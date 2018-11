Pētījums: noskaidrotas Latvijas mileniāļu populārākās iepirkšanās vietas

Finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmums "Revolut", vadoties pēc savu klientu paradumiem, novērtējis, kuras ir Latvijas iedzīvotāju populārākās iepirkšanās vietas, starp tām ir Aliexpress", "Rimi", "Daily" u.c.

Pašlaik Latvijā ir vairāk nekā 30 000 "Revolut" lietotāju, kuru vidējais vecums – 34 gadi, taču vislielākā klientu grupa ir personas 31 gada vecumā. Tieši 25-35 gadu vecie "Revolut" klienti Latvijā iztērē visvairāk – viņu izdevumi veido gandrīz 51% no "Revolut" veiktajām transakcijām valstī. Jāatzīmē, ka lielākā daļa Revolut" klientu reģistrēti Rīgā – 44%, 13% – Jūrmalā, 10% – Jelgavā. Līdz ar to jāsecina, ka "Revolut" klientu datu apkopojums pamatā norāda uz mileniāļu un pilsētnieku iepirkšanās paradumiem un ir vēl viens interesants skatu punkts, no kura pavērtēt iedzīvotāju izdevumus.

Starp populārākajām vietām, kurās Latvijas iedzīvotāji norēķinās ar "Revolut" kartēm, ierindojas interneta tirdzniecības milzis "Aliexpress", otrajā vietā – mazumtirgotājs "Rimi", tālāk seko "Daily" pusdienu restorāni, mobilo pakalpojumu sniedzējs"Mobilly.lv" un "Stockmann" Rīgā.

Ienākumi aug

Baltijā ir notikušas vienas no visspilgtākajām izmaiņām visā Eiropā, taču ikviena valsts saskaras ar izaicinājumiem, mēģinot atgūties pēc 2008. gada krīzes un cenu svārstībām pēc eiro ieviešanas. Izteikts vidējā atalgojuma pieaugums Latvijā tika prognozēts jau iepriekšējos gados, un šā gada maijā un jūnijā, tāpat kā 2017. gada decembrī, bruto darba samaksa mēnesī ir pārsniegusi tūkstoti eiro. Tas ir apmēram 8-9% pieaugums salīdzinājumā ar laika periodu pirms gada, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Lai arī šobrīd Latvijā bruto darba samaksa mēnesī ir pārsniegusi tūkstoti eiro, mūsu valstī atalgojums ir viens no zemākajiem Eiropā. Piemēram, "Eurostat" statistika liecina, ka ģimenē, kur abi vecāki strādā, ar diviem bērniem gada neto ienākumi Latvijā 2016. gadā bija 15,8 tūkstoši eiro. Igaunijā šis rādītājs sasniedza 23,9 tūkstošus eiro, savukārt Lietuvā – 13,5 tūkstošus eiro (2015. gada dati). Salīdzinājumam, Šveicē attiecīgie neto ienākumi gadā bija 146,4 tūkstoši eiro, Norvēģijā – gandrīz 91 tūkstotis eiro, Luksemburgā – 87,0 tūkstoši eiro, Lielbritānijā – 78,5 tūkstoši eiro, Nīderlandē un Dānijā – nedaudz virs 73 tūkstošiem eiro.

Līdzīgi izdevumi pārtikai

Izvērtējot "Revolut" klientu izdevumus par pārtikas precēm, ir redzamas līdzīgas tendences. Tā Luksemburgā viens iedzīvotājs pārtikai vidēji iztērē – 277 eiro mēnesī, Šveicē – 253 eiro. Lielbritānijā pārtikas preču iegādei mēneša laikā vidēji tiek veltīts 231 eiro, bet Itālijā un Beļģijā – 227 eiro.

Baltijas valstu starpā pārtikas preču iegāde mēneša laikā igauņiem izmaksā aptuveni 198 eiro. Tad seko Latvijas iedzīvotāji, kuri iztērē vidēji 121 eiro, trešie – lietuvieši, kuri iztiek ar 115 eiro mēnesī. Vislētāk Eiropā iepērkas poļi un ukraiņi – viņi mēneša laikā vidēji pārtikai iztērē aptuveni 90 eiro.

Rīga – dārgākā no Baltijas galvaspilsētām

Vienas no visaugstākajām mājokļu nomas maksām Eiropā ir Ženēvā un Londonā, nedaudz atpaliek tādas pilsētas kā Parīze, Oslo un Dublina. Arī Luksemburgā īres maksa ir viena no augstākajām, liecina "Eurostat" apkopotie dati. Vienlaikus jāņem vērā, ka šīs summas tiek aprēķinātas, lai noteiktu, cik daudz par īri būtu jāmaksā publiskā sektora darbiniekiem, kas strādā ārvalstīs. Līdz ar to attiecīgajās pilsētās ir iespējams atrast arī būtiski izdevīgākus piedāvājumus, tomēr šis Eiropas mēroga pētījums ļauj novērtēt un savā starpā salīdzināt dažādas Eiropas pilsētas un mājokļu īres maksas tajās.

Savukārt Baltijas valstīs mājokļu īres maksa ir viena no zemākajām Eiropas Savienībā, vienlaikus Rīga šajā ziņā ir visdārgākā, tai seko Tallina un Viļņa, secināts "Eurostat" datu apkopojumā. Vēl mazāk par mājokļu īri jāmaksā vien Sofijā un Bukarestē.

Tomēr ne visi dati apstiprina Rīgas kā dārgākās pilsētas statusu. Piemēram, runājot par tūristu izmaksām Eiropas pilsētās, noderīgu apkopojumu regulāri veic portāls "Price of Travel", veidojot Eiropas tūrista indeksu ("Europe Backpacker Index"). 2018. gada indekss liecina, ka vislētākā pilsēta ir Kijeva ar 25,04 ASV dolāriem dienā, tai seko Krakova – 27,68 ASV dolāri un Belgrada – 28,06 ASV dolāri. Rīga atrodas 9. vietā ar 34,40 ASV dolāriem dienā, 13. vietā ir Viļņa – 38,33 ASV dolāri, savukārt Tallina ierindojusies 20. vietā – 50,48 ASV dolāri.