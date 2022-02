Piedāvās jaunu pasīvo pensiju 2. līmeņa plānu bez komisijas maksas

Lai veicinātu konkurenci un cilvēkiem nodrošinātu iespēju nemaksāt par pasīvās pārvaldes darbu, ko var veikt automatizēti procesi, "Citadeles" meitas sabiedrība "CBL Asset Management" izveidojusi pasīvās ieguldījumu stratēģijas 2. līmeņa plānu, kas iegulda akciju indeksus replicējošos instrumentos un kam nav pārvaldīšanas maksas, informē kompānijas pārstāvji.

Kompānijas pētījums liecina, ka teju puse sabiedrības jeb 42% atzīst, ka nezina, kā tiek pārvaldīts viņu pensijas 2. līmeņa plāns, un 51% aptaujāto iedzīvotāju norāda, ka nezina arī, cik un par ko samaksā pensiju pārvaldniekiem komisijās. Savukārt ceturtā daļa iedzīvotāju norāda, ka uzticētu savus uzkrājumus pasīvās ieguldījumu stratēģijas pārvaldniekiem.

"Redzam, ka lielai sabiedrības daļai trūkst izpratnes par to, kas notiek ar 6% no viņu ikmēneša algas, kas tiek iemaksāti pensiju 2. līmeņa uzkrājumā. Kur tas atrodas, vai uzkrājums pieaug, par ko maksājam komisijas maksas?" stāsta bankas "Citadeles" meitas sabiedrības "CBL Asset Management" valdes priekšsēdētājs Kārlis Purgailis.

"Protams, ka tas nav tik vienkārši kā apskatīties laika ziņas, bet skaidrs, ka reklāmas saukļos ir pazudušas pamatlietas – atšķirība starp aktīvo un pasīvo pārvaldīšanas pieeju un līdz ar to atalgojums, ko pārvaldītāji par šo var iekasēt komisijās. Aktīvā pārvalde balstās uz analizēs un prognozēs veidotas investīciju stratēģijas, kas tiek koriģēta, vadoties pēc situācijas finanšu tirgos, makro un pat mikro ekonomiskās situācijas attīstības. Pārvaldes sabiedrības finanšu eksperti veic pastāvīgu tirgus monitoringu un var operatīvi un elastīgi rīkoties, lai atrastu optimālākās ieguldījumu iespējas un veiktu ieguldījumus potenciāli lielākai cilvēka pensijas vairošanai. Savukārt pasīvā pārvalde paredz līdzekļu ieguldīšanu indeksos, jeb tirgu replicējošos finanšu instrumentos – šādai pieejai nav nepieciešams tik daudz cilvēkresursu, taču vienlaikus redzam, ka Latvijā par indeksu plānu pārvaldīšanu joprojām tiek prasītas nesamērīgas pārvaldīšanas maksas, kas atsevišķos gadījums pielīdzināmas aktīvās pārvaldes maksām. Šobrīd redzam, ka vidēji svērtā komisijas maksa, ko iedzīvotāji maksā par pasīvi pārvaldītiem uzkrājumiem, ir 0,42% gadā, kas šobrīd pasīvi pārvaldītajiem vairāk nekā 500 miljoniem eiro uzkrājumiem veido gandrīz 2,2 miljonus eiro komisiju izdevumus. Lai cilvēkiem nodrošinātu iespēju nemaksāt par pārvaldes darbu, kas balstīts uz vienkāršiem un automatizētiem procesiem, "CBL Asset Management" sāk piedāvāt iespēju iedzīvotājiem pievienoties pensijas 2. līmeņa plānam, kas tiek pārvaldīts pasīvi un kam netiek piemērota pārvaldīšanas maksa," turpina Purgailis.

Ieguldījumu plāna "CBL Indeksu plāns" ieguldīšanas mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums, līdz 100 % no ieguldījumu plāna aktīviem ieguldot pasaules akciju tirgos (komercsabiedrību kapitāla vērtspapīros). Ieguldījumu plāna līdzekļi tiek ieguldīti ieguldījumu fondu, galvenokārt tādu, kas replicē gan attīstības, gan attīstīto valstu vadošos akciju tirgus indeksus – indeksu fondos un ETF. Ieguldījumu plāns tiek pārvaldīts, ievērojot pasīvu ieguldījumu pieeju – neatkarīgi no finanšu tirgus apstākļiem, ieguldījumu īpatsvars kapitāla vērtspapīros tiek turēts tuvu atļautajiem 100% no ieguldījumu plāna aktīviem. Indeksus replicējošu fondu izmantošanas un pasīvas pārvaldīšanas pieejas galvenais mērķis ir samazināt ar pārvadīšanu saistītos izdevumus.