'Piegriež' ES fondu naudu 'kapu tramvaja' projektam

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir apturējusi Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansējuma maksājumus "Rīgas satiksmes" (RS) Skanstes tramvaja līnijas projektā, kā arī divos Daugavpils domes īstenotajos infrastruktūras uzlabošanas projektos.

Lai novērstu iespējamos ES fondu finanšu riskus, CFLA ir pieņēmusi lēmumus apturēt ES fondu projektu maksājumus, kas ir tiešā saistībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) uzsāktajiem kriminālprocesiem par veiktajiem iepirkumiem RS un Daugavpils domē. Tāpat kā RS projekta gadījumā CFLA lēmumi attiecas arī uz Daugavpils domes īstenoto infrastruktūras uzlabošanas projektu vispārējās izglītības iestādēs, kā arī energoefektivitātes paaugstināšanas projektu Daugavpils pilsētas izglītības iestādes sporta zālē.

"Visiem ir jāzina šī pamata patiesība – ja fondu projektā tiek atklāta krāpšana vai saistība ar koruptīvām darbībām, fondu finansējums tam tiek atņemts. Pret krāpšanu un korupciju ir "nulles tolerance". Un jāapzinās arī sekas – ja projektam atņem ES fondu finansējumu, tā izdevumi paliek uz Latvijas nodokļu maksātāju pleciem," uzsver CFLA direktors Mārtiņš Brencis.

CFLA ir informējusi projektu īstenotājus, ka tā ne tikai aptur maksājumu veikšanu šajos projektos, bet arī neveiks projektos notikušo maksājumu deklarēšanu Eiropas Komisijai.

CFLA lēmumi par maksājumu apturēšanu nodrošina, ka valstij netiek zaudēts šajos projektos paredzētais ES fondu finansējums, un nepieciešamības gadījumā to ir iespējas pārvirzīt citu projektu īstenošanai.

Vienlaikus CFLA ir aicinājusi projektu īstenotājus sniegt papildu informāciju par iepirkumiem, kas ir veikti projektu ietvaros, un par plānoto rīcību projektu ieviešanas augstākā riska apstākļos – par iespējām īstenot projektu, nodrošinot nepieciešamo rezultātu sasniegšanu.

Tāpat CFLA ir vērsusies ar informācijas pieprasījumu KNAB. Ja biroja sāktās izmeklēšanas gaitā kādā no epizodēm apstiprināsies iesaistīto personu vai to veikto krāpšanas un koruptīvo darbību saikne ar ES fondu projektiem, to izdevumi no ES fondiem netiek finansēti.

Projekti, kuros ir apturēti ES fondu maksājumi: