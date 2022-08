'Personība biznesā': apdrošinātāja 'Gjensidige' Latvijas filiāles vadītāja Sanita Glovecka

Katru svētdienu "Delfi Bizness" piedāvā nelielu sarunu ar kādu no biznesa vides pārstāvjiem par pašreizējām aktualitātēm, ceļu uz panākumiem, nākotnes plāniem un dzīves laikā gūtajām atziņām. Sanita Glovecka šobrīd vada apdrošinātāja "Gjensidige" Latvijas filiāli, bet apdrošināšanas jomā strādā jau daudzus gadus.

"Manuprāt, uzsākot darbu jebkurā nozarē, ir jāmīl tas, ko tu dari, un jāgrib zināt un darīt vairāk, nekā no tevis prasa," uzsver Sanita Glovecka.

"Mēs nepārdodam taustāmas lietas. Ikdienā cilvēks nevar izmēģināt, kā darbojas mūsu produkti. Mēs parādāmies tikai brīdī, kad kaut kas ir noticis. Es domāju, ka strādāt apdrošināšanas sektorā noteikti patiks tiem, kas meklē darbu, kur interesanta katra diena, jo šajā nozarē nudien nekad nav garlaicīgi," teic apdrošināšanas uzņēmuma vadītāja.

Pastāstiet svarīgāko par sevi kā personību Latvijas biznesa vidē.

Kad pirms piecpadsmit gadiem nonācu apdrošināšanā, tā bija arī mana pirmā sastapšanās ar šo nozari. Toreiz metos iekšā nezināmajā, no apdrošināšanas saprotot vien to, ka automašīnām ir apdrošināšanas polises zaļas lapiņas izskatā. Par manu izvēli bija skeptiska arī mana vīramāte, sakot: "Kur tu ej? Tu taču neko no tā nesaproti!" Uz to es atbildēju, ka iešu un pamēģināšu. Šobrīd, piecpadsmit gadus vēlāk, joprojām esmu šeit, tādēļ uzskatu, ka mans mēģinājums izdevās.