.





Kas jūs iedvesmo un motivē gan dzīvē, gan darbā?

Mani viennozīmīgi motivē sasniegtie rezultāti. Kad redzu sava darba augļus, mani pārņem neaprakstāms lepnums un gribas darīt vēl vairāk. Noteikti mani motivē arī mani lieliskie kolēģi, jo bez viņiem es neko nevarētu izdarīt. Īpašu iedvesmu smeļos brīžos, kad redzu gandarījumu arī kolēģu acīs par paveikto, un īpašs prieks, ja man ir izdevies viņus iedvesmot un uzmundrināt sasniegt rezultātus.

Savukārt, atgriežoties mājās, mana ģimene ir tā, kas liek saņemties arī pēc grūtas darba dienas. It īpaši – dēlu apskāvieni.

Kādu padomu jūs dotu tiem, kas grib sākt darbu nozarē, kurā strādājat? Ar ko jārēķinās?

Manuprāt, uzsākot darbu jebkurā nozarē, ir jāmīl tas, ko tu dari, un jāgrib zināt un darīt vairāk, nekā no tevis prasa. Skolā mēs mācāmies un iegūstam teorētiskas zināšanas, bet darbā tās jāprot pielietot. Domāju, ka ideāla darbavieta nepastāv, mums vienmēr šķiet, ka zāle citur ir zaļāka. Apdrošināšanā noteikti jārēķinās ar ļoti lielu dinamiku, jo šī ir patiešām interesanta nozare. Piemēram, polišu pārdevējiem klienti jāpārliecina – ja gadīsies kāds negadījums, viss būs kārtībā. Mēs nepārdodam taustāmas lietas. Ikdienā cilvēks nevar izmēģināt, kā darbojas mūsu produkti. Mēs parādāmies tikai brīdī, kad kaut kas ir noticis. Es domāju, ka strādāt apdrošināšanas sektorā noteikti patiks tiem, kas meklē darbu, kur interesanta katra diena, jo šajā nozarē nudien nekad nav garlaicīgi.

Kur un kā uzlādējaties, gūstat pozitīvas emocijas?

Man ļoti patīk ceļot kopā ar ģimeni. Tie var būt izbraucieni arī pa Latviju. Teju katras brīvdienas pavadām ārpus Rīgas, jo šķiet, ka Rīgas dzīvoklī pavadītas brīvdienas ir zemē nosviests laiks. Ļoti bieži dodamies pie vīra vecākiem uz Pļaviņām. Tur var vienkārši atpūsties, baudot vasaras priekus, rudenī doties mežā pēc sēnēm un ziemā uz netālo Mežezera kalnu slēpot.

Man ļoti patīk darboties pa virtuvi un izmēģināt jaunas receptes, arī dažādas kūkas un cepumus. Šobrīd gan man tam atliek ļoti maz laika, bet gatavošana mani iedvesmo, jo tādējādi varu iepriecināt savu ģimeni un līdz ar to arī pati gūt pozitīvas emocijas.

Laiks, kas pavadīts kopā ar ģimeni, noteikti ir tas, kas uzlādē mani jaunam darba cēlienam.

Foto: Privātais arhīvs

Fotogrāfijā: Pēc sēņošanas 2021. gadā.





Atklājiet kādu faktu, kuru mūsu lasītāji, iespējams, vēl nezina par jums un jūsu pārstāvēto uzņēmumu.

Esmu lepna par saviem kolēģiem, kuri ir gatavi iet un sasniegt vairāk. Šogad mūsu "Gjensidige" entuziastu grupai izdevās iegūt "Zelta godalgu" Ilgtspējas indeksa novērtējumā. Mēs patiešām ar to lepojamies, jo ilgtspēja ir viens no jautājumiem, kas nu jau ir kļuvis par mūsu ikdienu. Šogad pirmo reizi arī saņēmām novērtējumu kā "ģimenei draudzīgs uzņēmums", jo vienmēr esam pievērsuši īpašu uzmanību mūsu darbiniekiem un ģimenes locekļiem – it sevišķi mazākajiem. Piedalāmies arī novērtējuma saņemšanā "Dažādībā ir spēks". Šo darbu paveic kolēģi, kuri vēlas un dara daudz vairāk, nekā tas ir ierakstīts tiešajos darba pienākumos.

Kas jūs pēdējā laikā ir patīkami vai nepatīkami pārsteidzis?

Protams, nepatīkami pārsteidz straujais inflācijas kāpums, kas viennozīmīgi ietekmē ne tikai mani kā privātpersonu, bet arī mani kā uzņēmuma pārstāvi. Tas ir liels risks uzņēmumam, lielāki izmaksu apmēri mūsu klientiem, kas ir novedis pie paaugstinātām pakalpojumu cenām. Ļoti gaidu, kad situācija stabilizēsies.

