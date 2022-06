Piešķir 3 miljonus 'Renti Plus' autoparka papildināšanai

Attīstot auto abonēšanas pakalpojumus Latvijā, uzņēmums AS "Renti" piesaistījis finansējumu trīs miljonu eiro apmērā no "Citadele Leasing", lai papildinātu "Renti Plus" autoparku ar vairāk nekā 100 jaunām automašīnām.

AS "Renti" nodarbojas ar jaunu auto abonēšanas pakalpojuma nodrošināšanu gan privātpersonām, gan uzņēmumiem. Uzņēmums ir daļa no "Eleving Group" un dibināts 2018. gadā, savukārt zīmols "Renti Plus" plašākai auditorijai pieejams kļuva 2022. gada sākumā.

"Renti Plus" autoparku veido privātpersonu un uzņēmumu iecienīti zīmoli, jauni krossoveri un SUV klases automašīnas, kā arī uzņēmumiem nepieciešamais komerctransports. Ir pieejami arī elektroauto, kas šobrīd veido ap 10% no kopējo automašīnu skaita.

Uzņēmuma klienti visvairāk iecienījuši "Nissan Qashqai" un "Hyundai Tucson" automašīnas. Vidējā ikmēneša abonementa cena ar pilnu iekļautu pakalpojumu klāstu šādām mašīnām ir ap 600 eiro mēnesī.

Pēc uzņēmuma sniegtajām ziņām, populārākais abonements ir "Premium", kur ikmēneša maksā ir iekļauts viss - nodokļu apmaksa, auto apkope, dilstošo daļu un riepu nomaiņa, kā arī apdrošināšana utt. Pašreizējās situācijas dēļ gan uzņēmējiem, gan privātpersonām svarīgs faktors ir elastība, kas ir viens no iemesliem, kāpēc klienti biežāk izvēlas auto abonēt atvērtajā līgumā, klāsta AS "Renti" valdes priekšsēdētājs. Krišjānis Znotiņš, norādot, ka tad auto iespējams atgriezt kaut pēc viena mēneša lietošanas bez jebkādām papildus izmaksām.

"Auto nomas pakalpojumi ir sektors, kas attīstās straujiem soļiem, un pozitīvi, ka to uz priekšu dzen tieši iedzīvotāju patēriņš. Kā liecina bankas "Citadele" karšu maksājumu dati, šī gada maijā auto nomas pakalpojumos iedzīvotāji iztērēja 11 reizes vairāk nekā šajā pašā periodā pirms gada," akcentē "Citadele Leasing" valdes priekšsēdētājs.