Pieaug auto līzinga ikmēneša maksājumi, kas ietekmē desmitiem tūkstošu aizņēmēju

Lai gan šobrīd daudz tiek runāts par Euribor likmes kāpumu un tās ietekmi uz kredīta maksājumu apmēru, iedzīvotāji nereti maldīgi uzskata, ka likmes pieaugums attiecas tikai uz mājokļa kredītiem. Tomēr, kā norāda "Luminor Līzings" vadītājs Raivo Bāle, līdz ar Euribor kāpumu, pieaug arī auto līzinga ikmēneša maksājumi, kas ietekmē desmitiem tūkstošu līzinga ņēmējus Latvijā.

Gan mājokļu kredīta, gan līzinga procentu likmi veido nemainīgā un mainīgā daļa jeb Euribor. Ņemot vērā to, ka Euribor likme gandrīz septiņus gadus saglabājās negatīva, zema procentu likme un nemainīga ikmēneša kredīta vai līzinga summa nereti tika uzskatīta par pašsaprotamu. Taču šogad inflācija eirozonā ir sasniegusi rekordaugstu līmeni, izraisot arī Euribor likmes strauju pieaugumu – šobrīd sešu mēnešu Euribor likme ir pārsniegusi 1,8%, kamēr trīs mēnešu likme 1,2%.

Laikā, kad Euribor likme saglabājās negatīva, iegādājoties auto ar vērtību 25 000 eiro līzingā uz pieciem gadiem ar 10% pirmo iemaksu un 2,19% likmi, ikmēneša maksājums bija aptuveni 390 eiro. Šobrīd, atkarībā no tā, vai klients ir noslēdzis auto līzinga līgumu par trīs vai sešu mēnešu Euribor procentu likmi, ikmēneša maksājums ir pieaudzis attiecīgi par aptuveni 8 vai 12 eiro. Jāņem vērā, ka precīzs līzinga maksājuma pieaugums ir atkarīgs no klientam piemērotās nemainīgās procentu likmes daļas un līzinga līguma termiņa. Vienlaikus šobrīd ir grūti prognozēt, kāds varētu būt Euribor likmes kāpums nākotnē, līdz ar to nevar izslēgt iespēju, ka līzinga maksājumu apmērs varētu turpināt sadārdzināties, tādēļ aicinām klientus rūpīgi plānot savus tēriņus un rēķināties ar iespējamu līzinga maksājumu pieaugumu", skaidro "Luminor Līzings" vadītājs Raivo Bāle.

Kā prognozē eksperts, ievērojot atbildīgas kreditēšanas principus un ņemot vērā to, ka procentu likmju pieauguma risks un klienta maksātspēja šādā situācijā tiek vērtēta jau pieņemot lēmumu par līzinga izsniegšanu, vairums klientu veiksmīgi tiks galā ar maksājumu sadārdzinājumu. Lai gan banka rūpīgi uzrauga atbildīgas kreditēšanas principus, iegādājoties auto līzingā, arī klientam pašam jāizvērtē savas finansiālās iespējas un spēja pildīt saistības visa līzinga perioda garumā.

Euribor ir Eiropas starpbanku tirgus likme, ar kādu eirozonas bankas ir gatavas aizdot līdzekļus eiro valūtā citām bankām, un tā veido aizdevuma procentu likmes mainīgo daļu. Kopš 2015. gada Euribor likme bija negatīva, taču, lai mazinātu straujo inflāciju un stabilizētu cenas, ECB ir sākusi palielināt aizdevumu procentu likmes. Likme atspoguļo situāciju finanšu tirgos un tā kalpo kā tirgu stabilizējošs faktors. Tās apmēru ietekmē ECB lēmumi, un likme ir vienāda visā eirozonā.