Kā jūs iztērētu loterijā laimētus desmit tūkstošus eiro?

Noteikti, lai gūtu pozitīvas emocijas. Domāju, ka kopā ar ģimeni varētu doties kādā tālākā un ilgākā ceļojumā, varbūt uz Havaju salām. Nauda, manuprāt, ir līdzeklis, kas ļauj iegūt pozitīvas emocijas, un tad tā ir jāizmanto vispozitīvākajā veidā.

Ja jums piedāvātu rītdien pavadīt jūsu ideālo dienu, kāda tā būtu?

Es to veltītu sev. Domāju, ka dotos uz skaistumkopšanas salonu un palutinātu sevi ar kādu patīkamu procedūru. Pēc tam gribētu aiziet nopirkt kādu skaistu apģērbu, apavus. Ikdienas skrējienā sev atliek ļoti maz laika. Savu ideālo dienu noslēgtu, kopā ar ģimeni dodoties uz kādu jauku vietu pavakariņot.

Izstāstiet savu mīļāko anekdoti vai kādu atgadījumu no dzīves, kas mudina pasmaidīt.

Gadā, kad beidzu augstskolu, ar savu automašīnu devos Baltezera virzienā, un uz blakussēdētāja krēsla man stāvēja izdrukāts bakalaura darbs. Biju visnotaļ pacilātā garastāvoklī. Braucot atpakaļskata spogulī pamanīju policijas auto, kas man sekoja. Pie sevis nodomāju, ka braukšu ļoti godīgi, lai nedabūtu sodu. Man priekšā ļoti lēnām brauca traktors, un par policijas auto man aizmugurē es pilnībā aizmirsu. Traktoru apdzinu, šķērsojot drošības saliņu ceļa vidū. Protams, man sekoja policija ar ieslēgtām bākugunīm un aicinājumu apstāties. Tā bija pirmā reize, kad mani tādā veidā apstādināja policija. Tajā brīdī pie sevis nodomāju: "Nu kā es tā aizmirsu!" Es ātri no maka izvilku ārā Policijas akadēmijas apliecību (jo biju dzirdējusi no kursabiedriem, ka tas līdzot pie tikšanās ar policistiem), tā, lai policists redzētu brīdī, kad es centīšos izņemt savas tiesības. Un ziniet, tas tiešām nostrādāja! Policista kungs uzjautāja, vai es tiešām mācos Policijas akadēmijā, uz ko es priecīgi atbildēju – "Protams!" – un parādīju vēl savu bakalaura darbu. Uz to viņš man atbildēja – kā topošajam kolēģim piedodam, bet lai nākamajā reizē braucu prātīgāk. Šoreiz nostrādāja skolas nosaukums, jo man ar darbu policijā, protams, nekādas saistības nebija.

Kādas ir jūsu dzīves laikā gūtās atziņas?

Mēs savā dzīvē varam sasniegt daudz un visu, tikai pašiem tas ir jāgrib. Brīžiem varētu šķist, ka izvirzītos mērķus un ambīcijas nav iespējams sasniegt, bet, manuprāt, tā nebūt nav – ir tikai jāveic dzīves izvēles, kas atbilst izvirzītajam mērķim. Ne velti saka "Pats savas laimes kalējs", es tam noteikti varu piekrist.

Kādu jūs gribētu redzēt Latviju pēc desmit gadiem?

Latvija, manuprāt, ir brīnišķīga valsts, kur būt, attīstīties un audzināt bērnus, tomēr gribētos, lai mēs esam vienotāki. Šobrīd, paskatoties Saeimas 14. vēlēšanu sarakstus un skaitu, cik politisko partiju tajās piedalīsies, šķiet patiešām traki. Tas liecina par mūsu sadrumstalotību. Mēs katrs gribam vilkt to maisu uz savu pusi, bet mūsu ir tik maz un mēs to nevaram atļauties. Mūsu jaunieši ir progresīvi un ar citādu dzīves uztveri, nekā tā bija man, kad beidzu 12. klasi. Šie jaunieši ir daudz drosmīgāki un ambiciozāki. Viņi noteikti varētu veikt izmaiņas un tiešām strādāt, koncentrējoties uz valsts labklājības celšanu.

Fotogrāfijās:

- Pasākums darbā “Nāc uz darbu un ģērbies kā mājās”.

- Šogad ar ģimeni atpūšoties Liepājā.

- "Vismaz reizi gadā dodamies divu dienu laivošanā pa kādu no Latvijas upēm ar nakšņošanu teltīs," stāsta Sanita Glovecka.

- Slēpošana Austrijas Alpos.