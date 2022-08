Pirmajā pusgadā 'Citadele' jaunos aizdevumos izsniegusi 646 miljonus eiro

Baltijas privātpersonu, mazo un vidējo, kā arī korporatīvā segmenta klientiem jaunos aizdevumos 2022. gadā pirmajā pusgadā banka "Citadele" izsniegusi 646 miljoni eiro, banka atskaitās par savu veikumu.

Tās aktīvo klientu skaits 2022. gada 30. jūnijā sasniedza visu laiku šīs bankas augstāko līmeni – 368 tūkst., kas ir 5% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

"Gada otrajā ceturksnī dominēja paaugstināta globālā nenoteiktība, ko noteica Krievijas iebrukums Ukrainā, enerģētikas krīze un pastāvīgie piegādes ķēdes traucējumi. Neskatoties uz nenoteiktību, mēs esam turpinājuši palielināt savu tirgus daļu visās trijās Baltijas valstīs, un esam nodrošinājuši spēcīgus finanšu un operatīvos rezultātus otrajā ceturksnī un pirmajā pusgadā", saka "Citadeles" vadītājs Johans Akerbloms (Johan Åkerblom).

2022. gada otrajā ceturksnī "Citadele" turpināja īstenot digitālo stratēģiju un ieguldīt mūsdienīgo finanšu pakalpojumu attīstībā. Piemēram, veikti būtiski uzlabojumi attālinātā konta atvēršanas ātrumā mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, saīsinot laiku no 30 līdz 6 minūtēm. Privātpersonu segmentā uzmanība tika pievērsta bēgļiem no Ukrainas, kuriem, kā klientu grupai, šobrīd ir iespēja attālināti atvērt kontu ar mobilās lietotnes palīdzību. Pašlaik konta atvēršanai "Citadelē" pieteikušies vairāk nekā 5000 bēgļu no Ukrainas.

Tāpat tika ieviesta jauna bankas mājaslapas versija visās Baltijas valstīs, koncentrējoties uz lietotāju pieredzes un klientu apkalpošanas uzlabojumiem. Bankas Līzinga portāls tagad nodrošina piekļuvi visai informācijai par atlikumiem un nākamajiem maksājumiem. Pēc ienākšanas Igaunijā, un sasniedzot vairāk nekā 600 tirgotājus visās trīs Baltijas valstīs, "Klix" ir kļuvis par atpazīstamu e-komercijas spēlētāju.

Jaunos aizdevumos tika izsniegti 646 miljoni eiro, kas ir par 17% vairāk kā gadu iepriekš. 349 miljoni eiro tika izsniegti 2022. gada otrajā ceturksnī, par 17% vairāk kā iepriekšējā ceturksnī.

Kopējais aizdevumu portfelis 2022. gada 30. jūnijā bija 2,895 miljardi eiro, kas ir par 7% vairāk nekā 2021. gada beigās. Portfeļa kvalitāte turpināja uzlaboties – slikto kredītu rādītājs uz 2022. gada 30. jūniju bija 3%, salīdzinot ar 3.3% 2021. gada beigās.

Noguldījumu bāze saglabājās stabila, un Baltijas rezidentu depozīti uz 2022. gada jūnija beigām sasniedza 3,582 miljardus eiro, jeb 97% no kopējiem depozītiem. Kredītu-noguldījumu attiecība uz 2022. gada 30. jūniju bija 79%, salīdzinot ar 73% uz 2021. gada beigām.

Bankas pamatdarbības ienākumi Baltijā sasniedza 79.6 miljonus eiro, kas ir 8% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošu periodu. Pamatdarbības ienākumi otrajā ceturksnī bija 40.3 miljoni eiro, kas ir par 4% vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Izmaksu bāzes pieaugumu veicinājušas lielas investīcijas mūsdienīgu pakalpojumu un risinājumu attīstībai, kā arī izmaksas saistītas ar Eiropas Centrālās bankas prasību nodrošināšanu. Pamatdarbības izdevumi 2022. gada pirmajā pusgadā bija 44.9 miljoni eiro, salīdzinot ar 41 miljonu eiro šajā periodā pērn. Pamatdarbības izdevumi 2022. gada otrajā ceturksnī bija 24 miljoni eiro.

Izvēloties piesardzīgu pieeju attiecībā uz neskaidrajām makroekonomikas nākotnes prognozēm, banka 2022. gada pirmajā pusgadā ir atzinusi neto kredītu zaudējumus 12.7 miljonu eiro apmērā 2022. gada pirmajos sešos mēnešos peļņa pirms uzkrājumiem Baltijā bija 34.8 miljoni eiro, kas ir par 6% vairāk nekā attiecīgā periodā pērn. Peļņa pirms uzkrājumiem otrajā ceturksnī sasniedza 16.2 miljonus eiro. Neto peļņa Baltijā 2022. gada pirmajā pusgadā sasniedza 21.4 miljonus eiro, un vidējā kapitāla atdeve bija 10.7%. Savukārt otrā ceturkšņa neto peļņa bija 9.3 miljoni eiro.

Citadele turpina darbību ar pietiekamiem kapitāla un likviditātes rādītājiem – 2022. gada 30. jūnijā kapitāla pietiekamības rādītājs (CAR, pārejas, ieskaitot perioda rezultātu) bija 18% un likviditātes seguma rādītājs (LCR) – 167%.

Citadele ir otra lielākā banka Latvijā pēc aktīviem. Citadeles grupa tiek pārvaldīta no Latvijas. Tās meitas uzņēmumi un filiāles darbojas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.