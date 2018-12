'PNB Banka' dibina trīs uzņēmumus; pamatkapitālā iegulda pat 7,9 miljonus eiro

AS "PNB Banka", kura vēl nesen bija zināma kā AS "Norvik banka" decembra sākumā reģistrējusi trīs jaunus uzņēmumus, kuru pamatkapitāls noteikts vairākos miljonos eiro, ziņo "Lursoft" "Klientu portfelis".

Viens no jaunreģistrētajiem uzņēmumiem ir SIA "EL15", tā pamatkapitāls ir 7 937 000 eiro. Uzņēmuma juridiskā adrese ir Rīga, Elizabetes iela 15-3 - šajā ēkā atrodas "PNB Banka" VIP klientu apkalpošanas ofiss.

Otrs jaunreģistrētais uzņēmums ir SIA "BU21". Šī uzņēmuma pamatkapitāls ir 6 126 000 eiro, un tā juridiskā adrese ir Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21E, kur atrodas bankas filiāle. Savukārt trešais jaunreģistrētais uzņēmums ir SIA "BU21 fitness". Šī uzņēmuma pamatkapitāls ir 5 663 000 eiro, un arī tā juridiskā adrese ir Rīga, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21E.

Visi trīs ir AS "PNB Banka" pagājušajā nedēļā reģistrētie uzņēmumi ir lielākie jaunreģistrētie uzņēmumi pēc pamatkapitāla, liecina "Lursoft" statistika.

Visu trīs uzņēmumu vienīgais dalībnieks ir "PNB Banka", bet to patiesā labuma guvējs ir bankas īpašnieks, Krievijas pilsonis Grigorijs Guseļņikovs. Katrā no jaunajiem uzņēmumiem par vienīgo valdes locekli iecelta AS "PNB Banka" valdes locekle Anna Verbicka.

"Lursoft" izziņa liecina, ka AS "PNB Banka" šobrīd ir tiešais un vienīgais īpašnieks piecos uzņēmumos, ieskaitot jaundibinātos.

"PNB banka" šogad deviņos mēnešos strādājusi ar 378 000 eiro peļņu, kas ir 8,6 reizes mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā, liecina bankas publiskotais finanšu pārskats. Vienlaikus bankas grupa strādājusi ar zaudējumiem 12,731 miljona eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš, liecina LETA arhīvs.

"PNB bankas" aktīvi 2018. gada 30. septembrī bija 545,621 miljona eiro apmērā, kas ir par 30,9% jeb 243,472 miljoniem eiro mazāk nekā 2017. gada beigās, kad bankas aktīvi bija 789,093 miljonu eiro apmērā.

"PNB bankas" kapitāla pietiekamības rādītājs trešajā ceturksnī bija 14,79%, savukārt likviditātes rādītājs bija 55,01%. Pēc aktīvu apmēra "PNB banka" 2018. gada jūnija beigās bija sestā lielākā banka Latvijā.