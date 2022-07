Pirmajā pusgadā vidējās OCTA atlīdzības izmaksas lielums pārsniedzis 1300 eiro

2022. gada pirmajos sešos mēnešos apdrošināšanas sabiedrības un Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) kopā pieņēmuši lēmumus par OCTA atlīdzību izmaksu 30,14 miljonu eiro apmērā, kas ir par gandrīz 15% vairāk nekā attiecīgā periodā pērn. Turpina pieaugt arī vidējās OCTA atlīdzības lielums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

LTAB apkopotā statistika par 2022. gada pirmajiem sešiem mēnešiem liecina, ka vidējā OCTA atlīdzība sasniegusi 1305 eiro. "Salīdzinot pirmo sešu mēnešu datus par pēdējiem pieciem gadiem, vidējā apdrošināšanas atlīdzība pieaugusi par 27% (2018.gada pirmajā pusgadā tā bija 905 eiro), savukārt salīdzinājumā ar pērnā gada pirmo pusgadu – par gandrīz 9% (pērn 1193 eiro)," stāsta LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins, piebilstot, ka ievērojamais vidējās atlīdzības pieaugums saistīts ar pieaugošo inflāciju, auto remonta, medicīnas un rehabilitācijas pakalpojumu cenu kāpumu.

2022. gada pirmajā pusgadā kopējais apdrošinātājiem pieteikto ceļu satiksmes negadījumu (turpmāk – CSNg) skaits bija 15172, kas ir par gandrīz 3% vairāk nekā pērnā gada pirmajos 6 mēnešos. Apdrošināšanas sabiedrības un LTAB kopā pieņēmuši lēmumus par OCTA atlīdzību izmaksu 30,14 miljonu eiro apmērā, kas ir par gandrīz 15% vairāk nekā attiecīgā periodā pērn. Visvairāk apdrošinātāji atlīdzinājuši nodarītos zaudējumus transportlīdzeklim (76,1%), cietušajām personām (10,5%) un valsts, pašvaldību iestādēm par CSNg cietušo ārstēšanu, uzturēšanu ārstniecības iestādēs, kā arī izmaksātajiem pabalstiem (6,4%).

"Runājot par izmaksām, kas veidojas apdrošinātājiem, visbiežāk tiek runāts par atlīdzībām transportlīdzekļa bojājumu novēršanai, taču nepamatoti tiek aizmirstas apdrošinātāju veiktās izmaksas, atlīdzinot personai nodarītos zaudējumus veselībai, kā arī valstij, kompensējot radušos izdevumus par CSNg cietušo ārstēšanu, uzturēšanu ārstniecības iestādēs, kā arī izmaksātajiem pabalstiem. Šīs izmaksu pozīcijas gadu no gada pieaug, turklāt ārstēšanās un rehabilitācija, kā arī valsts pabalstu izmaksa pēc CSNg var ilgt vairāku gadu vai pat visa mūža garumā, kas nozīmē, ka šogad tiek un turpmākajos gados tiks atlīdzināti zaudējumi par CSNg, kas notikuši iepriekšējos gados," stāsta LTAB valdes priekšsēdētājs.

1997. gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma. Tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā ir AAS "Balta", AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams", AAS "BTA Baltic Insurance Company", "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle, "ERGO Insurance" SE Latvijas filiāle, ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle, "If P&C Insurance" AS Latvijas filiāle, "Swedbank P&C Insurance" AS Latvijas filiāle un «Balcia Insurance» SE.