Piešķir vēl 400 tūkstošus eiro saules paneļu uzstādīšanai privātmājām

Ministru kabinets apstiprinājis Ekonomikas ministrijas (EM) rosinātos grozījumus atbalsta programmā privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanai, piešķirot papildu finansējumu 400 tūkstošu eiro apmērā programmas turpināšanai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ņemot vērā dzīvojamo māju īpašnieku lielo interesi, EM rada iespēju līdz šim neizmantotos Valsts energoefektivitātes fonda līdzekļus 400 tūkstošu eiro apmērā piešķirt viena un divu dzīvokļu māju (privātmāju) energoefektivitātes paaugstināšanai, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai. Papildus piešķirtais finansējums ļaus tuvāko mēnešu laikā atbalstīt aptuveni 100 mājsaimniecības.

Vienlaikus atbalsta programmā svītrots nosacījums, ka pieslēgumā atļautā elektroenerģijas ražošanas jauda nepārsniedz 50% no pieslēgumā atļautās maksimālās patēriņa slodzes. Veicot šīs izmaiņas atbalsta saņemšanas nosacījumos, rasts risinājums, ka privātmājām, kas, piemēram, plānotu uzstādīt saules paneļus ar jaudu 11,1 kW, atbalsta programmas dēļ nebūtu nepieciešams mainīt sistēmas pieslēgumu – līdz ar to nebūtu obligāti jāpāriet uz 3 fāžu 32A pieslēgumu.

Veikti vēl citi tehniski grozījumi, ar kuriem var iepazīties Tiesību aktu portālā.

2021. gada 27. maijā tika uzsākta pieteikumu pieņemšana "Altum" īstenotajā atbalsta programmā energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanai viena dzīvokļa dzīvojamās mājās, kuras ietvaros pēc savas mājas energoefektivitātes klases paaugstināšanas privātmāju īpašnieki varēja saņemt atbalstu. Privātmāju īpašnieku interese par atbalsta programmu bija ļoti liela – mēneša laikā jau tika rezervēts viss programmā pieejamais finansējums 2,37 miljoni eiro apmērā.

2022. gada 8. martā valdība apstiprināja EM rosinātos grozījumus atbalsta programmā, piešķirot papildu finansējumu 3,27 miljonu eiro apmērā programmas turpināšanai, paplašinot potenciālo atbalsta saņēmēju loku (piešķirot atbalstu ne tikai viena, bet arī divu dzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem) un paredzot atbalstu arī saules paneļu uzstādīšanai privātmājās. Atkārtota pieteikumu pieņemšana tika sākta pērn 27. aprīlī un norisinās vēl šobrīd.

Laikā no 2021. gada 27. maija līdz šim brīdim "Altum" iesniegti 1359 projekta pieteikumi par kopējo summu 4,89 milj. eiro, no kuriem 576 projekta pieteikumi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai, savukārt 783 saules paneļu iegādei un uzstādīšanai. Privātmāju īpašnieku interese par atbalsta saņemšanu ir liela, un šobrīd rezervēti jau 98% no kopējā programmas finansējuma.