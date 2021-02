Piecu gadu laikā finansējamo uzņēmumu skaits audzis par 40%

Latvijas uzņēmumu veselība ir zemāka nekā Igaunijā un Lietuvā, taču pēdējo piecu gadu laikā situācija uzlabojusies, Finanšu nozares asociācijas rīkotajā diskusijā sacīja "Swedbank" valdes priekšsēdētājs Reinis Rubenis.

Pirms pieciem gadiem "Swedbank" pirmo reizi veica pētījumu, kurā analizēja uzņēmumu finansiālo veselību. Toreiz tika secināts, ka 20% no kopējā uzņēmumu skaita, kuri iesniedz gada pārskatus, kvalificējas aizdevumiem, jo atbilst minimālajiem kritērijiem, pie kuriem banka izsniedz aizdevumu.

Piecu gadu laikā uzņēmumu skaits pieaudzis no 20 tūkstošiem līdz 28 tūkstošiem, veselīgo uzņēmumu īpatsvaram pieaugot līdz 30% no kopējā uzņēmumu skaita, kuri iesniedz gada pārskatus. Tādējādi dati liecina, ka finansējamo uzņēmumu skaits piecu gadu laikā audzis par 40%.

Tiesa gan, Latvijas uzņēmumi aizvien atpaliek no Lietuvas un Igaunijas uzņēmumiem, jo Igaunijā finansējamo uzņēmumu īpatsvars sasniedz 60%, bet Lietuvā – 40%.

Kā vienu no salīdzinošiem rādītājiem Rubenis minēja pozitīvu pašu kapitālu. Igaunijā šis rādītājs ir pozitīvs 9%, bet Latvijā piecu gadu laikā tas uzlabojies no 56% līdz 61%. "Tādējādi var secināt, ka, vai nu uzņēmēji Latvijā neprot tik labi nodarboties ar biznesu vai arī masveidā izvairās no nodokļiem. Tad, kad šie uzņēmumi sāks aktīvāk maksāt nodokļus, uzlabosies arī viņu finanšu rādītāji, un šajā brīdī bankas varēs izsniegt aizdevumus," sacīja "Swedbank" vadītājs.