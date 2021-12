Pirmdien biržā sāks tirgot vēl 1,735 miljonus degvielas mazumtirgotāja 'Virši' akciju

Biržas "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North" pirmdien, 27.decembrī, līdzās jau tirgotajām degvielas mazumtirgotāja AS "Virši-A" akcijām tiks iekļautas vēl papildus 1 735 489 akcijas, teikts biržas paziņojumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kopā ar papildus akcijām tirdzniecībai būs pieejamas 15 091 209 "Virši-A" akcijas.

Akcijas tirdzniecībā tiks iekļautas, jo decembra vidū kompānijas pamatkapitāls palielināts par 867 744 eiro – līdz 7,546 miljoniem eiro.

Kopumā kompānija emitējusi 1 735 489 jaunas dematerializētas uzrādītāja akcijas 0,5 eiro nominālvērtībā.

Pēc kapitāla palielināšanas "Virši-A" pamatkapitālu veido 15 091 209 akcijas 0,5 eiro nominālvērtībā, bet pirms palielināšanas "Virši-A" pamatkapitāls bija 6 677 860 eiro apmērā, kuru veidoja 13 355 720 akciju 0,5 eiro nominālvērtībā.

Biržas "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North" 11.novembrī tiks sākta degvielas mazumtirgotāja "Virši-A" ("Virši") akciju tirdzniecība.

"Virši" sākotnējais publiskais piedāvājums (IPO) noslēdzās, piesaistot 7,8 miljonus eiro. IPO sekoja plānotā akciju iekļaušana biržas "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North".

IPO ietvaros kopumā 9979 investori pieteicās 1 735 489 jaunām "Virši" akcijām, pieprasījumam teju divas reizes pārsniedzot bāzes piedāvājumu. Interese par uzņēmuma akcijām bija gan institucionālo, gan privāto investoru vidū, rezultātā piesaistot kapitālu 7,8 miljonu eiro apmērā, ieskaitot papildus piedāvājuma akcijas.

Teju puse jeb 4732 investoru, kuri parakstījušies "Virši" akcijām, ir no Latvijas, 5128 investori no Igaunijas un 97 investori no Lietuvas. No kopumā 9979 investoru 15 ir institucionālie. No kopējā pieteikuma skaita lielākā daļa – 60% saņems tādu akciju skaitu, uz kādu parakstījās.

"Virši" valdes priekšsēdētājs Jānis Vība pauž gandarījumu par rezultātu un investoru lielo aktivitāti. Viņš uzsver, ka viens no uzņēmuma IPO mērķiem bija panākt pēc iespējas lielāku investoru skaitu, un ir liels prieks redzēt, ka uzņēmumam šīs nedēļas laikā pievienosies teju 10 000 jauno akcionāru.

Lielākais investoru īpatsvars ir "LHV" bankas klienti (33%), kam seko "Swedbank Latvija" (25%), "Swedbank Igaunija" (12%) un "Citadele" (10%) bankas klienti. IPO ietvaros investori parakstījās uz 1 735 489 jaunu akciju un vienas akcijas cena bija noteikta 4,49 eiro apmērā.

Pateicoties IPO piesaistītajam kapitālam 7,8 miljonu eiro apmērā, "Virši" plāno attīstīt alternatīvo degvielu piedāvājuma un infrastruktūras pilnveidošanai, veicinot saspiestās dabasgāzes (CNG), biometāna un LNG (sašķidrinātās dabasgāzes), kā arī elektromobiļu uzlādes ierīču pieejamību Latvijā. Tāpat būtisku uzmanību plānots pievērst uzņēmuma darbības ilgtspējības un efektivitātes paaugstināšanai.

Jau ziņots, ka "Virši-A" apgrozījums šogad sešos mēnešos bija 96,836 miljoni eiro, kas ir par 20,2% vairāk nekā pagājušajā gadā šajā periodā, savukārt koncerna peļņa pieauga par 60,6% - līdz 2,624 miljoniem eiro.

Pirmajā pusgadā uzņēmuma EBITDA sasniedza 4,5 miljonus eiro, pieaugot par 31%. Ņemot vērā esošo izaugsmes tendenci, "Virši-A" vadība uzskata, ka pastāv iespēja sasniegt vismaz deviņu miljonu eiro EBITDA līmeni 2021.gadā.

Kā liecina informācija "Firmas.lv", "Virši-A" koncernā ietilpst mātessabiedrība "Virši-A", SIA "Viršu nekustamie īpašumi", SIA "Virši loģistika" un SIA "Virši Renergy".

"Virši-A" īpašnieki ir Jānis Riekstiņš, Ruta Plūme, Jānis Rušmanis, Andris Priedītis un Ilgvars Zuzulis. Atbilstoši publiskotajam 2020.gada februāra akcionāru sapulces protokolam kompānijas kapitālā Riekstiņam piederēja 23,8%, Plūmei – 23,6%, Rušmanim – 23,6%, bet Priedītim un Zuzulim piederēja pa 14,5% akciju.